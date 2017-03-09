10 секретов, которые помогут вам отличить настоящие банкноты от фальшивых

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Всем известны такие отличительные признаки подлинных купюр, как водяные знаки, особый дизайн и серийные номера. Но этим дело не ограничивается: по мере развития технологий появляются более совершенные способы защиты от подделок. Сегодня AdMe.ru делится с вами секретами, которые помогут отличить настоящие банкноты от фальшивых, — они применимы практически к любой валюте.

Созвездие Евриона, или кольца Омрона

Созвездие Евриона, также известное как Кольца Омрона, — это повторяющийся шаблон из 5-ти колец, который позволяет копировальной технике распознавать купюры. Некоторые цветные принтеры и копиры отказываются печатать изображения банкнот с этими кольцами: они запечатывают лист черной плашкой или оставляют его пустым, а то и вовсе отключаются. Кольца Омрона можно увидеть на американских и канадских долларах, евро, британских фунтах, иенах и других валютах мира.

Микропечать

Микропечать позволяет размещать на купюрах мельчайший текст, который трудно подделать, поскольку для его нанесения требуется особое оборудование и специальные чернила. А если пропустить купюру с таким текстом через копировальное устройство, то на копии он получится мутным и нечитаемым. Подобная технология используется при изготовлении долларов, фунтов, евро, российских рублей и многих других валют.

Тиснение и рельеф

Еще один распространенный способ защиты банкнот, особенно высокого номинала, а также виз, паспортов и прочих документов. Преимущество этого метода еще и в том, что им могут пользоваться люди с ослабленным зрением, поскольку рельеф купюры можно почувствовать, не глядя на нее. Как правило, тиснению подвергаются отдельные элементы купюры — это может быть цифра, такая, как «10» на 10-евровой купюре, или какое-либо изображение, например арка на банкноте в 5 евро. А на канадских долларах рельефные точки, напоминающие шрифт Брайля, обозначают еще и номинал купюры.

Особая бумага

Бумага, на которой печатают деньги, мало похожа на ту, которой мы пользуемся в быту. И в самом деле, ее состав отличается. Например, американские доллары состоят на 3/4 из хлопка и на 1/4 из льна, поэтому бумагу, на которой они напечатаны, называют «тряпочной бумагой» (rag paper). В последние годы появилась также полимерная бумага, которой не страшны влага и грязь и которая мало подвержена износу. Подделать такую бумагу чрезвычайно трудно. Даже если подделка будет правдоподобной на вид, ее легко распознать на ощупь. Еще один способ распознать фальшивку — нанести на поверхность купюры отметку специальным карандашом, который содержит в себе йод. При контакте с целлюлозной бумагой отметка посинеет, что выдаст поддельную банкноту.

Цветопеременная краска

Большинство стран мира использует такую краску при печати своей валюты. Эта краска отражает свет особым образом и меняет свой цвет в зависимости от угла наклона банкноты. Например, на купюре в 1 000 рублей цвет герба меняется при рассмотрении под разными углами с малинового на золотисто-зеленый. А на 50-долларовой банкноте цифра «50» может быть как медной, так и ярко-зеленой. Эту особенность невозможно скопировать и тяжело подделать, поскольку в мире существует определенное число компаний, которые имеют право использовать для печати подобную цветопеременную краску.

Защитные волокна

В банкнотах хаотично расположены цветные защитные волокна, они похожи на кусочки тонких и коротких ниточек разного цвета, которые будто случайно попали в бумагу. Опытные кассиры могут определить поддельную купюру даже на ощупь, утверждая, что структура бумаги с защитными волокнами необычна. А еще эти волокна, как правило, светятся под ультрафиолетовой лампой детектора банкнот.

Цветные точки, или планшетки

Еще один элемент защиты, который светится в ультрафиолете, — цветные точки под названием «планшетки» (planchettes), хаотично разбросанные по поверхности банкнот. Их довольно трудно подделать, поскольку они представляют собой не изображения, а вкрапления — так же, как и волокна. Планшетки используются в ряде валют, например в канадских долларах.

Секретные штампы

Это устаревшая практика, но некоторые страны, в числе которых Китай, все еще ею пользуются. Изначально такой способ был придуман для защиты монет от подделки, а затем его адаптировали и для купюр. Но штампы встречаются далеко не на всех купюрах, ведь их проставляют не при печати денег. Они ставятся банками или обменными пунктами как подтверждение подлинности валют. У каждой организации имеется свой особый «тайный» символ.

Прозрачные части

С появлением полимерной бумаги стало возможным изготавливать банкноты с прозрачными или полупрозрачными частями — их еще называют окнами. Производители утверждают, что «окна» являются современной альтернативой водяным знакам и подделать их практически невозможно. Прозрачные части можно увидеть на купюрах в Австралии, Канаде и Великобритании.

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