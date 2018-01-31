10 пунктов в современном резюме, которые хотят видеть работодатели

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В эпоху новой промышленной революции меняется отношение работодателей к сотрудникам. В исследовании «Будущее профессий» 350 ведущих экспертов поделились прогнозами, согласно которым к 2020 году социальные навыки будут более востребованы, чем узкие технические. Одним из важнейших качеств авторы статьи называют эмоциональный интеллект — способность понимать свои и чужие эмоции и умение работать с ними. Мы выяснили, какие еще качества нужно развивать, чтобы получить работу мечты, и приготовили для вас небольшой бонус: быстрый тест для проверки гибкости мышления.

AdMe.ru желает читателям быстрого карьерного роста и успешного профессионального развития и советует добавить несколько актуальных пунктов в свое резюме.

10. Гибкость ума

Что это значит? Уметь выполнять несколько задач одновременно;

Быстро адаптироваться к новым условиям;

Быстро переключаться с одной задачи на другую;

Мгновенные изменения нужд потребителей приводят к соответствующим изменениям в рекламе, сервисе и других сферах. Хороший работник должен уметь быстро решать возникающие проблемы и искать новые пути развития, параллельно занимаясь другими задачами.

9. Умение вести переговоры

Что это значит? Знать правила коммуникации, речевого воздействия, делового этикета;

Создавать стратегию и выбирать правильную тактику для достижения цели;

Уметь четко выражать свои мысли;

Грамотная речь.

Несмотря на прогнозируемую роботизацию, нам все равно придется взаимодействовать с другими людьми и фирмами. Помните, от того, как вы ведете переговоры, зависит и ваша репутация.

8. Клиентоориентированность

Что это значит? Искать возможные способы помощи клиенту;

Быть способным разрешать возникающие конфликты;

Уметь действовать «не по инструкции» во благо клиента.

Золотое правило «клиент всегда прав» не теряет своей актуальности. Отзывы потребителей сейчас могут раскрутить компанию лучше любой рекламы.

7. Умение принимать решения

Что это значит? Иметь собственное мнение;

Уметь быстро принимать решения;

Высокая степень ответственности.

Современный ритм жизни требует от нас настойчивости и даже дерзости. Если вы не зависите от чужого мнения и умеете брать на себя ответственность за свои поступки, смело включайте эти пункты в резюме.

6. Эмоциональный интеллект

Что это значит? Понимать собственные эмоции и уметь управлять ими;

Понимать эмоции, намерения и мотивы других людей;

Поддерживать коллег и создавать комфортную рабочую атмосферу.

Теперь работодатели будут уделять больше внимания эмоциональному состоянию своих сотрудников и их способности к эмпатии. Вспомните, как тяжело бывает работать, когда у вас проблемы в личной жизни. Как было бы приятно и полезно, если бы коллеги и начальник меньше требовали от нас в эти дни и помогали выйти из депрессивного состояния.

5. Взаимодействие с окружающими

Что это значит? Уметь находить общий язык с людьми;

Индивидуальный подход к каждому;

Знать основы коммуникации и делового этикета;

Иметь способность к эмпатии;

Иметь навыки самопрезентации.

Важность умения взаимодействовать с окружающими, как и эмоционального интеллекта, возрастает, ведь работникам приходится сотрудничать с другими фирмами, нанимать подрядчиков, договариваться с коллегами.

4. Умение управлять людьми

Что это значит? Мотивировать сотрудников на эффективную работу;

Способствовать развитию новых знаний и навыков у сотрудников;

Обладать эмоциональным интеллектом;

Быть способным поддерживать дисциплину;

Уметь предсказывать потенциально важные идеи и тенденции.

Руководитель должен не просто командовать и следить за исполнением «приказов», но и уметь создавать благоприятную атмосферу в коллективе и нравиться остальным работникам. Недавние исследования доказали, что хороший начальник повышает производительность каждого подчиненного как минимум на 10 %.

3. Креативность

Что это значит? Использовать нетрадиционный подход;

Предлагать новые идеи;

Создавать новые продукты, разрабатывать стратегии и так далее.

В современном мире любую, даже самую сложную задачу, может выполнить компьютер или нейросеть. И вполне естественно, что цениться будут те люди, которые умеют создавать нечто инновационное и необычное.

2. Критическое мышление

Что это значит? Анализировать и проверять информацию;

Подвергать сомнению даже собственные решения;

Искать новые методы улучшения работы;

Уметь смотреть на вещи с разных точек зрения.

В наш век информации любые данные необходимо подвергать сомнению. Лучше лишний раз задаться вопросом, действительно ли все обстоит именно так, а не иначе. Эксперты уже советуют обучать критическому мышлению подрастающее поколение.

1. Комплексный подход к решению проблем

Что это значит? Использовать системный подход;

Уделять внимание деталям;

Разбираться с причиной проблемы, а не только со следствием;

Уметь решать сложные задачи;

Обладать способностью замечать неочевидное.

Наш мир усложняется с каждым днем, проблемы и перспективы растут одновременно, поэтому хороший сотрудник должен быть готов решать задачи, которые другим кажутся невыполнимыми.

Бонус: тест Струпа на гибкость ума