10 продуктов, от которых нельзя отказываться даже на самой жесткой диете

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Все мы хотим быть стройными и привлекательными. Надежный способ похудеть и обрести идеальную фигуру — сесть на диету. При этом мы нередко так увлекаемся потерей лишних килограммов, что вычеркиваем из рациона по-настоящему важные для здоровья продукты, а потом недоумеваем, куда это подевались силы и почему у нас такой бледный вид.

AdMe.ru изучил этот вопрос и подготовил список полезных продуктов, отказываться от которых нельзя даже на самой жесткой диете.

1. Яйца

Яйца — богатый источник полезных белков, витаминов и микроэлементов. А еще это низкокалорийный продукт. Как показали исследования, яйца на завтрак помогут быстро сбросить вес и сохранить крепкость мускулов. Яичные белки поддерживают баланс сахара в крови, помогая обуздать любовь к печенькам и другим сладостям. Витамины группы B и холин в составе яиц стимулируют работу мозга и улучшают память — так что вы будете точно помнить, куда дели ключи от машины. Надо сказать, в 1970-х годах яйца были объявлены вне закона из-за высокого содержания холестерина. Однако ученые доказали: холестерин в яичных желтках совсем не тот, «плохой», что ведет к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Многие спрашивают: полезно ли пить сырые яйца? По мнению диетологов, не особо: яичные белки без тепловой обработки усваиваются гораздо хуже. Правильнее употреблять в пищу вареные или жареные на растительном масле яйца с гарниром из сырых овощей.

2. Орехи

Орехи — еще один яркий пример того, как в малом объеме может уместиться целый заряд питательных веществ. Всего одной горстки миндаля, грецких орехов или кешью хватит, чтобы насытить организм дневной дозой необходимых для здоровья веществ. Практически любые орехи — мощное средство для повышения иммунитета и профилактики заболеваний сердца, а содержащиеся в этом продукте минералы, витамины и ненасыщенные жирные кислоты отвечают за красоту кожи и волос. Также среди полезных свойств орехов — способность активировать мозг и повышать выносливость нервной системы. Жизнь полна стресса? Впереди экзамены? Грызите орешки!

3. Бобовые

У бобовых репутация слегка подмочена из-за того, что они вызывают повышенное газообразование. Но исключать их из диеты не стоит. Фасоль, горох, чечевица, нут и другие представители этого семейства содержат массу белка, витаминов группы B, железа, магния и калия. Для вегетарианцев они отличный заменитель мяса. Бобовые снижают уровень холестерина в крови и полезны для сердца, также они нормализуют уровень сахара в крови и понижают артериальное давление. Еще один хороший аргумент «за» поедание бобовых — из них можно приготовить невероятно много вкусных блюд. А что до газообразования — ученые выяснили: у тех, кто начинает есть бобовые регулярно, оно проходит уже через пару недель.

4. Печень

Печень — еще один продукт, для которого обязательно нужно «забронировать» местечко в меню. Количество полезных веществ в этом продукте зашкаливает — не зря печень называют «природный мультивитамин». Здесь и белки, и железо, и все витамины группы B, включая незаменимый для клеток мозга B12 и фолиевую кислоту, которая улучшает состав крови и укрепляет иммунитет. Печень — богатый источник витамина А, ответственного за здоровье глаз, кожи и волос. Кстати, именно из-за него блюдами из печени не стоит увлекаться чрезмерно: переизбыток витамина А вреден для организма. Поэтому диетологи советуют ограничиться 1-2 порциями печени в неделю. Важно знать: при неправильном содержании животных печень накапливает пестициды из растительного корма, а также антибиотики и другие медикаменты. Поэтому лучше всего покупать ее в магазинах здорового питания.

5. Чеснок

Этот пряный овощ — один из самых популярных в мире. С незапамятных времен его использовали и как лекарство, и в качестве приправы к еде. Чеснок содержит массу биологически активных соединений, необходимых для здоровья человека. Хотя ученые продолжают спорить об эффективности этого растения в лечении заболеваний, его целебные свойства уже подтверждены многими исследованиями. К примеру, чеснок нормализует уровень холестерина в крови и понижает артериальное давление и потому полезен для сердечно-сосудистой системы. Также в его составе присутствует мощный борец с микробами — аллицин, которому подвластны даже бактерии, которые способны «устоять» перед большинством популярных антибиотиков. Есть у чеснока и другие интересные свойства: растение считается мощным афродизиаком, а еще неплохо отгоняет вампиров. Так что хотя бы небольшой запас этого продукта всегда должен быть под рукой.

