10 секретных приемов, чтобы выглядеть на все сто

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Все мы помним, что встречают по одежке, поэтому всегда стараемся выглядеть хорошо. Для этого мы придерживаемся определенного стиля и продумываем, куда и что надеть. Но есть еще несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание, чтобы выглядеть безупречно.

AdMe.ru делится полезными секретами о том, как в любой ситуации выглядеть хорошо с головы до пят.

Воротник должен соответствовать форме лица

Выбирая рубашку или блузу, мы не всегда обращаем внимание на то, какой у изделия воротник. Нельзя сказать, что это грубая ошибка, но если обращать внимание и на эту деталь, то можно очень хорошо подчеркнуть свои черты лица. Так, узкий воротник больше подойдет людям с широким лицом, потому что воротник такого кроя способен визуально вытянуть его. Тем, у кого овальная форма лица, больше всего подойдет классический воротник. А вот обладателям узких лиц можно эскпериментировать с формами воротников — например, выбрать круглый.

Обращайте внимание на плечи и рукава

Во время примерки любой одежды, которая должна сидеть по силуэту, обратите особое внимание на плечи и рукава. Насчет этих двух деталей существует правило: плечевые швы должны быть точно на плечах, а рукава — заканчиваться на сгибе запястья.

Уделяйте внимание подкатанным рукавам

Уже достаточно долгое время живет среди нас привычка подкатывать рукава в рубашках, блузах, кофтах. И зачастую, когда в конце дня раскатываешь рукава, ты видишь просто помятую ткань. Чтобы этого избежать, достаточно раз в несколько часов одергивать рукава.

Застегнутые и расстегнутые пуговицы на плащах и пальто

Удивительно, но даже такая деталь на пальто и плащах, как пуговицы, нуждается в определенном внимании. Следует знать, что верхнюю пуговицу можно застегивать, а можно оставить расстегнутой, средние всегда должны быть застегнуты, а вот нижнюю лучше не застегивать вообще.

Не экономьте на обуви

Не секрет, что хорошая, качественная обувь способна прослужить дольше обычной. Кроме этого, такая обувь лучше для ног. При этом однозначно одно: качественная обувь нуждается в особом уходе, поэтому ухаживайте за ней как полагается, ведь, следуя рекомендациям, можно избежать, например, нежелательной деформации и излишнего накопления влаги.

Кедровые вешалки для вашей одежды

Вешалки, сделанные из кедра, могут стать настоящим спасением, ведь одним из их положительных качеств является способность впитывать излишнюю влагу от одежды. Ну и конечно, вешалки из натурального материала не принесут никаких механических повреждений.

Никогда не отказывайтесь от ремня

Если в брюках есть петли для ремня, то не стоит ими пренебрегать. Без ремня образ будет незавершенным, поэтому лучше иметь в своей коллекции аксессуаров несколько классических вариантов. Кстати, отмечается, что ремень нужно сочетать с обувью, поэтому при покупке всегда думайте о том, к какой именно обуви данный ремень подойдет.

Майка под рубашкой не должна быть видна

Этот пункт, пожалуй, больше относится к мужчинам, потому что именно для них характерно носить под не слишком плотные рубашки майки. Надевая майку, нужно помнить, что она ни в коем случае не должна торчать. В противном случае вы рискуете показаться небрежным. Чтобы этого избежать, рекомендуется застегивать на рубашке все пуговицы (это поможет скрыть майку) или не носить майку вообще, а отдать предпочтение жилетке.

Носки должны сочетаться с вашей одеждой

Если в повседневной жизни мы и можем поэкспериментировать с цветом носков, то в случае официального выхода приходится придерживаться правил. В отношении носков это правило говорит о том, что они должны сочетаться с брюками, которые вы надеваете. Мужчины еще могут попробовать сочетать носки с галстуком, если таковой присутствует в наряде.

Свитера лучше складывать

Наверное, все знают, что свитера имеют характерное свойство деформироваться с течением времени. Но этот процесс может ускориться, если хранить их на вешалках. Чтобы избежать преждевременного растяжения свитера, лучше его аккуратно сложить и хранить на полке именно в таком состоянии.

Какие из советов показались вам самыми полезными? Может, вам есть что добавить?