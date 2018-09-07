10 простых способов сэкономить деньги, чтобы распрощаться с долгами и накопить на мечту
Как тратить меньше, но не отказывать себе в удовольствиях? Благодаря интернету находчивые люди активно обмениваются советами, которые помогают им урезать расходы, практически не меняя привычный образ жизни. Например, отложите покупку автомобиля на конец месяца и получите хорошую скидку, заказывайте продукты по интернету ради подарков, скидок и бесплатной доставки до двери, оформляйте бонусные карты, чтобы вернуть часть потраченных денег.
Мы в AdMe.ru подсмотрели пару хитростей у интернет-пользователей, которые пока не зарабатывают миллионы, но теперь могут позволить себе чуть больше, чем обычно.
10. Для простых загрязнений используйте самодельные таблетки для посудомоечной машины
Смешайте 2 стакана соды, 1/2 стакана соли и 1/2 стакана лимонного сока. Массу распределите в емкости для льда, уберите в морозилку на ночь, а затем переложите кубики в стеклянную банку. Используйте их как обычные таблетки для посудомоечной машины, некоторые добавляют пару ложек столового уксуса. Покупные таблетки приберегите для трудноудаляемых загрязнений.
Возможная экономия: от 400 рублей в месяц, если используете не менее 40 таблеток в течение 20–25 дней.
9. Установите на кухне под раковиной измельчитель, чтобы больше не вызывать сантехника
В 9 из 10 случаев серьезный засор в раковине возникает из-за остатков пищи, которые застревают в трубе, а потом обрастают слоем трудноудаляемого жира. Часто проблему решает обычный измельчитель, установленный в раковине на кухне.
Возможная экономия: от нескольких тысяч рублей за устранение серьезных засоров силами сантехника. Заодно избавитесь от неприятных запахов гниющих продуктов в помойном ведре, а полученную смесь можно использовать как удобрение для растений.
8. Заказывайте продукты и бытовую химию через интернет, откладывая оплату покупки на 1–2 дня
Зафиксируйте, какие продукты у вас портились в течение месяца, чтобы покупать их в меньшем количестве. По возможности заказывайте продукты в интернет-магазинах, следуя простым правилам:
- любые продукты (кроме овощей, фруктов, рыбы и мяса), средства личной гигиены и бытовую химию покупайте в интернет-магазинах, где есть доставка на дом (многие магазины предлагают эту услугу бесплатно при определенном размере заказа);
- набрав покупки в корзину, зарегистрируйтесь и уйдите с сайта, отложив оплату покупки на 1–2 дня. Во-первых, вероятно, вы пересмотрите окончательный список покупок, а во-вторых, многие интернет-магазины дают дополнительную скидку спустя 24–48 часов после оформления неоплаченного заказа;
- в интернет-магазинах часто продается товар со скидкой до 70 %, а некоторые продукты можно купить по более низкой цене, если брать в большом количестве, например рис, сахар, соль, шампуни или мыло;
- заказывайте в конце месяца и квартала, когда действуют дополнительные скидки, потому что магазин пытается побыстрее продать залежалый товар.
Фрукты, овощи, сыр, мясо и рыбу выгоднее покупать на открытых рынках, где можно лично проверить качество продукта. Не забывайте про сезон: арбузы дешевле всего в августе, клубника — в июне. Торгуйтесь: утром в будние дни продавец охотнее даст скидку.
Возможная экономия: снижение расходов на продукты и бытовую химию на 30–60 % в месяц. Еще выгоднее делать один заказ сразу на несколько семей, например для себя и для родителей (иногда в таких случаях можно разделить заказ и оформить доставку на разные адреса).
7. Составьте календарь выгодных покупок на год вперед
Изучите сезонные скидки и составьте календарь покупок — время, когда выгоднее всего покупать ту или иную вещь. Например, канцелярские принадлежности продаются со скидкой уже после начала учебного года, в сентябре, а велосипеды, палатки и мебель для летнего отдыха попадают на распродажи в октябре. Лыжи и сноуборды дешевле всего в апреле, ювелирные изделия — в июле, а самые низкие цены на электронику — в январе.
У крупных брендов свой календарь праздников, скидок и спецпредложений.
- В IKEA каждый месяц проходят распродажи по группам товаров, еще больше вещей по сниженной цене можно найти, если зайти в магазин со стороны касс (этих товаров обычно нет на сайте). Дополнительную скидку, торт, представление ко дню рождения ребенка и бесплатные напитки можно получить по карте IKEA Family.
- В течение года сезонные распродажи проходят в «Леруа Мерлен» и «ОБИ». «М-Видео» устраивает крупные распродажи в сентябре и январе.
- 29 января по всей России онлайн-магазины техники участвуют в акции «Киберпонедельник». Некоторые из них дадут еще более низкую цену, если купить у них товар с 31 декабря по 10 января.
