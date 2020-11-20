10 простых привычек, которые каждый день крадут нашу молодость

Большинству женщин важно выглядеть хорошо, и признаки старения расстраивают и заставляют менять средства по уходу, программу работы с косметологом. Однако враги красоты оказываются не там, где мы думаем. Это наши ежедневные, самые обычные привычки, на которые мы просто не обращаем внимания.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, что именно день за днем отбирает у нас молодость.

1. Привычка сидеть в позе нога на ногу

Такую удобную позу врачи совсем не одобряют. Привычка сидеть нога на ногу затрудняет кровообращение, может спровоцировать повышение давления. Но самые распространенные проблемы — это все же неполадки в работе позвоночника, его искривление. А здоровье позвоночника, особенно шейного отдела, напрямую влияет на молодость нашего лица.

2. Залипание в смартфоне лежа в кровати

Специалисты отмечают, что кожа, которая быстро теряет упругость в районе шеи и подбородка, глубокие морщины — уже далеко не всегда проблема женщин возраста 40+. Эти нюансы проявляются гораздо раньше, и виной тому служит постоянное неправильное положение шеи. Мы смотрим в экран, наклоняя голову вниз. Кстати, это относится не только к любителям времяпрепровождения со смартфоном, но и к тем, кто частенько читает книги в такой позе. Что же касается привычки, от которой тяжело отказаться — телефон в кровати, то она способствует старению, потому что просмотр ленты перед сном возбуждает нервную систему, сбивает наши биологические часы. Еще один нюанс, которому мы не придаем значения: смотря на телефон в темноте, мы чаще щуримся, а это провоцирует образование «гусиных лапок».

3. Привычка поджимать губы и напрягать нижнюю часть лица

Обратите внимание, как часто мы в течение дня непроизвольно сжимаем зубы, поджимаем губы, тем самым сильно напрягая нижнюю часть лица. Со временем это становится привычкой, и лицо спазмируется. По мнению специалистов, основная причина брылей, второго подбородка, сползания вниз уголков рта — именно спазм щечной и жевательной мышц, их укорачивание. Поэтому, чтобы поправить ситуацию, нужно комплексно расслаблять эти мышцы.

4. Умывание горячей водой

Умываться холодной или еле теплой водой не всегда приятно. Но умывание горячей водой, тем более каждый день, принесет коже мало хорошего. Горячая вода может способствовать раздражению на лице, появлению розацеа у людей с чувствительной кожей. Высокая температура воды способна нарушить защитный слой кожи, так называемую мантию, сильно пересушить лицо, замедлить процессы выработки коллагена, расширить поры.

5. Жесткое постельное белье

Наволочки имеют большое значение для качества сна и влияют на состояние вашей кожи. Если вы предпочитаете плотное постельное белье из хлопка, то наверняка замечали заломы на коже, которые долго разглаживаются. Чтобы уменьшить вероятность их возникновения, стоит выбрать наволочки с гладкой поверхностью. Специалисты рекомендуют шелковые, но это может быть и другой мягкий и гладкий материал, например батист. Гладкие наволочки уменьшают трение волос и кожи, снижают риск появления раздражений, заломов и морщин. Такие наволочки также рекомендуют людям с акне: замечено, что их использование значительно снижает количество прыщей и воспалений.

6. Пренебрежение солнцезащитными очками

Помимо того, что солнцезащитные очки берегут наши глаза от вредного воздействия ультрафиолета, они позволяют коже оставаться красивой. Все просто: в очках мы не щуримся, не напрягаем мышцы вокруг глаз, а значит молодость этой зоны сохранится дольше. Ведь вокруг глаз находится самая тонкая и чувствительная кожа, поэтому любые погрешности в уходе за ней сразу становятся заметны.

7. Злоупотребление патчами

Патчи хороши, когда нужно быстро привести себя в порядок, они разглаживают кожу. Но происходит это за счет не совсем здоровых процессов. Поэтому постоянное их использование, в качестве базового средства по уходу, — не слишком хорошее решение. Специалисты говорят, что такой быстрый лифтинг происходит за счет парникового эффекта. Он устраняет сухость, но на первопричину обезвоженности повлиять не может. К тому же набухание эпидермиса может привести к гиперувлажнению. Далее происходит нарушение водно-солевого и щелочного балансов, страдает липидный барьер. Патчи не увлажняют кожу по-настоящему. Они лишь создают дополнительную пленку, которая не дает коже дышать, удерживает влагу. Но за этим очень быстро следуют сухость кожи и ощущение стягивания.

8. Использование просроченной косметики

Декоративная косметика хорошо выглядит и приятно пахнет, даже когда срок годности истек. Но это не значит, что ее все еще можно наносить на лицо. Ведь вместе с ней на кожу попадает множество бактерий, которые провоцируют воспаления, раздражение и могут приводить к преждевременному старению кожи. В худшем случае просроченная косметика может стать причиной распространения серьезной инфекции.

9. Любовь к тугим прическам

Тугой конский хвост или пучок, которые носятся изо дня в день, неблагоприятно влияют на состояние волос. Специалисты рекомендуют контролировать натяжение у корней, иначе придется столкнуться с повреждением фолликулов волос и их выпадением, вплоть до появления залысин, а они никак не ассоциируются с молодостью. Особенно такому неприятному процессу подвержены девушки с тонкими и не слишком густыми волосами.

10. Любимая поза для сна — на боку или животе

Пластические хирурги говорят о том, что мы ускоряем процесс старения кожи лица и шеи, когда спим на животе или боку. Положение на животе способствует вдавливанию лица в подушку, и это приводит к закупорке пор, появлению прыщей и морщин. А замедление кровообращения в этом положении приводит к отекам. Сон на боку провоцирует такие же проблемы, только уже на одной стороне лица. Положение на спине считается лучшим для сна. Поддержание угла в 20–30 градусов позволяет улучшить циркуляцию жидкости в организме, позволяет коже дышать.