10 простых правил, которые помогут выглядеть отлично без макияжа

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Естественность всегда была в моде, и многие девушки тратят много времени и сил на то, чтобы выглядеть с косметикой как будто без косметики. Но если следовать некоторым правилам по уходу за собой, то можно отлично выглядеть и без капли макияжа. AdMe.ru предлагает 10 уловок, которые сделают ваш образ а-ля натюрель шикарным без тональной основы, помады и других косметических средств.

Приведите в порядок брови

Брови на лице без косметики неизбежно выступают на передний план. Придайте им правильную форму, ориентируясь на форму лица. Если нужно, сделайте окрашивание устойчивой краской или хной, используя тот оттенок, который соответствует цвету волос. Если природа не наградила вас шикарными бровями, смазывайте волоски ежедневно смесью касторового масла и витамина А — и уже через несколько недель вы заметите их преображение.

Подчеркните глаза

Чтобы сделать взгляд более «распахнутым», придайте ресницам изгиб при помощи керлера (щипчиков для завивки), а затем покройте прозрачным гелем. Можно использовать и более тяжелую артиллерию, сделав наращивание. Избавьтесь от темных кругов под глазами. Для начала пересмотрите рацион — они могут быть следствием дефицита железа или витаминов группы В (эти элементы в достаточном количестве присутствуют в печени животных, красном мясе). Для кожи вокруг глаз выбирайте кремы с отбеливающим эффектом или те, в составе которых есть ретинол. Хорошо помогают холодные компрессы на основе мяты, зеленого чая.

Отбелите зубную эмаль

Искренняя улыбка добавляет +100 к любому образу, поэтому позаботьтесь о том, чтобы ничто не мешало вам быть привлекательной. Пользуйтесь отбеливающими пастами, особенно после вина или кофе, только помните, что такими средствами нельзя злоупотреблять. Если зубная эмаль от природы обладает сероватым или желтоватым оттенком, сделайте профессиональное отбеливание.

Не забывайте о губах

Питание, увлажнение и разумное очищение — все это нужно не только коже лица, но и вашим губам. Пользуйтесь гигиеническими помадами, которые иногда можно заменять оливковым или любым другим натуральным маслом. Раз в неделю массируйте губы мягкой зубной щеткой или подушечками пальцев, которые предварительно следует увлажнить и опустить в сахар.

Следите за волосами

На фоне тусклого цвета волос и утратившей форму стрижки лицо без макияжа будет теряться. Выбирайте простые формы и натуральные цвета, так как более радикальные решения будут диссонировать с естественным видом. Регулярно состригайте секущиеся концы, пользуйтесь средствами с защитными фильтрами, не перебарщивайте с укладочными средствами. Придать блеск волосам поможет кокосовое масло, которое также помогает бороться с перхотью, сухостью и другими проблемами. Регулярное ополаскивание травяными отварами (шалфей, кора дуба для брюнеток, ромашка и липа — блондинкам) тоже способствует появлению блеска.

Пользуйтесь солнцезащитными средствами

Ультрафиолетовое излучение значительно увеличивает вероятность не только преждевременных морщин и других неприятных «бонусов» старения кожи, но и развития раковых заболеваний, особенно для людей со светлой кожей. Поэтому средства с УФ-фильтрами необходимо использовать не только летом на пляже, но и в любое другое время года.

Ухаживайте за кожей

Косметологи уверены, что умываться водой следует не чаще 2 раз в день, а еще лучше делать это только перед сном, а утром ограничиваться очищающим молочком, лосьоном или кусочком тонизирующего льда. Главное, не сильно растирать кожу, потому что такие процедуры ее травмируют. Раз в неделю полезны маски, например на основе белой глины, а если кожа не очень чувствительная, можно делать деликатный пилинг.

Соблюдайте режим сна

Полноценный сон — не менее 7–9 часов — является обязательным условием для сохранения кожи в прекрасном состоянии и для хорошего самочувствия в целом. Отправляйтесь в постель к 23.00, потому что после полуночи в организме начинает вырабатываться один из основных «гормонов красоты» — мелатонин. Старайтесь спать на спине, чтобы уменьшить вероятность появления отеков и преждевременных морщин.

Пересмотрите рацион

Исследования подтверждают прямую связь между состоянием кожи и нашим рационом. Особенно важны такие продукты, как жирная морская рыба, растительные масла, семена и орехи, ведь именно они являются источником незаменимых жирных кислот, витамина Е и каротинов — главного оружия в борьбе со свободными радикалами. Кисломолочные продукты тоже должны быть в вашем меню, потому что они являются залогом здоровой микрофлоры.

Найдите свой цвет

Правильно выбранный цвет одежды поможет визуально сделать тон кожи более ровным, скрыть изъяны и сделать внешность более выразительной. Кожа без тонального средства становится бледнее, поэтому важно не усугубить ситуацию, что могут сделать чересчур темные или резкие холодные оттенки. Белый тоже входит в список нежелательных цветов. Оптимальным вариантом являются чистые яркие цвета: синий, бирюзовый, изумрудный, персиковый. В идеале же нужно определить свой цветотип и выбирать одежду в соответствии с конкретными правилами.