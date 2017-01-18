10 причесок, которые будут популярны в 2017 году

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Если с Нового года вы решили начать новую жизнь, но совсем не знаете, что сделать в первую очередь, то самым простым решением может стать смена имиджа. Начать можно с новой прически, чтобы почувствовать себя совершенно другой и уверенной в себе. AdMe.ru делится с вами трендовыми прическами, с которыми можно смело преображаться в этом году.

1. Суперпрямые

Прямые, гладкие и сияющие волосы — вот главный тренд 2017 года. Однако подобная прическа пойдет не каждой. Создавая ее, стоит помнить, что волосы должны быть здоровыми от корней до кончиков. Поэтому прежде чем использовать утюжок для волос, не забывайте наносить защитный спрей.

2. Высокий конский хвост

Чем выше, тем лучше — диктуют нам знаменитости с ковровых дорожек. И быть вашим волосам безупречно выпрямленными или неряшливыми — решать вам. Такой вариант прически подойдет к любому образу: от повседневного и делового до романтического и сексуального.

3. Плоские волны

Еще одна дань естественности — волны, которые с легкостью можно сделать с помощью утюжка для волос. Накрутите волосы на щипцы, затем пройдитесь по локонам пальцами, чтобы немного растрепать их и сделать более похожими на волны. Помните: концы должны оставаться прямыми.

4. Отросшая челка, или прическа ретро

Челка как один из трендов ушедшего 2016-го возвращается в 2017-м уже более длинной и объемной. Теперь вы можете не беспокоиться о том, что запустили свою челку, ведь из нее можно сделать новую стильную прическу.

5. Очень длинные волосы

Максимально длинные волосы в этом году станут чуть ли не самым главным трендом. Если вы совершенно не хотите стричься или даже планировали нарастить волосы, сейчас самое время похвастаться длиной!

6. Суперпробор

Если вам хочется попробовать что-нибудь новое, сделайте боковой пробор вместо традиционного центрального. Тем более что такая прическа придаст объема вашим волосам. Такая естественность и асимметричность — повод вдохновиться на создание новой прически. Сделайте небольшой начес и зафиксируйте волосы лаком или гелем для укладки.

7. Сияюще-влажные

Влажные или гладко уложенные гелем волосы — подобный тренд быстро перехватили знаменитости. Насколько ваши волосы должны быть влажными и сверкающими, решать вам. Стильный образ вам точно будет обеспечен.

8. Натуральное окрашивание: каштановый блонд

При ярком освещении такой оттенок кажется блондом, а при более приглушенном — золотисто-каштановым. Эта трансформация придаст вашему образу нежности и загадочности, ведь никто не сможет точно сказать, какого цвета ваши волосы. Если вы всегда хотели попробовать блонд, но не решались, то это ваш шанс.

9. Андрогинная стрижка

Раньше андрогинный стиль позволяли себе только самые смелые девушки, а теперь всеобщее внимание обращено на минимализм и вызов традиционной женственности.

10. Бунтарский стиль

В этом стиле сочетаются сексуальность, естественность и индивидуальность. Такая прическа выступит символом молодости и дерзости. Легкая небрежность отлично сочетается с любым нарядом и подойдет как для вечеринки, так и для делового мероприятия, главное, правильно сочетать ее с образом в целом.