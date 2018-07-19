10 правил выживания летом в лесу. Инструкция, которую надо знать детям и взрослым

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Привет, меня зовут Маша. Моя мама ходит в лес возле нашей дачи с детства, знает его вдоль и поперек. А в прошлом году она заблудилась. К счастью, плутала она всего полчаса, а потом смогла выйти на дорогу. Но мама рассказывала, как сильно успела испугаться. А я испугалась еще больше, когда представила, что она могла и не выбраться и что с нею вместе могли пойти внуки. С началом грибного сезона резко учащаются случаи пропажи людей в природной среде. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» ласково называет их потеряшками. Чаще всего ими оказываются пожилые люди, но сбиться с тропинки может каждый.

AdMe.ru поговорил со специалистами «Лизы Алерт» и выяснил, что нужно сделать перед входом в лес и как быть, если вы все-таки потерялись.

1. Немедленно остановитесь

Паника — ваш главный враг. Вы можете начать судорожно носиться по лесу в поисках дороги и заблудиться еще больше. Как только вы осознали, что заблудились, остановитесь. Не делайте ни шагу. Лучше сразу смиритесь с мыслью, что можете пробыть здесь довольно долго, пока вас не найдут. Постарайтесь успокоиться. Один из самых простых способов от инструкторов по выживанию, чтобы прийти в себя: визуализировать свой страх, представить его и как бы отойти на шаг, посмотреть со стороны. Не бороться с ним, не анализировать. Вскоре вы заметите, что можете действовать.

2. Позвоните сообщить о случившемся, а потом берегите заряд телефона

Команда «Лизы Алерт» недавно спасала из леса молодую девушку Кристину. Она заблудилась и сильно замерзла. Ребята едва успели спасти ее, а поисковая собака грела девушку до прибытия эвакуации. Председатель отряда отметил, что очень важно не разговаривать долго по телефону (даже со службами до их прибытия к месту) и не сажать телефон. Помните, что зарядка на вашем телефоне может спасти вам жизнь. Не звоните сразу всем. Позвоните на номер 112 или сразу в отряд «Лиза Алерт». Коротко сообщите то, что можете, и ждите помощи, не разговаривая ни с кем больше. Можете выключить телефон (если батарея уже садится), договорившись по номеру 112 о времени следующего выхода на связь. Помните, номер 112 или надпись «SOS / Экстренный вызов» работают всегда и на всех телефонах, независимо от наличия сигнала и баланса на счете.

3. Шумите

Специалисты настойчиво советуют подарить всем знакомым грибникам по свистку. Однако, если у вас нет свистка, вы можете кричать «Ау!», а потом обязательно стучать палкой по дереву. Источник стука проще определить, ведь он не создает такого эха, как человеческий голос. Начните кричать и стучать как можно раньше, если вы гуляли с компанией. Так вас найдут быстрее. Кроме того, это позволит вам отпугнуть диких животных, которые могут оказаться поблизости.

4. Осмотрите местность со своей точки

Внимательно осмотритесь по сторонам. Если вам отчетливо видна дорога, выйдите на нее. Здесь вас легче будет найти. Но помните, что не нужно бегать и искать ее повсюду. Уходите с вашего места, только если отчетливо видите дорогу или железнодорожные пути прямо перед собой.

5. Перекусите

Возьмите за правило брать с собой в лес бутылку воды и шоколадный или энергетический батончик. Не ешьте все сразу — вы не знаете, сколько придется здесь пробыть. Вы можете обойтись без еды до нескольких суток. С водой дела обстоят сложнее. Можно набрать воды и прокипятить ее в течение не менее 5 минут, если есть с собой жестяная кружка. Также эффективно использование специальных таблеток для обеззараживания воды. Ими можно запастись заранее. Если помощь не приходит очень долго, можно перекусить известными вам растениями. Из съедобных листьев можно найти клевер, у рогоза и тростника можно есть корневища. Можно искать лесную малину, ежевику. Но помните, что некоторые растения и ягоды могут вызвать аллергию и проблемы с ЖКТ, поэтому употребляйте их только в крайнем случае.

6. Надевайте яркую одежду

Почему грибников-потеряшек так сложно найти? Они очень любят одеваться в неброскую одежду. Быть незаметным, чтобы не раскрыть другим грибное место, — это ценно, но в камуфляжном костюме вас будут очень долго искать. Постарайтесь взять с собой хотя бы один яркий предмет одежды. А одежда со светоотражающими элементами значительно ускоряет ночной поиск. Сигнальный жилет можно купить на любой заправке за копейки, ребенку можно приобрести забавную светоотражающую наклейку (и сразу наклеить).

