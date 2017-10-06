10 девичьих фишек WhatsApp, о которых не догадывается большинство женщин

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Практически у всех на смартфонах установлен WhatsApp. Но думаете, вы используете его возможности по максимуму? Если вам не хочется, чтобы личное стало публичным или вы хотите стать невидимкой для списка контактов, а также обучиться множеству других уловок, о которых многие даже не догадываются, — все, что надо сделать, это просто заглянуть в настройки. AdMe.ru раскрывает 10 полезных функций этого приложения, которые сделают вашу жизнь чуточку проще.

1. Как стать невидимкой в WhatsApp

Если вы считаете, что далеко не всем обязательно знать, когда вы бываете в сети, просматривать ваши статусы, фото профиля и сведения, воспользуйтесь этой хитростью: Для Android: Откройте меню > Настройки > Аккаунт > Приватность и поменяйте настройки видимости персональных данных.

Откройте меню > > > и поменяйте настройки видимости персональных данных. Для iOS: Зайдите в Настройки, нажав на шестеренку в нижнем правом углу экрана, откройте раздел Конфиденциальность и поменяйте настройки.

2. Как сделать сообщения выразительнее

Кроме картинок и смайликов вы можете расставлять акценты в сообщениях, используя курсив, жирный шрифт или зачеркивание . Чтобы написать текст курсивом, используйте _подчеркивания_ с обеих сторон текста.

Хотите выделить текст жирным шрифтом ? Поставьте *звездочки* по обе стороны текста.

? Поставьте по обе стороны текста. Когда нужно применить зачеркивание к тексту , используйте ~тильду~ до и после текста.

3. Как отправлять сообщения группе контактов, не создавая группу

Чтобы создать рассылку, запустите WhatsApp. Перейдите на экран Чаты > Меню > Новая рассылка. Нажмите на «+» или введите имена друзей, чтобы выбрать получателей из своего списка контактов. Сообщение будет отправлено всем, кого вы отметили в списке рассылки. При этом адресаты рассылки получат данное сообщение как стандартное. Их ответы не будут отправлены другим участникам списка рассылки, они придут только вам.

4. Как понять, что вас заблокировали

Есть несколько «симптомов», которые указывают на то, что возможно, вас заблокировали: Вы не видите времени последнего посещения контакта или статуса «онлайн» в окне чата.

Вы не видите обновлений фото профиля контакта.

Все ваши сообщения отмечаются одной галочкой (сообщение отправлено), но никогда двумя галочками (сообщение доставлено).

Вы создаете группу и не можете добавить в нее контакт человека, который, как вам кажется, вас заблокировал. Тем не менее перечисленные признаки не дают 100 % уверенности, что вы в бан- листе. Ваш знакомый мог просто изменить настройки видимости.

5. Как спасти память смартфона от автозагрузки медиафайлов

Заботливый WhatsApp по умолчанию сохраняет все фотографии, которые приходят во время переписки. Только вот зачастую это сильно забивает память, а отказывать себе в установке новых приложений совсем не хочется. Решение: просто отключите автосохранение фотографий в настройках приложения. Для Android: oткройте Настройки > Данные и выберите параметры загрузки медиа.

Для iOS: Настройки > Данные > Медиа.

6. Как понять, что собеседник не тот, за кого себя выдает

Практически каждый может воспользоваться «временным номером» или специальным приложением для получения кода sms-активации. Чтобы проверить, настоящий ли номер у вашего знакомого, достаточно просто позвонить ему. Временные виртуальные номера почти всегда неактивны.

7. Как заставить громкую связь «замолчать» при прослушивании голосовых сообщений

Все достаточно просто: приложите телефон к уху — WhatsApp сам отключит громкую связь и прошепчет аудио через динамики телефона. Откуда он знает, что вы приложили телефон к уху? Это приложение знает намного больше, чем вы думаете.

8. Как быстро найти важные сообщения

Бывает, полчаса копаешься в переписке, чтобы найти важное сообщение. Не теряйте времени зря: выделите нужное сообщение и нажмите звездочку в верхней части экрана. Теперь оно быстро найдется при выборе строки Избранные сообщения в главном меню.

9. Как узнать, кто читает ваши личные переписки

Откройте меню и нажмите на строку WhatsApp Web. Если приложение предложит вам перейти на сайт web.whatsapp, отсканировать QR-код и просматривать WhatsApp с вашего компьютера — все отлично. Это значит, что никто другой не читает ваш WhatsApp со своего компьютера, используя WhatsApp Web. Если же вы увидите на экране вкладку Компьютеры и список сессий (подключений), которые вы сами не создавали (не путать с вашими собственными подключениями к WhatsApp Web), — это повод заподозрить, что кто-то другой воспользовался вашим смартфоном и читает ваш WhatsApp со своего ноутбука.

10. Как получать доступ к новым «суперспособностям» раньше, чем остальные

Для активистов, пионеров и спортсменов WhatsApp запустил бета-версию приложения. С помощью нее вы можете опробовать новые возможности, прежде чем они станут доступны всем. Учтите, что бета-версия может содержать ошибки и тестировать их вам придется на себе. Чтобы получить доступ, перейдите на страницу WhatsApp Beta, нажмите на кнопку «Стать тестером» и загрузите или обновите приложение из Play Store.