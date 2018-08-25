10 простых и вкусных сочетаний продуктов, которые помогут похудеть быстрее

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Диеты и правильное питание обычно ассоциируются с полным самоконтролем и бескомпромиссным отказом от привычной и вкусной еды. Но на поверку это обидное заблуждение. Если подробнее изучить состав продуктов и эффекты, которые они оказывают на организм, можно неожиданно выяснить, что диетическое питание вполне может включать в себя стейки, картошку и даже шоколад. Более того, если подобрать им правильное сочетание, они не просто не навредят фигуре, но даже ускорят процесс похудения.

AdMe.ru разобрался в хитростях пищевой ценности и сочетаний различных продуктов и подобрал 10 вкусных жиросжигающих вариантов еды и напитков. Вкупе с активным образом жизни они непременно помогут скинуть нежелательные килограммы за рекордно короткий срок.

Говядина травяного откорма + топинамбур + чеснок

Отказываетесь от стейков, будучи на диете? Очень даже зря. Только выбирать лучше мясо травяного, а не зернового откорма, так как оно содержит меньше жировых вкраплений, но позволяет по-прежнему наслаждаться натуральным вкусом говядины. Более того, стейки из мяса травяного откорма богаты лейцином — аминокислотой, которая помогает наращивать мышечную массу и сжигать при этом лишний жир. Польза увеличивается в сочетании с топинамбуром, так как он насыщен олигофруктозой — природным полисахаридом, который, помимо прочих своих эффектов (в виде укрепления иммунитета, снижения уровня холестерина и так далее), успешно подавляет голод и, как следствие, ускоряет снижение веса. Для максимальной пользы не забудьте приправить весь этот вкусный набор чесноком, который также доказал свою эффективность в вопросе снижения индекса массы тела.

Лосось + йогурт + батат

Молочный сывороточный белок, содержащийся в лососе, — это важный источник незаменимых аминокислот, которые запускают белковый синтез в мышцах и помогают уменьшить объемы жировой ткани. Эта рыба также богата жирными кислотами омега-3, которые обладают противовоспалительными и жиросжигающими свойствами. Дополните свой обед бататом (сладким картофелем) — и вы надолго насытите свой организм и забудете про чувство голода благодаря усвоению медленных углеводов. Он также содержит антиоксиданты и каротиноиды, которые стабилизируют уровень сахара и инсулина в крови. Сверху лосось можно полить йогуртовым соусом или заправкой (конечно, лучше не покупным, а приготовленным самостоятельно, без избытка жира, продуктом), чтобы дополнительно насытить организм кальцием, витамином C и белком.

Яйца + острый соус + грейпфрут

Богатые белком яйца хороши в вопросе избавления от лишнего жира благодаря входящему в их состав аргинину — одной из самых важных в организме человека аминокислот, которая является строительным материалом для многих белков и источником энергии для клеток. Приправьте их острым соусом с кайенским перцем: содержащийся в нем капсаицин подавляет аппетит и повышает способность организма использовать и сжигать для получения энергии именно жир. В качестве дополнительной составляющей перекуса позвольте себе насладиться половинкой грейпфрута. Этот цитрусовый плод не зря считается одним из самых популярных продуктов, потребляемых при диетах: он богат фитохимическими веществами, которые помогают в производстве адипонектина. Этот гормон синтезируется белой жировой тканью, соответственно, разрушая ее.

Вода + огурец + лимон

Детокс-напитки — пожалуй, один из самых простых способов ускорить потерю веса. К тому же один из самых приятных и освежающих: больше не нужно заставлять себя пить безвкусную воду (которая ох как важна при похудении) и можно насладиться разнообразными и тем не менее полезными коктейлями. Один из самых простых рецептов — это сочетание ломтиков огурца, богатого витаминами C и K, и сока лимона, который активно подавляет аппетит, а также насыщает организм полифенолом — мощным антиоксидантом, который ускоряет обмен веществ и способствует расщеплению жира. Единственное маленькое условие — для максимальной эффективности диеты полифенолы в том или ином виде должны поступать в организм ежедневно. Но соблюдать это правило не так уж и сложно, когда напиток вкусный, ведь правда?

Темный шоколад + ягоды + грецкие орехи

Отличная новость для сладкоежек: полезное питание вовсе не подразумевает полный отказ от десертов. На самом деле темный шоколад, состоящий не менее чем на 70 % из какао, напротив, может помочь в похудении, так как он полон антиоксидантами. Особенно важно наличие в нем флавонолов — растительных биологически активных веществ, которые способствуют снижению количества жиросодержащих соединений в крови и обеспечивают хорошую проводимость и эластичность сосудов. Проще говоря, эти нутриенты увеличивают расход энергии и мешают набирать лишний вес. Сочетание шоколада с ягодами удвоит количество флавонолов, а грецкие орехи, наполненные полиненасыщенными жирами, сдержат накопление жира и улучшат метаболизм инсулина.

