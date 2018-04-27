10 секретных трюков использования соли, которые точно пригодятся в хозяйстве

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Первые сведения о добыче соли появились 4–5 тыс. лет тому назад. И до сих пор соль остается незаменимой составляющей нашей повседневной жизни. Люди придумали массу способов использования этого ценного минерала не только в качестве пищи. Например, при помощи обычной поваренной соли можно значительно упростить уборку и уход за собой. Вот об этом и пойдет речь в нашей статье.

AdMe.ru собрал для вас самые действенные способы наведения чистоты.

10. Удалите жир и грязь с чугунной посуды

Возьмите 1 стакан соли и высыпьте на жирную поверхность сковороды. Затем простым кухонным полотенцем хорошенько протрите все грязные места, пока они не станут чистыми. В конце промойте сковороду как обычно.

9. Уберите пятна и застарелую грязь с деревянной разделочной доски

Присыпьте крупной солью грязную деревянную поверхность, а потом половинкой лимона пройдитесь сверху. Дайте дереву пропитаться полученной смесью и после этого промойте доску под проточной водой.

8. Очистите вазу от налета

Зеленоватый налет от цветов легко поможет убрать простая поваренная соль. Сделайте насыщенный солевой раствор и залейте его в вазу, тщательно встряхните и затем промойте большим количеством воды (можно с мылом).

7. Сделайте домашний скраб (при отсутствии противопоказаний)

Чтобы сделать домашний скраб, возьмите соль и масло в пропорции 1:2, смешайте и нанесите на лицо круговыми движениями. Масло предварительно лучше разогреть, чтобы оно было теплым. В конце процедуры умойтесь и нанесите привычное увлажняющее средство.

6. Защитите сыр от плесени

Чтобы сыр не покрылся плесенью, заверните его в ткань, смоченную в соленой воде. Так вы увеличите срок хранения сыра на пару дней.

5. Отмойте плиточные швы

Смешайте 1/2 стакана соли (лучше брать крупную), 4 литра теплой воды и добавьте туда средство для мытья посуды. Этим раствором протрите всю поверхность, особенное внимание уделяя пространству между плитками, ведь именно там скапливается наибольшее количество грязи.

4. Сделайте ванночку для ног (при отсутствии противопоказаний)

Для того чтобы подготовить такую ванночку, вам нужно высыпать 1–2 стакана крупной соли в небольшую емкость, в которой вы будете делать процедуру. Затем следует добавить теплой воды и держать в этом растворе ноги, пока вода не остынет.

3. Отмойте чашки от пятен чая и кофе

Возьмите 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку уксуса, смешайте и положите в чашку с трудновыводимыми пятнами от кофе и чая. Подождите пару часов и затем вымойте посуду как обычно.

2. Уберите кофейную горечь

Чтобы раскрыть аромат кофе и убрать горечь, знатоки советуют добавить небольшую щепотку соли (совсем маленькую) в уже заваренный напиток.

1. Отбелите ткань

Пожелтевшие от времени наволочки (и не только) можно отбелить простым способом. Смешайте 1 столовую ложку соли и 1/4 стакана пищевой соды. Высыпьте полученную смесь в кастрюлю с кипящей водой и в течение 1 часа держите в этом растворе пожелтевшую ткань, не давая воде остыть.

Может, у вас тоже есть свои способы использования соли? Поделитесь с нами.