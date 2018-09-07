10 простых способов сэкономить деньги, чтобы распрощаться с долгами и накопить на мечту

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Как тратить меньше, но не отказывать себе в удовольствиях? Благодаря интернету находчивые люди активно обмениваются советами, которые помогают им урезать расходы, практически не меняя привычный образ жизни. Например, отложите покупку автомобиля на конец месяца и получите хорошую скидку, заказывайте продукты по интернету ради подарков, скидок и бесплатной доставки до двери, оформляйте бонусные карты, чтобы вернуть часть потраченных денег.

Мы в AdMe.ru подсмотрели пару хитростей у интернет-пользователей, которые пока не зарабатывают миллионы, но теперь могут позволить себе чуть больше, чем обычно.

10. Для простых загрязнений используйте самодельные таблетки для посудомоечной машины

Смешайте 2 стакана соды, 1/2 стакана соли и 1/2 стакана лимонного сока. Массу распределите в емкости для льда, уберите в морозилку на ночь, а затем переложите кубики в стеклянную банку. Используйте их как обычные таблетки для посудомоечной машины, некоторые добавляют пару ложек столового уксуса. Покупные таблетки приберегите для трудноудаляемых загрязнений. Возможная экономия: от 400 рублей в месяц, если используете не менее 40 таблеток в течение 20–25 дней.

9. Установите на кухне под раковиной измельчитель, чтобы больше не вызывать сантехника

В 9 из 10 случаев серьезный засор в раковине возникает из-за остатков пищи, которые застревают в трубе, а потом обрастают слоем трудноудаляемого жира. Часто проблему решает обычный измельчитель, установленный в раковине на кухне. Возможная экономия: от нескольких тысяч рублей за устранение серьезных засоров силами сантехника. Заодно избавитесь от неприятных запахов гниющих продуктов в помойном ведре, а полученную смесь можно использовать как удобрение для растений.

8. Заказывайте продукты и бытовую химию через интернет, откладывая оплату покупки на 1–2 дня

Зафиксируйте, какие продукты у вас портились в течение месяца, чтобы покупать их в меньшем количестве. По возможности заказывайте продукты в интернет-магазинах, следуя простым правилам: любые продукты (кроме овощей, фруктов, рыбы и мяса), средства личной гигиены и бытовую химию покупайте в интернет-магазинах, где есть доставка на дом (многие магазины предлагают эту услугу бесплатно при определенном размере заказа);

(многие магазины предлагают эту услугу бесплатно при определенном размере заказа); набрав покупки в корзину, зарегистрируйтесь и уйдите с сайта, отложив оплату покупки на 1–2 дня. Во-первых, вероятно, вы пересмотрите окончательный список покупок, а во-вторых, многие интернет-магазины дают дополнительную скидку спустя 24–48 часов после оформления неоплаченного заказа;

после оформления неоплаченного заказа; в интернет-магазинах часто продается товар со скидкой до 70 % , а некоторые продукты можно купить по более низкой цене, если брать в большом количестве, например рис, сахар, соль, шампуни или мыло;

, а некоторые продукты можно купить по более низкой цене, если брать в большом количестве, например рис, сахар, соль, шампуни или мыло; заказывайте в конце месяца и квартала, когда действуют дополнительные скидки, потому что магазин пытается побыстрее продать залежалый товар. Фрукты, овощи, сыр, мясо и рыбу выгоднее покупать на открытых рынках, где можно лично проверить качество продукта. Не забывайте про сезон: арбузы дешевле всего в августе, клубника — в июне. Торгуйтесь: утром в будние дни продавец охотнее даст скидку. Возможная экономия: снижение расходов на продукты и бытовую химию на 30–60 % в месяц. Еще выгоднее делать один заказ сразу на несколько семей, например для себя и для родителей (иногда в таких случаях можно разделить заказ и оформить доставку на разные адреса).

7. Составьте календарь выгодных покупок на год вперед

Изучите сезонные скидки и составьте календарь покупок — время, когда выгоднее всего покупать ту или иную вещь. Например, канцелярские принадлежности продаются со скидкой уже после начала учебного года, в сентябре, а велосипеды, палатки и мебель для летнего отдыха попадают на распродажи в октябре. Лыжи и сноуборды дешевле всего в апреле, ювелирные изделия — в июле, а самые низкие цены на электронику — в январе.