Зеленый / белый чай + имбирь + лимон

Исследования показали, что белый чай стимулирует распад жира и замедляет образование новых жировых клеток, а также богат антиоксидантами, которые помогают печени преобразовывать жир в энергию. В свою очередь зеленый чай улучшает метаболизм, ускоряет обменные процессы и выводит токсины и шлаки из организма, благодаря чему вес снижается естественным путем без какого-либо вреда. При сочетании чая с лимоном расщепление жира значительно ускорится, а имбирь и вовсе сыграет решающую роль. Его основной эффект обусловлен способностью усиливать термогенез — выработку тепла, на которую тратится поступающая с пищей и запасенная ранее энергия. При проблемах с лишним весом термогенез замедлен по определению, поэтому метаболизм оставляет желать лучшего и пища автоматически оседает в виде жира. Имбирь также содержит уникальные биоактивные химические соединения, сходные по действию с компонентом жгучего красного перца — капсаицином.

Миндальная паста + банан

Смешаете ли вы из них пюре перед сном или приготовите бутерброд для перекуса днем — в любом случае сочетание банана с миндальной пастой принесет вам только пользу и, что немаловажно, огромное удовольствие. Пищевые волокна и белок, которыми богата ореховая паста, успешно нейтрализуют сахар, содержащийся в бананах, избавляя вас от нежелательных для диеты последствий в виде лишних килограммов. Звучит невероятно, но поскольку миндаль замедляет скорость, с которой ваше тело поглощает сахар, уровень глюкозы остается более стабильным, а это, в свою очередь, дарит чувство насыщения на более долгое время и позволяет есть меньше без душевных терзаний и голодных обмороков. Так что смело берите это сочетание на вооружение, когда вам нестерпимо захочется съесть что-нибудь сладенькое и сытное.

Авокадо + цельнозерновой хлеб + кайенский перец

Как ни странно, несмотря на высокую калорийность и большое содержание жиров, авокадо отлично помогает сбросить вес. Все дело в олеиновой кислоте — мононенасыщенной жирной кислоте, которой оно богато и без которой невозможен правильный обмен веществ в организме человека. Бескомпромиссную пользу цельнозернового хлеба отлично продемонстрировало исследование, в котором испытуемых разделили на две группы по похудению, только в первой рацион включал цельные злаки, а во второй — продукты из очищенного зерна. В результате похудели участники обеих групп, но у людей с цельнозерновой диетой процент жира в абдоминальной области снизился гораздо сильнее. А приправив тост кайенским перцем, вы ускорите обмен веществ и сжигание жира, а также подавите аппетит, что было доказано в другом исследовании, когда ученые установили, что люди, съевшие еду, приправленную острым перцем, в следующий прием пищи потребляют примерно на 200 ккал меньше, так как не чувствуют сильного голода.

Какао + кайенский перец

Пришло время преобразить обычное потребление шоколадного напитка с помощью жгучей жиросжигающей приправы. Чистое какао, без большого содержания сахара и фруктозных сиропов, — идеальный напиток для потери веса. Исследования показали, что кальций активно нейтрализует жир в брюшной полости, а питательные вещества, попадающие в организм с едой, лучше усваиваются благодаря витамину D, содержащемуся в молоке. Совместите какао, богатое антиоксидантами, с кайенским перцем или чили, который снижает аппетит, улучшает метаболизм и способствует более активному окислению жиров (в ходе которого жиры расщепляются на жирные кислоты и превращаются в энергию), и разом убьете двух зайцев: удовлетворите свои вкусовые рецепторы и не навредите фигуре.

Картофель + оливковое масло

Белый картофель — один из самых противоречивых продуктов в диетическом рационе и обычно находится на плохом счету у худеющих. Да, поджаренный в большом количестве масла и в сочетании с жирными соусами, он только навредит фигуре, но если приготовить его правильно и наслаждаться в умеренных количествах, то он, напротив, поможет сбросить вес. Все дело в том, что картофель богат калием, фосфором, железом, кальцием, а также рядом аминокислот и даже содержит витамин С. За счет этого состава он успешно снижает уровень холестерина, позитивно влияет на желудочно-кишечный тракт и стимулирует вывод лишней жидкости из организма. Если запечь его в фольге, с добавлением перца и умеренного количества оливкового масла (которое, как и авокадо, содержит олеиновую кислоту и, соответственно, обладает теми же положительными свойствами), то можно не беспокоиться за лишние килограммы и спокойно насладиться трапезой.