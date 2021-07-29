10 приемов, которые могут помочь в экстремальных ситуациях

Одна из самых распространенных реакций нашего организма в опасных ситуациях — бей или беги. Это состояние, при котором наш мозг решает, стоит ли встретить угрозу лицом к лицу или лучше бросить все силы на то, чтобы избежать ее. В таких случаях мы чаще всего даем нервозности взять над нами верх. Но если подготовиться заранее к решению той или иной проблемы, то удастся избежать паники во время стрессовых ситуаций. Именно поэтому AdMe.ru собрал несколько хитростей, которые помогут быстро среагировать, когда что-то пойдет не так, сохраняя при этом спокойствие.

1. Что делать, если вас ужалила медуза

Если вы почувствуете, что вас ужалила медуза, постарайтесь как можно скорее выйти из воды. Затем промойте пораженный участок уксусом в течение не менее 30 секунд. После этого удалите пинцетом остатки щупальцев и оставьте пораженный участок кожи в горячей воде или постойте под горячим душем от 20 до 45 минут. При легких ожогах продолжите лечение, ежедневно промывая рану и делая холодные компрессы. При серьезных ожогах лучше обратиться к врачу, чтобы ввести противоядие.

2. Что делать, если вы встретили акулу

Прежде всего, постарайтесь сохранять спокойствие. Не стоит беспорядочно бить по воде и таким образом провоцировать хищника. Удерживайте его в поле зрения, чтобы не дать напасть на вас со спины. Если акула начнет готовиться к атаке, сделайте все возможное, чтобы показаться для нее больше. Так она поймет, что вас не так просто напугать. Если же акула будет просто проплывать мимо, скрутитесь калачиком. Но если она нападет на вас, дайте отпор ударами и пинками по наиболее чувствительным зонам, например по жабрам. Кроме этого, не поворачивайтесь к ней спиной. Если вам удастся отпугнуть акулу, медленно вернитесь к берегу, не привлекая к себе лишнего внимания.

3. Что делать, если вы встретили медведя

Если вам кажется, что поблизости ходит медведь, поднимите как можно больше шума. Например, поговорите вслух с самим собой, спойте песню или постучите камнем о камень. При виде животного ни в коем случае не поворачивайтесь к нему спиной и не смотрите в глаза. Не делая резких движений, медленно удалитесь из опасной зоны. Если косолапый соберется броситься на вас, лягте на землю и притворитесь мертвым. Можно лечь на живот или свернуться клубком так, чтобы голова и живот были защищены. Не двигайтесь как можно дольше, пока медведь не уйдет.

4. Что делать, если у вас хотят угнать машину

Не рискуйте своей жизнью и просто отдайте автомобиль, так как в большинстве случаев грабителей интересует только ваше имущество. Если с вами дети, сначала выведите их из машины, а затем выйдите сами. Если грабитель прикажет вам пересесть на соседнее сиденье и впустить его, ни в коем случае не оставайтесь внутри и сделайте все возможное, чтобы выйти из транспортного средства.

5. Как выбраться из закрытого багажника

Если вы оказались запертым в багажнике, не отчаивайтесь: есть несколько способов выбраться из него самостоятельно. Сначала потяните за рычаг аварийного открытия крышки. Если это не сработает, дерните за трос открывания багажника. Как вариант, можно разбить задние фонари и таким образом привлечь внимание людей. Наконец, попробуйте вылезти через заднее сиденье, толкнув его ногой.

6. Что делать при обморожении

При обморожении пораженный участок сначала краснеет и немного побаливает, а затем белеет и твердеет. Если вы получили обморожение, промокните кожу сухой тканью, но не растирайте ее, чтобы не усугубить ситуацию. Затем оберните обмороженную область сухой чистой тканью, чтобы защитить ее от внешнего воздействия. Доберитесь до места, где можно нагреть воду. Идеальная температура должна достигать приблизительно 43 °C, но, поскольку едва ли у вас найдется термометр под рукой, просто доверьтесь своим ощущениям. В случае обморожения руки проверяйте температуру воды здоровыми участками тела во избежание больших повреждений пострадавшей конечности. Только после этого опустите поврежденный участок тела в воду и держите, пока не увидите, что кожа приобрела более естественный цвет, и не почувствуете, что возвращаются тактильные ощущения.

7. Как удержаться на плаву с помощью брюк

Снимите брюки, застегните ширинку и свяжите штанины узлом. Возьмитесь за пояс, заведите брюки за голову, взмахните ими над головой, наполните воздухом и резким движением опустите в воду. Эти действия похожи на попытку открыть пакет. Затем просуньте голову между связанными штанинами, прижмите пояс к телу и удерживайте его под водой. Периодически брызгайте на брюки воду, чтобы они оставались мокрыми.

8. Как сплести веревку из полиэтиленовых пакетов

Необходимое количество пакетов зависит от желаемой длины веревки. Разрежьте пакет пополам в продольном направлении. Проделайте отверстие в нижней части каждой половинки. Пропустите одну половинку через отверстие второй, просуньте ее через ее же ручку и затяните. Повторяйте предыдущие шаги, добавляя пакеты, пока не получите несколько длинных отрезков. Чтобы сделать веревку прочнее, повесьте их на ручку или крючок и сплетите вместе.

9. Что делать, если отказали тормоза

Если вы заметили, что тормоза начали отказывать, быстро уберите ногу с педали газа. Если успеете, включите аварийную сигнализацию и посигнальте другим водителям, чтобы они держались на максимальном расстоянии от вашего автомобиля. Постепенно переключайте передачи на понижение, тем самым замедляя ход движения. При этом постарайтесь нажимать на тормоз как можно сильнее и быстрее, так как этого может оказаться достаточно, чтобы остановить машину. Также можно потянуть за ручник, но очень аккуратно, потому что он не гарантирует полной остановки машины. Однако это поможет снизить скорость и направить автомобиль в безопасное место. Если ничего не помогло, а вы все еще находитесь в опасности, очень аккуратно и плавно прижмитесь бортом к отбойнику, чтобы вас не отшвырнуло от него. Продолжайте движение вдоль отбойника, особенно если едете по шоссе. Такой маневр грозит поцарапанной машиной, но позволит сбавить скорость.

10. Как выбить дверь

Ударьте дверь ногой. При этом, чтобы не повредить конечность, необходимо ее слегка согнуть. Удар должен прийтись не на замок, а на место рядом с ним. Чтобы увеличить силу удара, наклонитесь и выбейте дверь пяткой, стоя твердо на опорной ноге. Не пытайтесь вышибить дверь ногой с разбега или ударом плечом во избежание травм.