У крупных брендов свой календарь праздников, скидок и спецпредложений. В IKEA каждый месяц проходят распродажи по группам товаров, еще больше вещей по сниженной цене можно найти, если зайти в магазин со стороны касс (этих товаров обычно нет на сайте). Дополнительную скидку, торт, представление ко дню рождения ребенка и бесплатные напитки можно получить по карте IKEA Family.

В течение года сезонные распродажи проходят в «Леруа Мерлен» и «ОБИ». «М-Видео» устраивает крупные распродажи в сентябре и январе.

29 января по всей России онлайн-магазины техники участвуют в акции «Киберпонедельник». Некоторые из них дадут еще более низкую цену, если купить у них товар с 31 декабря по 10 января.

Самые выгодные цены в китайских онлайн-магазинах появляются за несколько дней до китайского Нового года, а китайский онлайн-гипермаркет AliExpress устраивает дополнительную распродажу 29 марта в честь своего дня рождения, где раздают купоны, скидки достигают 80 % и работает кешбэк.

2 апреля Labirint, «Читай-город», Ozon, «Буквоед», «ЛитРес» отмечают День детской книги и дарят скидки на детскую литературу, небольшую распродажу детских учебников со скидками до 20 % проводят в первой половине сентября.

1 июня в честь Дня защиты детей распродажи проходят в детских магазинах. Возможная экономия: скидки до 80 % и подарки. Дополнительную выгоду можно получить, оплачивая покупки банковскими картами. На этом сайте можно узнать, какой банк предлагает наиболее выгодные условия по картам с услугой кешбэка: часть денег после совершения покупки возвращается на счет. Выгодная акция много лет работает в Сбербанке: за каждую покупку по карте этого банка вы получаете баллы, которые потом можно превратить в скидку размером до 99 % в многочисленных магазинах и заведениях — партнерах банка.

6. Научитесь тому, что уменьшит ваши расходы и принесет дополнительный доход

Есть сотни занятий, которым быстро учишься благодаря онлайн-урокам и бесплатным курсам. Это может стать интересным хобби, способом сэкономить на услугах других людей или новым дополнительным заработком. Научитесь делать маникюр и простой дизайн ногтей: возможно, подруги станут вашими клиентками, а вы сэкономите на посещении салона. В крайнем случае, всегда можно сделать маникюр или педикюр без покрытия у мастера, а уже дома самостоятельно накрасить ногти, а сэкономленные деньги потратить на новый лак, посещение кафе или отложить в копилку.

Изучите, как работают тело и мышцы, углубитесь в работы нутриционистов, подберите подходящий план тренировок с помощью онлайн-приложений или запишитесь на бесплатные занятия. Например, многие ходят в парки, чтобы бесплатно заниматься йогой.

Освойте простые техники декорирования одежды, попробуйте вязание и бисероплетение: украшайте вещи вышивкой, создавайте аксессуары и «дизайнерские» вещи из базовых моделей одежды.

Попробуйте себя в роли домашнего кондитера: если в вашем кругу много семей с детьми, это может стать неплохим дополнительным доходом. Особенно если в детстве вам нравилось лепить из пластилина: большинство заказывает детские торты у тех, кто умеет лепить красивые фигуры любимых героев.

Можно научиться основам некоторых профессий, например окончить онлайн-курсы для начинающих художников или электротехников (позже можно сдать экзамен, чтобы получить диплом и официально работать). Кстати, многие электрики собирают остатки медных проводов и 1–2 раза в год выгодно сдают их в металлолом (хватит на отдых у моря на двоих).

5. Покупайте подержанный автомобиль в дождливую погоду. Переезжайте в новое жилье зимой

При покупке подержанного автомобиля приезжайте смотреть его во время дождя: в это время лучше видны повреждения, можно понять, как ведет себя машина на мокрой дороге, не протекает ли что-то внутри, а продавец охотнее даст скидку. Традиционные месяцы, когда можно удачно поторговаться, — январь, февраль и март. Если покупаете у автодилера, то в этот период старайтесь откладывать покупку еще и на конец месяца. Похожее правило касается съема жилья: новую квартиру ищите по возможности в холодное дождливое время, лучше в январе, когда можно проверить систему отопления, выявить источники сквозняков и лишней влажности. В этот месяц меньше предложений, но больше скидок. Возможная экономия: обнаружив проблему с машиной, можно сразу сбить цену, чтобы не переплачивать потом за дополнительный ремонт. Или просто отказаться от такого кота в мешке. То же правило касается жилья: скидка на стоимость аренды и отсутствие непредвиденных переплат за отопление.