- Самые выгодные цены в китайских онлайн-магазинах появляются за несколько дней до китайского Нового года, а китайский онлайн-гипермаркет AliExpress устраивает дополнительную распродажу 29 марта в честь своего дня рождения, где раздают купоны, скидки достигают 80 % и работает кешбэк.
- 2 апреля Labirint, «Читай-город», Ozon, «Буквоед», «ЛитРес» отмечают День детской книги и дарят скидки на детскую литературу, небольшую распродажу детских учебников со скидками до 20 % проводят в первой половине сентября.
- 1 июня в честь Дня защиты детей распродажи проходят в детских магазинах.
Возможная экономия: скидки до 80 % и подарки. Дополнительную выгоду можно получить, оплачивая покупки банковскими картами. На этом сайте можно узнать, какой банк предлагает наиболее выгодные условия по картам с услугой кешбэка: часть денег после совершения покупки возвращается на счет. Выгодная акция много лет работает в Сбербанке: за каждую покупку по карте этого банка вы получаете баллы, которые потом можно превратить в скидку размером до 99 % в многочисленных магазинах и заведениях — партнерах банка.
6. Научитесь тому, что уменьшит ваши расходы и принесет дополнительный доход
Есть сотни занятий, которым быстро учишься благодаря онлайн-урокам и бесплатным курсам. Это может стать интересным хобби, способом сэкономить на услугах других людей или новым дополнительным заработком.
- Научитесь делать маникюр и простой дизайн ногтей: возможно, подруги станут вашими клиентками, а вы сэкономите на посещении салона. В крайнем случае, всегда можно сделать маникюр или педикюр без покрытия у мастера, а уже дома самостоятельно накрасить ногти, а сэкономленные деньги потратить на новый лак, посещение кафе или отложить в копилку.
- Изучите, как работают тело и мышцы, углубитесь в работы нутриционистов, подберите подходящий план тренировок с помощью онлайн-приложений или запишитесь на бесплатные занятия. Например, многие ходят в парки, чтобы бесплатно заниматься йогой.
- Освойте простые техники декорирования одежды, попробуйте вязание и бисероплетение: украшайте вещи вышивкой, создавайте аксессуары и «дизайнерские» вещи из базовых моделей одежды.
- Попробуйте себя в роли домашнего кондитера: если в вашем кругу много семей с детьми, это может стать неплохим дополнительным доходом. Особенно если в детстве вам нравилось лепить из пластилина: большинство заказывает детские торты у тех, кто умеет лепить красивые фигуры любимых героев.
- Можно научиться основам некоторых профессий, например окончить онлайн-курсы для начинающих художников или электротехников (позже можно сдать экзамен, чтобы получить диплом и официально работать). Кстати, многие электрики собирают остатки медных проводов и 1–2 раза в год выгодно сдают их в металлолом (хватит на отдых у моря на двоих).
5. Покупайте подержанный автомобиль в дождливую погоду. Переезжайте в новое жилье зимой
При покупке подержанного автомобиля приезжайте смотреть его во время дождя: в это время лучше видны повреждения, можно понять, как ведет себя машина на мокрой дороге, не протекает ли что-то внутри, а продавец охотнее даст скидку. Традиционные месяцы, когда можно удачно поторговаться, — январь, февраль и март. Если покупаете у автодилера, то в этот период старайтесь откладывать покупку еще и на конец месяца.
Похожее правило касается съема жилья: новую квартиру ищите по возможности в холодное дождливое время, лучше в январе, когда можно проверить систему отопления, выявить источники сквозняков и лишней влажности. В этот месяц меньше предложений, но больше скидок.
Возможная экономия: обнаружив проблему с машиной, можно сразу сбить цену, чтобы не переплачивать потом за дополнительный ремонт. Или просто отказаться от такого кота в мешке. То же правило касается жилья: скидка на стоимость аренды и отсутствие непредвиденных переплат за отопление.
4. Ищите дорогие подарки на блошиных рынках и в секонд-хендах по смешным ценам
- Раз в пару месяцев бродите по блошиному рынку или обходите пару секонд-хендов: часто там можно обнаружить редкие или оригинальные вещи за смешные деньги. Картины малоизвестных художников, винтажный фарфор, наборы сочинений, елочные игрушки, лампы и сосуды, шляпки и сумки — все это может стать элегантным и запоминающимся подарком.
- На блошином рынке дополнительную скидку можно получить, если прийти рано утром в будний день, в секонд-хендах в конце месяца устраивают распродажи со скидками до 80 %.
Возможная экономия: за хорошую вещь можно отдать 10 % от ее первоначальной стоимости. Другими словами, если в магазине за старую виниловую пластинку с вас возьмут примерно $ 50–100, то на блошином рынке можно найти ее в запечатанной упаковке по цене $ 5–7.
