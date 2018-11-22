10 профессиональных хитростей, которые помогут прибрать в доме намного быстрее

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Согласно исследованию, в среднем человек тратит 1 140 дней своей жизни на уборку дома. Другими словами, каждый день 2 часа уходят на наведение порядка! Известно немало советов для ускорения этого процесса, а также эффективных способов поддержания чистоты в течение недели, не тратя времени на все эти домашние дела.

Редакция AdMe.ru собрала для вас несколько профессиональных хитростей, которые помогут быстрее справиться с уборкой и сохранить чистоту в доме на весь день.

1. Для начала разложите все по местам

Хотя это и кажется очевидным, иногда, торопясь убраться, мы пропускаем эту важную часть. На самом же деле это затрудняет процесс уборки гораздо сильнее, чем мы думаем. Так что лучше всего начать с бардака. Разбирайтесь с одной комнатой зараз, вынося из нее все вещи, которым тут не место — книги, игрушки и электронику, — до тех пор, пока перед вами не окажется не захламленная комната, которую можно начинать убирать.

2. Используйте мусорные пакеты

Мусорный пакет при устранении бардака — ваш лучший друг. Пройдитесь по дому и соберите в него все, что пора выкинуть, а также все пустые емкости, которые найдете. Это сэкономит время дальнейшей уборки в доме. К тому же не лишним будет избавиться от вещей, которыми вы не пользовались последние 10–12 месяцев. Это поможет вам качественно очистить дом от хлама, вместо того чтобы годами копить его.

3. Возьмите набор чистящих средств

Перед началом уборки отложите те чистящие средства, которые помогают вам лучше других. Необязательно приобретать дорогие составы или сверхсложное оборудование. Помните, что вам понадобятся санитарно-гигиеническое средство, отбеливатель и средства для чистки сантехники, стекол, тряпки и щетка. Сложите все необходимое в одну корзину и носите с собой в каждую комнату, за уборку которой взялись.

4. Уберите пыль сверху, потом снизу

Иногда нам кажется, что уборка при помощи пылесоса — весьма энергозатратное занятие, и мы начинаем с него, отложив «легкую» часть типа протирания пыли и очистки различных поверхностей на потом. Если вы убираетесь по этой схеме, а пол и ковры в вашем доме все равно вечно грязные, что ж, этому есть объяснение. Когда вы протираете поверхности, вся пыль, грязь и крошки летят на пол. Начав с пылесоса, вы просто собираете все, что скопилось там до уборки. Таким образом в итоге ваш пол все равно остается грязным. Полы и ковры должны быть завершающим этапом уборки.

5. Действуйте по схеме

Даже если это не кажется самой логичной мыслью, она творит чудеса, если ей следовать! Вместо того чтобы очищать поверхности, которые выглядят, по вашему мнению, грязными, считайте, что они ВСЕ грязные, вне зависимости от того, как они выглядят. Мы не можем видеть бактерии, и они могут скапливаться в местах, которые кажутся идеально чистыми. Начните уборку в отдельной комнате, двигаясь слева направо (как по схеме). Так вы тщательно очистите весь дом, ничего не пропустив.

6. Не трите, а распылите

Можно сэкономить кучу времени, если использовать спрей для очистки поверхностей, вместо того чтобы просто тереть загрязненный участок. Просто распылите средство на все поверхности, которые видите, слева направо. Затем зайдите в следующую комнату и выполните то же самое, ничего не вытирая. Когда разберетесь со всеми комнатами, средство уже достаточно хорошо впитает грязь, чтобы ее можно было просто вытереть тряпкой. Начните вытирать его также с первой комнаты. Это сэкономит время и заставит все вокруг сиять без нудного надраивания.

7. Не забывайте про плинтусы

Множество пыли очень быстро скапливается на плинтусах, и это как раз то место, которое мы часто пропускаем при уборке, но не потому что не замечаем, а потому что оно не кажется нам таким уж важным. Чистый дом с грязными плинтусами все равно выглядит грязным. Представьте, что вы зашли в ресторан, где на плинтусах скопились кучи пыли. Вряд ли вам захочется оставаться в таком заведении. Так что, пока протираете пыль, не забудьте пройтись влажной тряпкой и по плинтусу, следуя слева направо. Это займет не больше минуты в каждой комнате.

8. Пылесосьте обивку

Обивку мебели необходимо пылесосить из гигиенических соображений еженедельно, а не проходиться по ней роликом от случая к случаю. Поверхность диванов и матрасов может содержать более 10 000 пылевых клещей. Эти клещи питаются мертвыми клетками кожи человека, их число постоянно увеличивается. Хотя у вас может и не быть аллергии на пылевых клещей, они могут вызвать такую реакцию в будущем. Раз в неделю пылесосьте мебель, чтобы избежать контакта с клещами и бактериями.

9. Используйте средство для мытья посуды, чтобы очистить стекла

Вместо специального средства для стекол используйте то же, что и для посуды. Оно очищает жировые и прочие пятна гораздо лучше, чем средства для стекла. Все благодаря содержащимся в них детергентам, которые, растворяясь в воде, образуют супермолекулу, способную впитывать любую грязь и жир со стеклянной или керамической поверхности.

10. Чистите приборы сразу

Приборы и технику важно чистить сразу после применения, а не 2 часа спустя и уж точно не перед тем, как непосредственно их использовать, иначе вредные химикаты попадут в вашу еду. Работа таких приборов, как тостер, печь и микроволновка, связана с нагревом, и брызги от еды очень легко попадают на их поверхность. Если вы дали им полностью остыть, дальнейшая их чистка будет настоящим испытанием. К тому же не повредить при этом металлическую поверхность прибора практически невозможно.

Бонус: полезное расписание

Мы включили в статью расписание, следуя которому поддерживать порядок в доме становится проще простого: Ежедневно: Заправлять постель.

Протирать кухонные поверхности.

Протирать поверхности в ванной.

Мыть посуду.

Убирать рабочее место.

Дезинфицировать поверхности.

Стирка по необходимости. Еженедельно: Пылесосить и подметать.

Мыть полы.

Пылесосить обивку.

Пылесосить матрас.

Менять постельное белье.

Менять полотенца и шторку для душа.

Протирать все зеркала и окна.

Очищать кухонную технику и приборы.

Стирать постельное белье.

Стирать пледы и полотенца.

Мыть плинтус.

Стирать банные и кухонные полотенца. Ежемесячно: Протирать осветительные приборы.

Стирать теплое одеяло.

Чистить посудомоечную машину.

Чистить пылесос.

Выкидывать просроченную еду.

Чистить холодильник.

Удалять накипь в чайнике и кофемашине.

Вычищать мусорное ведро.

Протирать шкафчики изнутри.

Протирать мебель: стулья, каркас кровати и т. п.

Пробовали какой-нибудь из этих лайфхаков? Есть ли у вас «секретное знание» быстрой уборки дома? Поделитесь с нами!