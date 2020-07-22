10+ привычных поступков, которые мы совершаем на автопилоте, а зря

Задумывались ли вы о том, что почти половину всех действий за день мы совершаем автоматически, по привычке? Так наш мозг сохраняет энергию для решения более важных задач. Как только привычка формируется, сознание полностью отключается. Cо временем этот процесс лишь усиливается, так что лучше заранее убедиться, что привычка сформировалась правильная.

Мы в AdMe.ru понаблюдали за собой и другими и нашли десяток вещей, которые мы все делаем на автомате и в большинстве случаев неправильно. Давайте будем исправляться вместе.

Часы лучше подводить утром, а не вечером

Этот совет в первую очередь касается старых механических часов, впрочем, будет работать и с новыми, но не дорогими моделями. Все дело в нагреве. Когда вы заводите часы вечером, к примеру, отправляясь в постель после долгого и трудного дня, часы будут нагреты теплом вашего тела. Ведь они болтались на руке чуть ли не сутки. А при нагреве металлы имеют свойство расширяться. Следовательно, если вечером до отказа заводить часы с нагретой пружиной, то при остывании она деформируется. Со временем это может привести к поломке, и практически всегда от этого страдает точность хронометра.

Соль лучше добавлять в блюда уже после того, как вы их приготовили

Из продуктов соль вытягивает влагу, и если в процессе жарки, например, фасоль посолить, то она превратится в кашу. То же самое с жареным картофелем: если посолить во время приготовления, картофель просто развалится. Даже в заведениях общепита, когда готовят картофель фри, картошку по-деревенски, всегда солят уже готовое блюдо. То же самое с курицей.

А вот мясо, наоборот, вместо маринада лучше замачивать перед готовкой в соленой воде

Рецепт простой: 2 л воды на полстакана соли и 1 ст. л. сахара. Ну, а дальше все зависит от того, сколько мяса вы хотите приготовить и какая кастрюля вам понадобится. Мясо так оставить на полчаса минимум. Дело в том, что когда оно лежит в соленой воде и при этом еще не готовится, что важно, то мясо начинает впитывать в себя воду. В этом помогают белки, которые ее задерживают. За счет этого оно и получается сочным.

Лучше не оставлять на ночь у кровати стакан воды

Здесь действуют сразу несколько факторов. Первый и самый простой: если у вас есть домашние животные, они обязательно засунут в кружку на тумбочке свой любопытный нос. Особенно это нравится кошкам. Второй фактор: на время сна организм специально тормозит практически все свои процессы, чтобы дать телу и мозгу отдохнуть. А употребление воды этому помешает. Вскоре вы захотите в туалет, проснетесь, ритм сна будет нарушен. А между тем есть мнение, что взрослым людям просто необходимы непрерывные 6 часов сна. Иначе повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и от усталости тоже никуда не деться. Лучше всего выпивать стакан теплой воды за час перед сном. Вы не будете страдать от жажды ночью, но и в туалет бегать не придется.

Седые волосы лучше не выдергивать, а закрашивать или оставлять как есть

Это может стать причиной проникновения инфекции через открытую рану. Иногда даже происходит воспаление волосяной луковицы. А еще при выдергивании седого волоса повреждается фолликул, а значит новый волос из него уже не вырастет. И если увлечься таким вот истреблением седины, в результате можно получить локальные проплешины. Если седых волос совсем немного, 2−3 по всей голове, вы можете аккуратно отрезать их маникюрными ножницами коротко у самого корня.

Дезодорант лучше хранить не на полке с косметикой, а в холодильнике

Современные дезодоранты и антиперспиранты заставляют бактерии и микробы уноситься из-под мышек в ужасе, но и сами тоже кое-чего боятся. И главное — высокой температуры. Производители пишут на упаковках, что лучше всего хранить дезодоранты в прохладном месте. Но обычно мы ставим их на полку с косметикой или на этажерку в ванной. А в жаркие деньки температура в доме и уж тем более в санузле может достигать 30 °C. Дезодорант от этого, скорее всего, не расплавится, хотя и такое возможно, но свои свойства потеряет точно. Резко сократится и срок его хранения. Поэтому лучше всего сразу положить дезодорант в холодильник, да и вообще доставать его пореже. Ведь существует мнение, что использование этих средств может сильно навредить нашему организму, а запах пота сделать более насыщенным.

