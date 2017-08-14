10 секретов онлайн-шопинга, которые избавят вас от неприятных сюрпризов

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Многие из нас предпочитают совершать покупки в интернете. Это не просто экономит время и силы, но и открывает большие возможности выбора. Важно только знать некоторые правила, чтобы избежать возможных неприятностей. Мы в AdMe.ru собрали для вас порцию хитростей, которые помогут сделать онлайн-покупки еще приятнее.

10. Покупайте одежду на сайтах, где указана подробная размерная сетка

У каждого магазина могут быть свои особенности определения размеров. Стоит внимательно их изучить. Желательно, чтобы таблица размеров была как можно более подробной: указаны объем груди, талии, бедер, длина ног и т.д. Обратите внимание на рост и размер модели, рекламирующей одежду — это поможет лучше понять, как изделие будет сидеть на вас. Особого внимания заслуживают обувь и бюстгальтеры. У первых продавцы часто не указывают объем стопы, у вторых — глубину чашки. Поэтому стоит поискать отзывы клиентов.

9. Выбирайте простые силуэты

Отдавайте предпочтение моделям простого кроя. Во-первых, такую одежду легко подогнать в ателье. Услуги портного обойдутся вам недешево, если переделывать одежду с большим количеством оборок и драпировок. Во-вторых, с такой одеждой, скорее всего, проблем не будет вообще.

8. Совершайте покупки в середине недели

Если вы планируете сэкономить, постарайтесь совершать покупки в середине недели: вторник, среда, четверг. Именно в эти дни магазины, как правило, предоставляют больший ассортимент продукции, выпускают наибольшее количество кодов продаж и скидок, специальных предложений.

7. Просите скидку напрямую

Практически в любом интернет-магазине работают чаты поддержки клиентов. К ним стоит обратиться, если вас интересует определенная категория товаров или даже конкретный товар. Часто поддержка чата может выдавать специальные промокоды, которые не являются широкодоступными.

6. В социальных сетях действуют специальные скидки

Подписывайтесь на группы интернет-магазинов, товары которых вы покупаете. Ведь зачастую в социальных сетях предоставляются специальные скидки, которые не рекламируются нигде. При этом магазин может выпускать уникальные предложения для каждой из групп.

5. Пользуйтесь мобильными приложениями для сравнения цен

Существуют специальные программы, которые помогут вам сравнивать цены на товары по многим интернет-магазинам. Например, priceme. Достаточно указать нужный товар, и программа выдаст список магазинов с необходимым ассортиментом и ценами. Останется лишь выбрать оптимальный вариант.

4. Пользуйтесь кешбэк-сервисами

Скидки и промокоды — не единственная возможность сэкономить. Кешбэк — это возврат части потраченных денег на ваш счет за ваши покупки в интернете. Таким способом можно вернуть от 5 до 30 % стоимости покупки. Кешбэк при этом поступает на внутренний баланс сервиса. Накопленные деньги можно потратить или перевести на карту или электронный кошелек.

3. Снимайте распаковку заказа на видео

Когда вы будете распаковывать долгожданную посылку с товаром, обязательно снимите это на видео. Если внутри окажется не то, что вы ожидали, или бракованный товар, у вас будут весомые доказательства для ведения спора и возврата денег. Для этого подойдет даже камера на телефоне. Важно, чтобы съемка шла одним кадром. На видео должно быть хорошо видно адрес и наименование отправителя, ваш адрес, а также недостатки товара.

2. Указывайте дату рождения при регистрации

Ко дню рождения многие компании делают своим покупателям подарки. Это могут быть как дополнительные скидки, так и подарочные сертификаты. Срок, в течение которого вы можете воспользоваться предложением, как правило, составляет один месяц.

1. Для определения полного размера бедер воспользуйтесь линейкой

Обычно измерение бедер делают по тазобедренному суставу. Но некоторые онлайн- магазины просят указывать полный размер бедер, который учитывает также и округлость живота. Для этого можно взять ровную планку или линейку, приложить ее к расслабленному животу и измерить обычным способом окружность бедер, захватывая эту планку.

Приятных вам покупок и поменьше подобных неприятностей!