6. Лосось

Копченый, жареный, соленый, запеченный — лосось полезен и вкусен практически в любом виде. Этот вид рыбы ценится из-за высокого содержания высококачественного белка и целого ряда питательных элементов. В состав лосося входят омега-3 жирные кислоты. Эти полезные жиры отвечают за здоровье мозга и нервной системы, снижают риск развития депрессии и предотвращают заболевания сердца и сосудов. Всего 1-2 порций лосося в неделю хватит, чтобы заметно улучшить настроение и самочувствие и замедлить старение. Лосось — эффективное средство в борьбе с лишним весом. Входящие в состав этой рыбы белки и полиненасыщенные жирные кислоты (несмотря на пугающее слово «жирные») помогают обуздать аппетит, ускорить обмен веществ и хорошенько похудеть.

7. Морские водоросли

Морские водоросли полезны не только для рыб и водяных черепах, но и для человека. В узких и длинных листьях этого растения много необходимых нам минералов, витаминов и аминокислот. В их состав входят йод и тирозин, необходимые для нормальной работы щитовидной железы. Кстати, щитовидка играет важную роль в нашем теле. Этот небольшой, похожий на бабочку орган отвечает за обмен веществ и рост клеток, а сбои в его работе ведут к развитию многочисленных заболеваний. Предотвратить их как раз поможет регулярное употребление морепродуктов и особенно водорослей. Еще один довод в пользу того, чтобы включить морские водоросли в меню, — они крайне богаты клетчаткой, которая дарит нам ощущение сытости и поддерживает здоровое пищеварение.

8. Кокосовое масло

Кокосовое масло — настоящий суперпродукт. Благодаря уникальному сочетанию питательных элементов, этот вид растительного масла крайне полезен для нашего здоровья. Оно долго было «под подозрением» из-за высокого содержания (около 90 %) насыщенных жирных кислот — ведь именно они повышают уровень «плохого» холестерина в крови. Однако логика указывала на обратное: в странах, где люди кладут кокосовое масло едва ли не в каждое блюдо, уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний минимален. Ученые исследовали этот вопрос и выяснили, что насыщенные жиры кокосового масла отличны по структуре от «плохих» жиров животного происхождения и ничуть не вредят здоровью. Более того, они улучшают работу мозга, а также приводят к повышению расхода энергии в организме и помогают сбросить вес. В состав кокосового масла входит лауриновая кислота — активный борец с бактериями и вирусами. Она предотвращает инфекционные заболевания, а если вы уже заболели — ускорит выздоровление. Кокосовое масло — полезный диетический продукт, но обратите внимание: покупать лучше органическое масло первого отжима. Оно самое полезное.

9. Черника

Черника — пример вкусного и полезного лакомства. Сложно найти человека, который не любит эти иссиня-черные ягодки, в каждой из которых содержится мощный заряд питательных веществ. В чернике очень мало калорий, зато она рекордсмен по содержанию антиоксидантов, которые замедляют старение и защищают нас от онкологических заболеваний. Также она помогает сохранить остроту зрения и улучшает память. На этом польза черники не заканчивается: к примеру, ее регулярное употребление снижает артериальное давление и уровень холестерина в крови. Еще она эффективна в борьбе с воспалениями и заметно улучшает самочувствие при простудах, бронхитах и проблемах с пищеварением.

10. Горький шоколад

Шоколад — надежный источник счастья и катализатор радости. При этом он хорош не только для вкусовых рецепторов — его употребление в умеренных количествах приносит организму явную пользу. Этот питательный продукт содержит рекордное количество антиоксидантов — здесь он даже опережает чернику. Полифенолы в составе шоколада благоприятно влияют на состояние сердца и сосудов. Теобромин и кофеин активно стимулируют работу мозга и мобилизуют силы организма — недаром он включен в пайки для альпинистов, военных и космонавтов. Ученые обнаружили, что шоколад эффективно защищает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей. Так что, собираясь в отпуск на море, не забудьте за пару недель до этого включить в меню вкусное «лекарство» для кожи. Однако необходимо помнить, что по-настоящему полезен только горький шоколад с содержанием какао не менее 70 % и только в небольших количествах. Пары кубиков в день достаточно, чтобы побаловать себя, укрепить здоровье и при этом не набрать лишний вес. А есть ли продукты, которые вы считаете гарантом здоровья и ни за что не согласитесь убрать из меню?