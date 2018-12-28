10 проверенных способов ускорить потерю лишнего веса

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Количество случаев ожирения в мире выросло в 3 раза с 1975 по 2017 год. Сейчас насчитывается примерно 1,9 млрд взрослых людей с избыточным весом. 650 млн из них страдают ожирением. Чтобы быть здоровым в наши дни, нужно очень много сил и времени. К сожалению, немногие в состоянии себе это позволить.

AdMe.ru собрал 10 способов, с помощью которых можно оптимизировать свой режим похудения, чтобы оставаться здоровым и счастливым.

10. Ешьте перед едой

Недавнее исследование показывает, что, если перед основным приемом пищи съесть тарелку супа, это сдержит аппетит. Возможное объяснение заключается в том, что, ожидая, пока суп остынет, вы едите медленно, и мозгу, гормонам и желудку предоставляется время осознать «наполненность».

9. Добавляйте в еду специи

Любите остренькое? Если ответ положительный, то у нас для вас есть хорошие новости: острая еда усиливает метаболизм на 8 %, повышая таким образом скорость сжигания полученных калорий. Также было выяснено, что острота заставляет людей принимать пищу медленно, что также хорошо для обмена веществ.

8. Устраивайте здоровые перекусы

Ешьте больше, но не во время основного приема пищи. Да, вы все прочитали верно. В процессе похудения мы склонны увеличивать время между приемами пищи. Может быть, это выглядит логичным, но дожидаться, когда сильно проголодаешься, — значит съесть больше, чем нужно, чтобы насытиться. Кроме того, вы будете есть быстро, а это уж точно ни к чему. Запасайтесь полезными снеками, такими как семечки, миндаль, яблоки, цельнозерновые крекеры, сыр с пониженным содержанием жира. Ешьте их каждые несколько часов.

7. Больше спите

Хороший отдых очень важен нашему телу для нормальной работы. В исследовании говорится, что люди, сидящие на диете, потребляют на 6 % меньше калорий, если им удается хорошо выспаться.

6. Пейте больше чая

Мнение, что нужно обязательно выпивать по 8 стаканов воды в день, является распространенным заблуждением. Вы должны пить воду, но только тогда, когда чувствуете жажду. Для других случаев лучше подойдет чай, особенно зеленый, который содержит много антиоксидантов и помогает сбросить вес. Дополнительное преимущество: зеленый чай защищает от рака.

5. Полюбите голубой цвет

Исследование показало, что люди съедают меньше с тарелок, которые выглядят контрастно по отношению к еде. Также ученые установили, что люди съедают на 33 % меньше в комнате, оформленной в голубых тонах.

4. Перестаньте выполнять по нескольку дел одновременно

Когда вы делаете много дел одновременно, ваш мозг не сфокусирован на чем-то одном и «прыгает» от одной мысли к другой, включая еду и процесс приема пищи. Вы можете легко забыть о своей диете и бессознательно залезть поглубже в шкаф — туда, где храните вкусняшки.

3. Смейтесь

Смех дает телу небольшую аэробную нагрузку. Это повышает пульс. Интенсивный смех в течение часа сжигает почти столько же калорий, сколько силовая тренировка в течение 30 минут.

2. Спите в прохладном помещении

Когда мы спим в прохладе, тело сжигает жир на животе, чтобы согреться. Исследование, опубликованное в журнале «Диабет», показало, что человек, который спит в комнате с температурой около 19 °C, сжигает на 7 % больше калорий, чем тот, кто предпочитает спать в тепле.

1. Выключайте свет

Звучит, возможно, странно, но это работает. Исследователи из Университета штата Огайо обнаружили, что присутствие в темных местах может сделать вас стройнее.

Сколько часов в неделю вы проводите в тренажерном зале, чтобы быть в форме? Расскажите в комментариях.