10 признаков того, что ваши почки плохо работают

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Каждый день наш мозг обрабатывает тонны информации, а тело выполняет тысячи действий. Из-за бешеного ритма жизни очень легко не заметить сигналы о помощи, которые отправляет организм. А игнорирование проблем со здоровьем может привести к серьезным последствиям.

AdMe.ru составил список признаков, которые указывают на то, что ваши почки не работают должным образом.

10. Проблемы со сном

Когда ваши почки не функционируют должным образом, токсины не выводятся из организма через мочу и остаются в крови. Повышенный уровень токсинов вызывает бессонницу. Поэтому, если вы плохо спите, есть вероятность проблем с почками. Будьте осторожнее: Люди с хроническими заболеваниями почек чаще страдают от апноэ во сне. Это расстройство, которое вызывает прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. После каждой паузы нормальное дыхание возвращается с громким фырканьем. Непрерывный сильный храп сигнализирует о том, что следует обратиться к врачу.

9. Головные боли, усталость и общая слабость

Здоровые и правильно работающие почки синтезируют витамин D в нашем организме для укрепления костей и выработки гормона эритропоэтина. Он играет важную роль в формировании эритроцитов. Когда почки плохо функционируют, они производят меньше эритропоэтина. Снижение уровня эритроцитов, которые переносят кислород в крови, приводит к усталости мышц и мозга. Будьте осторожнее: Для людей с проблемами почек характерна анемия. Она может развиться, когда функция почек снижается на 20–50 %. Если вы достаточно отдыхаете и спите, но продолжаете чувствовать усталость и слабость, стоит немедленно обратиться к врачу.

8. Сухость и зуд кожи

Здоровые почки удаляют из крови вредные вещества и лишнюю жидкость, помогая вырабатывать эритроциты и поддерживая в организме необходимое количество минералов. Зуд и сухость кожи свидетельствуют о неспособности почек поддерживать правильный баланс минералов и питательных веществ, а это может привести к заболеваниям костей и почек. Будьте осторожнее: Если у вас сухая и зудящая кожа, старайтесь использовать увлажняющие кремы. Помните: прежде чем принимать какие-либо лекарства от зуда, следует проконсультироваться с врачом. Некоторые лекарства содержат ингредиенты, которые могут нанести еще больший вред почкам.

7. Неприятный запах изо рта и металлический привкус

Когда вредные вещества накапливаются в крови, меняется вкус пищи и появляется металлический привкус во рту. Запах изо рта — еще один признак высокой концентрации токсинов в крови. Кроме того, есть вероятность потерять аппетит, что может привести к нездоровому снижению веса. Будьте осторожнее: Существуют различные причины, по которым пища может иметь металлический привкус (от аллергии до плохого состояния полости рта). Как правило, он должен исчезнуть, если данные факторы устранены. Если привкус остался, нужно обратиться к врачу.

6. Сбивчивое дыхание

Связь между заболеванием почек и одышкой, особенно после небольших усилий, обусловлена двумя факторами. Во-первых, лишняя жидкость в организме попадает в легкие, когда почки плохо работают. Во-вторых, анемия лишает тело кислорода, это приводит к сбивчивому дыханию. Будьте осторожнее: Существуют различные причины одышки: от почечной недостаточности до астмы, рака легких или болезней сердца. Если вы заметили, что у вас постоянно возникает одышка после того, как вы прикладываете немного усилий, нужно немедленно обратиться к врачу.

5. Отек лодыжек и рук

Почки, которые не функционируют правильно, не выводят лишнюю жидкость из организма. Это приводит к задержке натрия, что вызывает отеки лодыжек, ног и рук. Отек нижней части тела может также сигнализировать о заболеваниях сердца, печени или проблемах с венами. Будьте осторожнее: Прием необходимых лекарств, уменьшение потребления соли и выведение лишней жидкости из организма может остановить отек. Если это не помогает, стоит проконсультироваться с врачом.

4. Боль в спине

Проблемы с почками могут привести к боли в спине, она ощущается прямо под грудной клеткой. Ее можно почувствовать в передней части паха или в области бедер. Боль в спине и ногах может возникнуть из-за образования в почках кист — больших мешочков, заполненных жидкостью. Совет: Боль в спине, вызванная почечной недостаточностью, сопровождается ощущением тошноты, рвотой, высокой температурой тела и частым мочеиспусканием. Боль в спине, не имеющая корреляции с почками, ощущается по-другому: она локализована и возникает внезапно, без повышения температуры. Если спина продолжает болеть, а таблетки не помогают, следует обратиться к врачу.

3. Опухшие глаза

Ранним признаком того, что работа фильтров почек нарушена, является появление белка в моче. Это может привести к отечности вокруг глаз. Почки пропускают большое количество белка в мочу (а должны удерживать его и распределять по всему телу), поэтому глаза опухают. Совет: Если вы высыпаетесь и получаете достаточно белка из пищи, но продолжаете замечать отечность, не забудьте записаться на прием к врачу.

2. Высокое кровяное давление

Кровеносная система и почки зависят друг от друга. В почках есть нефроны, которые фильтруют вредные вещества и выводят лишнюю жидкость из крови. Если кровеносные сосуды повреждены, нефроны не получают достаточно кислорода и питательных веществ. Поэтому высокое кровяное давление является второй основной причиной почечной недостаточности. Совет: Важно контролировать кровяное давление, чтобы избежать почечной недостаточности. Следует добавить в рацион продукты, богатые фолиевой кислотой, так как она участвует в выработке эритроцитов и поможет предотвратить анемию.

1. Изменение цвета мочи

Ваши почки ответственны за выработку мочи и удаление вредных веществ через нее. Изменения частоты мочеиспускания, запаха, цвета и внешнего вида мочи нельзя игнорировать. Типы изменений включают в себя: Частое мочеиспускание, особенно ночью. Норма — от 4 до 10 раз в день.

Кровь в моче. Здоровые почки отфильтровывают отходы крови, чтобы вырабатывать мочу, но если фильтры повреждены, то клетки крови могут попадать в нее.

Наличие пенистой мочи. Пузырьки указывают на то, что в моче переизбыток белка.