10 растений, которые справятся со стрессом лучше успокоительных

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Комнатные растения способны не только очистить воздух в помещении, но и улучшить настроение, избавить от депрессии и облегчить головную боль. AdMe.ru собрал 11 самых действенных растений, которые прекрасно справляются с этими задачами. А в конце статьи вы узнаете о вредных комнатных цветах, с которыми нужно быть осторожнее, чтобы не навредить собственному здоровью.

Лаванда — прекрасный природный антидепрессант, который используется для поддержания нервной системы, облегчения головных болей и помогает справиться с бессонницей. Исследование показало: запах лаванды успокаивает и снижает пульс при стрессовых ситуациях.

Ашвагандха (физалис) — растение с яркими плодами, которое улучшит настроение одним своим видом, а также поможет справиться с бессонницей и снимет депрессию. В ходе исследований было отмечено снижение депрессии у пациентов с хроническим стрессом на 72-79,2%.

Установлено, что аромат герани (схожий с розой) дает душевный покой. В ходе исследования, в котором принимали участие беременные женщины, выяснилось, что запах герани значительно снижает уровень тревожности, а ее эфирное масло хорошо снимает стресс во время родов.

Исследования показали, что аромат перечной мяты повышает настроение, производительность, улучшает память. Другое исследование провели на пациентах, страдающих лейкемией, у которых диагностировались бессонница, депрессия и усталость. Участники исследования отметили, что после ароматерапии с мятой снизилась сонливость, уменьшились усталость и беспокойство и улучшился аппетит.

Был проведен эксперимент, который показал, что достаточно только взгляда (в течение 4 минут) на розу, чтобы снизить уровень стресса, улучшить настроение и психологическое здоровье.

Древние египтяне называли алоэ «растением бессмертия» и верили, что оно отгоняет злых духов. Наука же утверждает, что алоэ очищает воздух от вредных веществ и обогащает помещение кислородом в ночное время суток, что помогает лучше спать и просыпаться. Также было проведено исследование, в ходе которого было установлено улучшение памяти и снижение депрессии у мышей.

Прежде всего орегано (душицу обыкновенную) полезно есть. Растение богато кофейной кислотой, карвакролом и другими веществами, которые борются с депрессией, усталостью и беспокойством, а также обладает противомикробным и противораковым действием.

Розмарин не только улучшает качество воздуха в помещении, но еще и благотворно влияет на память (повышает на 75 %). Растение также обладает способностью снимать усталость и страх и улучшает сон за счет снижения уровня кортизола в крови.

Базилик содержит большое количество органического соединения линалоола (обладает успокаивающим действием на нервную и сердечно-сосудистую системы). Группа японских ученых проводила исследования на лабораторных крысах, которые подтвердили, что воздействие линалоола существенно снижает уровень стресса.

Сансевиерия трехполосная чрезвычайно эффективна при лечении головных болей, раздражений глаз и респираторных заболеваний. Она также помогает улучшить общее самочувствие.

Мимоза стыдливая (Mimosa pudica) — растение содержит мимозин, который способствует выпадению волос у млекопитающих.

(Mimosa pudica) — растение содержит мимозин, который способствует выпадению волос у млекопитающих. Цикламен (Cyclamen) — ядовитое растение, особенно опасное для животных. Ядовиты клубни цикламена, которые содержат яд, сходный с ядом кураре.

(Cyclamen) — ядовитое растение, особенно опасное для животных. Ядовиты клубни цикламена, которые содержат яд, сходный с ядом кураре. Кротон (Croton) — популярное домашнее растение с большими листьями содержит яд во всех частях. Растение ядовито даже в засушенном виде. Вызывает рвоту, диарею и судороги.

(Croton) — популярное домашнее растение с большими листьями содержит яд во всех частях. Растение ядовито даже в засушенном виде. Вызывает рвоту, диарею и судороги. Монстера (Monstera) — листья обладают очень ядовитым соком, который способен нанести ожог на кожу тела, повредить глаза и вызвать воспаление пищеварительной системы.

(Monstera) — листья обладают очень ядовитым соком, который способен нанести ожог на кожу тела, повредить глаза и вызвать воспаление пищеварительной системы. Лилия (Lilium) — из-за ее концентрированного аромата цветок не рекомендуется держать в спальне, так как это может вызвать бессонницу. Ночью лилии выделяют много углекислого газа, поэтому на утро велик риск проснуться разбитым и с головной болью.