3. Выжимайте максимум из любых источников воды, чтобы платить в 3–5 раз меньше за ЖКХ
- При возможности принимайте душ в спортзале. Если вы посещаете его 3 раза в неделю, так вы сэкономите более 6 000 л в год. Только не забывайте надевать шлепанцы в общественном душе.
- Используйте посудомоечную машину для мойки овощей и фруктов, чтобы потратить в 10 раз меньше воды, чем при ручном мытье. Кладите в нее продукты, предварительно сняв обычной щеткой крупные комья грязи.
2. Готовьте блюда из остатков продуктов и пользуйтесь хитростями реальных шеф-поваров
Хороший повар готовит рыбу на второе, а рыбный суп — на первое: никаких лишних расходов.
- Чтобы готовить из остатков, достаточно знать базовые принципы сочетания продуктов и правила их обработки: томаты всегда хороши с сыром, вареное или жареное куриное мясо дополнит овощной салат, арбуз и авокадо прекрасно сочетаются со сливочным сыром и черным хлебом, а из остатков любого бульона можно сделать вкусный соус.
- Делайте большие порции еды из расчета на несколько дней, часть замораживайте. Так уменьшается расход продуктов из расчета на одну порцию.
- Выгоднее всего покупать универсальные продукты, которые сочетаются с чем угодно и из которых можно приготовить и первое, и второе, а может быть, и третье. Например, рис.
- Экономьте на продуктах, но обеспечивайте себе полноценный рацион: ешьте 1–2 раза в неделю рыбу или морепродукты, 1–2 раза — мясо, а в остальное время используйте бобовые и яйца как источник белка. Ешьте больше риса и лапши с овощами, простые овощные супы и каши из овсянки или гречки.
- Если у молока скоро закончится срок хранения, перелейте его в емкости для льда и используйте для кофе или соусов. Остатки вина тоже можно замораживать, чтобы потом готовить соусы, бульоны или тушить мясо.
- Попробуйте рецепты бюджетных, но необычных и вкусных блюд. Если питаетесь вне дома, сравнивайте цены. Например, в августе в «Макдональдсе» маленькая чашка капучино стоила всего 45 рублей по акции: можно было купить чашку 0,3 л за 98 рублей или заказать две чашки по 0,2 л и заплатить за все только 90 рублей.
Возможная экономия: до 50 % на продукты питания, если готовить из того, что есть, а не покупать продукты под определенные рецепты блюд.
1. Переходите на экологичные методы ведения хозяйства
Если живете в регионе, где зимой температура на длительное время опускается ниже нуля, и у вас есть балкон, куда совсем не попадают солнечные лучи, отключайте на этот период холодильник, установите старый шкаф на балкон и держите в нем продукты. Это позволит сэкономить около 3 000 рублей в год в зависимости от модели холодильника и цен на электричество или просто помыть холодильник, не переживая за сохранность продуктов.
В летнее время попробуйте готовить еду, используя солнечные печи: они мобильны, не требуют много места и не тратят электричество или газ. Популярные блюда для солнечных печек — рыба, морепродукты и овощи на пару, супы и похлебки, тушеное мясо.
Возможная экономия: от 3 000 рублей в год при отказе от холодильника или морозилки в зимнее время, а при использовании солнечных печей можно снизить расходы на газ и электричество на 30–50 % в летнее время.
Бонус: как накопить почти $ 2 000 за 147 дней
Пользователь Atlas_Black рассказал, какие еще советы помогли ему за 147 дней накопить почти $ 2 000.
- Список покупок для продуктового магазина состоял из яиц, молока, хлопьев, мясной нарезки, некоторых сезонных овощей и лапши. Иногда к этому списку он добавлял один из дорогих продуктов, например мясо или рыбу, если ему удавалось за месяц потратить не более той суммы, которую он себе определил.
- Он пересмотрел список платных подписок и отказался от любой, которой не пользуется прямо сейчас, даже если это обходилось ему в сущие копейки.
- Чтобы сэкономить на досуге, он достал старые настольные игры и предложил друзьям собраться у него дома, чтобы не тратить деньги на кафе и бары.
- Выключал свет в комнате, как только выходил из нее.
- Попробовал подрабатывать, делая то, что у него неплохо получается. Благодаря рисованию логотипов ему удалось однажды заработать сразу $ 50, потратив несколько часов на работу.
- Он работал в ресторане и не отказывался от бесплатных обедов и другой еды, благодаря чему меньше тратил денег на питание вне работы.
- Не покупал новое, а вкладывал в нужное: он определял, что в его жизни нуждается в улучшении, копил и тратил на это деньги. Например, он купил новые хорошие ножи и набор посуды, но отказался от нового телефона, потому что старая модель практически ни в чем не уступала новой.