7. К водоемам можно подходить, только если вы уверены в своих силах

Около 8 из 10 детей, погибших в природной среде, тонут в водоемах. Поэтому объясните ребенку, что подходить к любой открытой воде можно только в присутствии взрослого. Если ребенок заблудится один, правила для него точно такие же: оставаться на месте и ни в коем случае не приближаться к воде. Даже если умираешь от жажды. Даже если кажется, что на том берегу люди. Взрослый может спуститься к водоему предельно аккуратно и только в том случае, если уверен в своих силах.

8. Сообщите даже о самой короткой прогулке и договоритесь о контрольном звонке

Владимир Сергеевич отправился за грибами рано утром, а заявка на его поиск поступила только через 2 дня. Он уехал в знакомый лес, но упал и не смог встать. Пролежал так 3 ночи. На 4-й день увидел вертолет, собрал последние силы и пошел ему навстречу. Большинство потерявшихся были полностью уверены в себе, хорошо знали места и шли погулять всего на пару часов. «Оставь воду в машине», «Эта куртка тебе не понадобится» — все эти фразы могут привести к трагическим последствиям. Поэтому во время любого похода в лес лучше перестраховаться. Всегда сообщайте близким, куда и на сколько собираетесь пойти, даже если хотите просто пробежаться по лесу.

9. Возьмите с собой компас и еще при входе в лес определите стороны света

Когда заходите в лес, знайте, где какие стороны света, а еще лучше берите с собой компас. Он никогда не разрядится. Направление определяется так: вам нужно совместить цветной конец стрелки с буквой N (север), и запомнить цифру, которая будет указывать на вход в лес. Возвращаться нужно в сторону цифры, которая находится с другой стороны циферблата (противоположное направление). Научите пользоваться компасом детей, это легко. Вы также можете заранее посмотреть карту, чтобы понять, с какой стороны зайдете в лес. Если заблудитесь, а компаса нет, определить нужное направление можно попытаться по солнцу.

10. Разводите костер

Самое опасное в лесу — замерзнуть. Летом к 18:00, а зимой к 15:00 вы должны начать готовиться к ночлегу. Заготовка дров займет много времени, а в темноте ходить по лесу уже не получится. Разведите костер, просушите одежду, если она намокла, согрейтесь. Для этого у вас должна быть с собой зажигалка или огниво. Обычные спички могут размокнуть. Также хорошо иметь с собой дождевик или большой мусорный пакет: они и от дождя защитят, и дополнительное тепло создадут. Спать лучше всего в светлое время суток, а ночью внимательно слушать зов поисковиков. Ложиться на землю ни в коем случае нельзя: собирайте ветки, валежник, соединяйте поваленные бревна и спите на них. Когда находитесь в лесу долго и все еще не развели костер, попробуйте соединить большой палец и мизинец. Если не можете сделать этого без усилий, это тревожный симптом, который означает начало гипотермии. Нужно срочно согреться любым доступным способом.

Чек-лист: перед прогулкой в лес

Обязательно сообщить о своих планах . Договориться о времени выхода на связь / времени возвращения. Если живете одни, найдите того, кто будет точно знать, куда вы отправились и когда нужно начать волноваться.

. Договориться о времени выхода на связь / времени возвращения. Если живете одни, найдите того, кто будет точно знать, куда вы отправились и когда нужно начать волноваться. Надеть яркую одежду , лучше со светоотражающими элементами. Особенно важно подарить такой набор своим пожилым родственникам, если они любят ходить за грибами. Вдвойне важно, если это бабушки и дедушки, которые берут с собой детей. Кроме того, желательно взять дождевик или большой пакет для мусора .

, лучше со светоотражающими элементами. Особенно важно подарить такой набор своим пожилым родственникам, если они любят ходить за грибами. Вдвойне важно, если это бабушки и дедушки, которые берут с собой детей. Кроме того, желательно взять . Взять с собой полностью заряженный телефон. Сообщить, что вы потерялись, и после строго контролировать заряд телефона, общаясь только с теми, кто вас непосредственно ищет (в большинстве случаев это будет именно «Лиза Алерт»). Хорошо иметь при себе дополнительный внешний аккумулятор.

Сообщить, что вы потерялись, и после строго контролировать заряд телефона, общаясь только с теми, кто вас непосредственно ищет (в большинстве случаев это будет именно «Лиза Алерт»). Хорошо иметь при себе дополнительный внешний аккумулятор. Взять с собой бутылку воды, шоколадный или энергетический батончик, компас, свисток, зажигалки. Этот маленький набор компактен и может спасти вам жизнь . Если вы регулярно принимаете какие-либо лекарства , обязательно возьмите их с собой в лес.

шоколадный или энергетический батончик, компас, свисток, зажигалки. Этот маленький набор компактен и . Если вы регулярно принимаете какие-либо , обязательно возьмите их с собой в лес. Детям нужно объяснять, что они не должны подходить к водоемам, как бы сильно они ни испугались и как бы сильно им ни хотелось пить.