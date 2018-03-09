10 предметов, которые оказались гораздо грязнее, чем мы могли себе представить

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Врачи призывают следить за гигиеной: болезни «грязных рук» подстерегают нас повсеместно. Однако бактерии способны передаваться и через предметы обихода. Существует десяток вещей, которыми мы пользуемся ежедневно, но чистим редко. А быть может, никогда. Наша статья поможет сделать уборку эффективной и уничтожить микробы, которые притаились в самых неожиданных местах.

AdMe.ru собрал список вещей, которые срочно надо почистить.

1. Спортивные сумки и рюкзаки

Приходите с тренировки и бросаете форму в корзину с грязным бельем? Справедливо. А что насчет спортивной сумки? Сможете ответить на вопрос, когда стирали ее в последний раз? Неприятно признавать, но помимо кроссовок и топа теперь там обитают микробы, запах пота и пыль. Не стоит расстраиваться. Воспользуйтесь несколькими советами от Reebok: тряпичные сумки и рюкзаки легко очищаются в стиральной машине, а если материал изделия не терпит грубого воздействия, воспользуйтесь влажной тряпочкой и дезинфицирующим средством. Пыль и мелкие частички из сумки можно удалить липким валиком.

2. Клавиатура компьютера

Та же история, что и с пультом. Если рабочий стол мы протираем от пыли регулярно, то до отчистки клавиатуры руки доходят редко. Между клавишами забиваются частички пыли, крошки, шерсть животных, кожный жир. Еще хуже, если вы работаете с ноутбуком вне дома — в метро или кафе. Выделите время и устройте бой грязи, а эти 6 простых шагов помогут избавиться от мусора. 1. В целях безопасности отключите клавиатуру от сети. 2. Воспользуйтесь пылесосом. Скопившиеся крошки и пылинки не устоят перед ним. 3. Приобретите баллон со сжатым воздухом. Это специальное приспособление, которое продается в компьютерных магазинах и имеет с узкий длинный носик. Мощный поток воздуха очистит даже самые труднодоступные места. 4. Протрите клавиатуру спиртовой салфеткой или влажной тряпочкой. Так вы убьете бактерии с внешней стороны устройства. 5. Познакомьтесь с желейной салфеткой. Липкая основа и непревзойденная гибкость не оставят мелкому мусору шанса. 6. Аккуратно снимите клавиши, промойте их в мыльном растворе, очистите клавиатуру изнутри с помощью влажной тряпочки. Если не уверены в своих силах, попросите помощи у квалифицированных специалистов.

3. Экран смартфона

Спорим, если кто-то и протирал экран смартфона, то только из-за бликов. А ведь вы достаете его везде: в транспорте, больнице, магазине. Гаджет контактирует не только с руками, но и с нежной кожей щеки. Стоит ли удивляться, что на лице могут появиться воспаления и угри. Старайтесь как можно чаще протирать телефон антибактериальной салфеткой. Для углубленных деталей, разъемов для наушников и динамиков используйте зубочистки или ватные палочки. Кончик ватки можно заострить и смочить антибактериальным раствором. Не забывайте заботиться не только о своем здоровье, но и о близких.

4. Ключи

Вспомните, сколько раз вы роняли ключи на пол подъезда или лифта, а теперь сравните с количеством раз, когда протирали их. Содержать ключи в чистоте поможет лимонный сок с солью. Протрите их смесью и насухо вытрите — так ключи останутся чистыми и на них не появится ржавчина.

5. Пластиковые карты

Несколько лет назад одним из самых грязных предметов считались деньги. На смену монетам и купюрам пришли пластиковые карты. Ежедневно мы прикладываем их к терминалу, вставляем в банкомат, отдаем в руки официанту или продавцу. Думаем, карты заслужили спа-процедуры. Протрите каждую из них с помощью дезинфицирующего средства. А магнитную ленту можно очистить с помощью обычного школьного ластика. Такая уборка поможет не только избавиться от микробов, но и провести ревизию в кошельке. Уверены, многие скидочные карты, которые вы храните, давно устарели.

6. Кисти и спонжи для макияжа

Мы давно повзрослели и осознали простую истину: косметика — вещь сугубо индивидуальная. Но единоличное использование кистей и спонжей не освобождает от обязанности чистить их. Во-первых, мягкий и пушистый ворс нравится не только нашему лицу, но и микробам. Частички кожи, секреция сальных желез, инфекция от прыщиков и воспалений с удовольствием поселятся в пористом материале спонжа и будут переноситься на здоровую кожу лица вновь и вновь, пока вы не постираете кисти в мыльном растворе. Несколько простых шагов к порядку: 1. После каждого использования очищайте кисть с помощью средства для снятия макияжа. 2. Один раз в неделю можно стирать кисть в специальном растворе. Для этого смешайте детский шампунь, оливковое масло и воду. Тщательно водите щетиной по ладони, пока пена не станет чистой.

7. Губки и щетки для мытья посуды

Незаменимая вещь на кухне каждой домохозяйки призвана бороться с грязной посудой и остатками пищи. Но пористая структура и влажная среда губки делают ее предметом антигигиены. Чтобы избавиться скопившихся бактерий на 100 %, положите губку в микроволновку. Одна минута — и чистота восторжествует! Не забывайте уделять внимание другой кухонной утвари. Например, щетку для посуды можно очистить с помощью смеси уксуса и моющего средства.

8. Домашние спортивные аксессуары

Заниматься спортом дома — благое дело. А если заботитесь о своем здоровье и физическом состоянии, найдите силы протереть гантельки и коврик для йоги. Ведь они впитывают пот во время занятий, лежат на полу, пока вы работаете над прессом, а в те моменты, когда вы ленитесь, пылятся без дела в углу. Легкий способ поддержания чистоты коврика для йоги: 1. Смочите коврик мыльным раствором. 2. Протрите влажной чистой салфеткой, чтобы избавиться от остатков мыла. 3. Дайте коврику высохнуть.

9. Посудомоечная машина

Да, машина отлично моет посуду, но не себя. Логика предельно проста: во время мойки на решетках и сетках, в уголках и на стенках могут оставаться частички пищи. Влажная теплая среда способствует росту микробов. Просто протирайте влажной тряпочкой посудомоечную машину после каждого ее выключения. Для «глубокой» очистки машины используйте уксус или пищевую соду. Предварительно удалите остатки пищи, уделите особое внимание сливному отверстию. В небольшую тарелку поместите соду или налейте уксус. Запустите полный цикл машины. Этот способ избавит от микробов и неприятного запаха.

10. Лоток для порошка в стиральной машине

Темный налет затаился там, где его не ждали. Разводы и пятна на светлом пластике выглядят неэстетично и отталкивающе. Может быть, плесень в этом случае не нанесет непоправимого вреда вашему здоровью, но кому приятно на такое смотреть. После каждой стирки оставляйте лоток открытым, чтобы машина могла высохнуть изнутри, а раз в месяц вынимайте его и мойте под краном. Труднодоступные места можно очистить с помощью зубной щетки.