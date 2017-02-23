10 простых трюков, которые могут изменить вашу жизнь

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Порой мы тратим время на всякие мелочи вроде утреннего макияжа, а на действительно важные вещи его уже не остается. AdMe.ru приготовил для вас несколько советов, которые могут не только сэкономить время, но и значительно облегчить жизнь.

Как сделать ресницы гуще с помощью детской присыпки

Нанесите тушь на ресницы, как вы это обычно делаете, а потом пройдитесь по ним ватной палочкой, которую предварительно обмакнули в детскую присыпку. После этого можно наносить второй слой туши. Ресницы станут в разы длиннее и гуще.

Как быстро высушить волосы без полотенца

Сэкономить время на сушке волос поможет замена привычного полотенца хлопковой футболкой. Абсорбирующие свойства футболки выше, и волосы высохнут намного быстрее. Кроме того, если вы поспите в таком виде, на утро обнаружите естественные кудри.

Как быстро нарисовать стрелки

Этот простой трюк может сэкономить вам массу времени. Понадобятся только ватная палочка и подводка для глаз.

Как сделать тени ярче

Чтобы любые тени смотрелись ярче на глазах, достаточно просто пройтись по векам матовым карандашом для глаз, а потом нанести тени. Результат налицо.

Как избавиться от волос на лице

Для тех, кто хочет навсегда избавиться от волос на лице, блогеры советуют специальную маску. Смешайте 1 ст. л. овсяной муки (можно перемолоть овсяную крупу), 2 ст. л. лимонного сока и 2 ст. л. меда. Маску надо наносить на 15 минут 2–3 раза в неделю. И через месяц, как они обещают, проблема будет решена.

Как снять покраснения от воска

Если кожа покраснела после воска, смочите в молоке ватный диск и приложите к покраснениям на 10 минут. Молоко — отличное средство против раздражений. И всегда под рукой.

Как быстро восстановить потрескавшиеся губы

Этот совет поможет потрескавшимся губам почти мгновенно. Нужно приложить к ним влажный пакетик зеленого чая, который успокоит чувствительную кожу и увлажнит ее.

Как закрепить невидимки надолго

Чтобы непослушные невидимки и шпильки не выбивались из прически, достаточно побрызгать их лаком для волос. Прическа сохранится на целый день.

Как сделать губы объемнее

Этот совет поможет тем, кто всегда мечтал о пухлых губах. Нанесите хайлайтер по контуру на верхнюю губу, а коричневый или серый карандаш — под нижнюю на длину складки. Растушуйте их до желаемого результата. Используйте любимую помаду или блеск — и вуаля!

Как быстро почистить кисти для макияжа

Простой «бублик» для волос может отлично почистить кисти для макияжа. А ведь похожий «агрегат» от известного производителя стоит в разы дороже.

Как проснуться с готовой укладкой

Для тех, кто хочет утром подольше поспать и сохранить прическу, есть отличное решение. Перед сном разделите волосы на несколько частей и закрутите их в пучки. 5–6 пучков вполне достаточно. Закрепите пучки мини-крабиками или невидимками, можно еще надеть на голову сетку для волос. Утром достаточно побрызгать голову сухим шампунем и можно раскручивать пучки. Пышная укладка готова!