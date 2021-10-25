10 правил ухода за ногами, которыми мы пренебрегаем по незнанию, а потом обиваем пороги аптек

Человек, который ведет умеренно активный образ жизни, в среднем проходит 7,5 тыс. шагов в день. Это значит, что за жизнь он делает их столько, что мог бы 5 раз обойти вокруг Земли. И чтобы суметь преодолеть это немыслимое расстояние с легкостью, стоит уделять побольше внимания здоровью ног.

Мы в AdMe.ru всеми руками и ногами за бережное отношение к телу. Именно поэтому мы изучили советы врачей и специалистов, которые помогут без особых трат ухаживать за ногами в домашних условиях.

1. Использовать влажную пемзу на сухих ногах

Пемза — хороший вариант, когда требуется удалить сухую кожу или смягчить мозоли и натоптыши. Но для безопасного отшелушивания нужно подержать ноги и полирующий камень в теплой воде 5–10 минут. Затем насухо вытереть ступни, а вот пемзу оставить влажной и массировать ею кожу 2–3 минуты. После процедуры камень надо тщательно помыть, а на ступни нанести увлажняющий крем.

2. Никогда не брить сухую кожу

Если мы бреемся без воды или специальных кремов, то рискуем получить раздражение, вросшие волосы и даже ожог. А у обладательниц глубоких пор или густых волос такой тип бритья может спровоцировать появление «клубничных ног».

«Клубничные ноги» — это явление, при котором на коже образуются маленькие черные или красные точки. Они возникают по разным причинам, в том числе из-за неправильного бритья. Вот почему специалисты рекомендуют чаще менять станок и ни в коем случае не брить сухую кожу.

3. Бриться в три этапа

Не стоит забывать тщательно мыть и отшелушивать кожу перед бритьем. Только так удаляются жир и омертвевшие клетки, которые могут закупорить поры. Специалисты рекомендуют также регулярно пользоваться кремом для бритья с пометкой «для чувствительной кожи», а после душа увлажнять ноги подходящим средством.

4. Выбирать удобную обувь или делать имеющуюся более комфортной

По словам врачей, тесная обувь, особенно с узким носом, может способствовать развитию бурситов — бугорков на ногах. Чтобы избежать этого неприятного воспаления, советуют носить обувь с широким мыском, высоким подъемом и плоской подошвой. Также не стоит забывать о поддерживающих и ортопедических стельках, поскольку люди с плоскостопием более склонны к бурситам. К тому же стельки помогут защитить стопу от случайных травм.

5. Использовать разделители при наличии выпирающей косточки

Если бурсит большого пальца стопы уже проявил себя, можно попробовать специальные разделители. Они помогут правильно выровнять пальцы и защитят от трения. Эксперты рекомендуют выбирать эластичные гелевые разделители, потому что такие модели наиболее комфортны.

6. Ухаживать за кожей коленей

Гиперпигментация абсолютно безвредна, но некоторые стремятся осветлить темные коленки, чтобы те не так бросались в глаза. Специалисты советуют отшелушивающие средства с альфа-гидроксикислотами. Они убирают отмершие клетки и делают кожу гладкой. Можно воспользоваться и домашними средствами. Например, сок алоэ или куркума выравнивают цвет кожи и уменьшают пигментацию. А еще потемнение можно предотвратить. Для профилактики нужно регулярно наносить на пигментированную область солнцезащитный крем и ежедневно увлажнять ее.

7. Правильно держать эпилятор

Эпилятор удаляет волосы с корнем. Если выполнять процедуру неправильно, то устройство будет не вырывать волоски, а срезать их, и тогда появятся вросшие волосы. Чтобы этого избежать, необходимо отшелушивать кожу до процедуры и правильно пользоваться прибором. Эпилятор держат под углом 90 градусов и медленно двигают по направлению роста волос, слегка натягивая кожу.

8. Не носить синтетику после восковой депиляции

Синтетические ткани могут раздражать травмированную кожу. Поэтому в первые дни после эпиляции специалисты советуют отдавать предпочтение вещам из хлопка или других натуральных материалов.

9. Устранять мозоли у врача, а не у мастера педикюра

Толстые и болезненные мозоли могут доставлять дискофорт, но самостоятельно использовать специальные кремы или идти за помощью в салон не стоит. Лучше довериться врачу-ортопеду. Он не просто отшлифует проблемный участок, но и выяснит причину появления мозолей. Дело в том, что некоторых людей эта проблема может постоянно беспокоить из-за аномального строения стопы, и посоветовать лечение может только врач.

10. Не носить хлопковые носки

На человеческих ступнях около 250 тыс. потовых желез. Тем, кто страдает повышенной потливостью, не стоит покупать хлопковые носки. Этот материал впитывает жидкость и не позволяет ей испаряться. Целый день, проведенный в хлопковых носках, почти гарантированно подарит неприятный запах. Дело в том, что во влажной среде начинают активно расти бактерии. Поэтому важно выбирать ткани, которые отводят влагу, например материалы, в составе которых есть полиэстер.