4. Ищите дорогие подарки на блошиных рынках и в секонд-хендах по смешным ценам

Раз в пару месяцев бродите по блошиному рынку или обходите пару секонд-хендов: часто там можно обнаружить редкие или оригинальные вещи за смешные деньги. Картины малоизвестных художников, винтажный фарфор, наборы сочинений, елочные игрушки, лампы и сосуды, шляпки и сумки — все это может стать элегантным и запоминающимся подарком.

На блошином рынке дополнительную скидку можно получить, если прийти рано утром в будний день, в секонд-хендах в конце месяца устраивают распродажи со скидками до 80 %. Возможная экономия: за хорошую вещь можно отдать 10 % от ее первоначальной стоимости. Другими словами, если в магазине за старую виниловую пластинку с вас возьмут примерно $ 50–100, то на блошином рынке можно найти ее в запечатанной упаковке по цене $ 5–7.

3. Выжимайте максимум из любых источников воды, чтобы платить в 3–5 раз меньше за ЖКХ

При возможности принимайте душ в спортзале. Если вы посещаете его 3 раза в неделю, так вы сэкономите более 6 000 л в год. Только не забывайте надевать шлепанцы в общественном душе.

Используйте посудомоечную машину для мойки овощей и фруктов, чтобы потратить в 10 раз меньше воды, чем при ручном мытье. Кладите в нее продукты, предварительно сняв обычной щеткой крупные комья грязи.

2. Готовьте блюда из остатков продуктов и пользуйтесь хитростями реальных шеф-поваров

Хороший повар готовит рыбу на второе, а рыбный суп — на первое: никаких лишних расходов. Чтобы готовить из остатков, достаточно знать базовые принципы сочетания продуктов и правила их обработки: томаты всегда хороши с сыром, вареное или жареное куриное мясо дополнит овощной салат, арбуз и авокадо прекрасно сочетаются со сливочным сыром и черным хлебом, а из остатков любого бульона можно сделать вкусный соус.

Делайте большие порции еды из расчета на несколько дней, часть замораживайте. Так уменьшается расход продуктов из расчета на одну порцию.

Выгоднее всего покупать универсальные продукты, которые сочетаются с чем угодно и из которых можно приготовить и первое, и второе, а может быть, и третье. Например, рис.

Экономьте на продуктах, но обеспечивайте себе полноценный рацион: ешьте 1–2 раза в неделю рыбу или морепродукты, 1–2 раза — мясо, а в остальное время используйте бобовые и яйца как источник белка. Ешьте больше риса и лапши с овощами, простые овощные супы и каши из овсянки или гречки.

Если у молока скоро закончится срок хранения, перелейте его в емкости для льда и используйте для кофе или соусов. Остатки вина тоже можно замораживать, чтобы потом готовить соусы, бульоны или тушить мясо.

Попробуйте рецепты бюджетных, но необычных и вкусных блюд. Если питаетесь вне дома, сравнивайте цены. Например, в августе в «Макдональдсе» маленькая чашка капучино стоила всего 45 рублей по акции: можно было купить чашку 0,3 л за 98 рублей или заказать две чашки по 0,2 л и заплатить за все только 90 рублей. Возможная экономия: до 50 % на продукты питания, если готовить из того, что есть, а не покупать продукты под определенные рецепты блюд.

1. Переходите на экологичные методы ведения хозяйства

Если живете в регионе, где зимой температура на длительное время опускается ниже нуля, и у вас есть балкон, куда совсем не попадают солнечные лучи, отключайте на этот период холодильник, установите старый шкаф на балкон и держите в нем продукты. Это позволит сэкономить около 3 000 рублей в год в зависимости от модели холодильника и цен на электричество или просто помыть холодильник, не переживая за сохранность продуктов. В летнее время попробуйте готовить еду, используя солнечные печи: они мобильны, не требуют много места и не тратят электричество или газ. Популярные блюда для солнечных печек — рыба, морепродукты и овощи на пару, супы и похлебки, тушеное мясо. Возможная экономия: от 3 000 рублей в год при отказе от холодильника или морозилки в зимнее время, а при использовании солнечных печей можно снизить расходы на газ и электричество на 30–50 % в летнее время.

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