Лучше пристально следить за температурой воды при варке кофе

Как правило, кофеварки капельного типа (самые распространенные среди потребителей) не достигают необходимой температуры воды в 95 градусов. Но именно она нужна для приготовления ароматного кофе. Лучше использовать френч-пресс. Он стоит дешевле, чем большинство кофеварок, а напиток получается в нем вкуснее. Чтобы приготовить кофе в прессе, залейте в колбу горячую воду и подождите 3−4 минуты.

Не стоит прикасаться к чеку голыми руками, а лучше всего не трогать его вообще

Большинство кассовых лент содержит бисфенол A (BPA) и его аналог бисфенол S (BPS). Это вещество используется для усиления цвета. При этом бисфенол может проникать через кожу. Ученые пока не выяснили окончательно, насколько это вредно. Но большинство исследований показывает, что количество бисфенола, которое может впитаться из чеков, довольно мало. Тем не менее лучше ограничить контакт с чеками и стараться не брать их влажными руками или после использования крема. Через влажную и жирную кожу бисфенол впитывается в 10 раз лучше. А согласно обзору EFSA, допустимое суточное потребление бисфенола А — всего 50 микрограммов на 1 кг веса тела. Бисфенол А подозревают в нарушении работы эндокринной и репродуктивной систем. В 2016 году Евросоюз распорядился запретить в Европе использование термобумаги с содержанием бисфенола А в концентрации от 0,02 % от ее веса.

Лучше не выбрасывать испорченные лекарства в мусорное ведро

Из ведра лекарства отправляются на обычные свалки, а затем попадают в почву и воду. Антибиотики обнаруживают в реках, проточной воде и продуктах питания по всему миру. Дозировки, конечно, микроскопические и вреда здоровью напрямую не наносят, но микродозы формируют у бактерий устойчивость к лекарствам. В итоге, когда мы заболеваем, таблетки действуют уже не так эффективно. На самом деле это глобальная проблема. По данным исследований, от резистентности к лекарствам в Европе погибает 25 тыс. человек в год.

Лучше не мыть обувь перед отправкой на длительное хранение

Не столь важно, как тщательно вы просушите обувь, но в стыках все равно останется влага. Пусть ее будет совсем чуть-чуть, но для бактерий этого достаточно. В темном сыром месте, а какими еще бывают обувные шкафы, бактерии тут же начнут размножаться. А это может привести к тому, что на хранение вы отправите практически новенькие ботинки, а достанете разваливающиеся от первого дуновения свежего ветерка. Бактерии поражают нитки и клеевой слой, да так, что подошва может отойти. Лучше всего отправлять обувь на хранение как есть. Можно и помыть, но только за 7–10 дней до того, как собираетесь ее убрать.

Вантуз с красной насадкой лучше не использовать для прочистки унитаза

Практически у всех из нас дома стоит красный вантуз, эластичная резиновая чаша на ручке. Используем мы его для устранения засоров в раковинах и, что сейчас важно, в унитазе. А ведь именно для этого-то такой вантуз и не предназначен. Он нужен исключительно для раковины. Вантузы для унитаза черные, с колоколообразной нижней стороной, они идеально подходят под отверстие в сливе, а орудовать ими гораздо проще и эффективнее.

Не стоит сильно привязываться ко входным коврикам и тапочкам

Коврик задерживает пыль и грязь. Это его работа, но именно поэтому он может стать куда опаснее самой уличной обуви, даже если его регулярно чистить. Лучше раз в 3 месяца его менять на новый. То же самое и с домашними тапочками, покупать новые стоит не реже раза в 4 месяца. В тапочках размножаются бактерии, копится мелкая грязь и пыль. Домашнюю обувь советуют часто стирать и, вопреки всем нашим законам гостеприимства, ни в коем случае не делиться своими тапочками с гостями, да и вообще никому не давать их надевать.