10 правил оказания первой помощи, которые однажды могут спасти чью-то жизнь

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Сможете ли вы помочь человеку, который подавился? А остановить пульсирующее кровотечение из раны? Знаете ли, что делать, если кого-то рядом ударит током? Мы не можем предположить, когда навыки оказания первой помощи нам понадобятся, но в одном уверены на 100 %: их должен знать каждый человек.

Именно на этот случай AdMe.ru решил снять полезную памятку. Кстати, наша модель проходила курсы оказания первой помощи при МЧС и строго контролировала все действия.

1. Если подавился

Мы привыкли стучать по спине того, кто поперхнулся, однако намного более эффективным и безопасным считается прием Геймлиха.

Встаньте сзади поперхнувшегося человека.

Обхватите человека руками. При этом большие пальцы рук должны находиться ниже грудной клетки, но выше пупка, а один из больших пальцев нужно выпятить так, как на картинке слева.

Резко надавите на живот по направлению вверх.

Повторяйте толчки, пока инородное тело не вылетит из гортани.

2. При ударе током

Если человека, находящегося рядом с вами, бьет током, ни в коем случае не пытайтесь оттащить его от электрического прибора голыми руками — это опасно для вашей жизни.

Действуйте быстро, но четко: Отключите электрическое питание.

Оттолкните человека от электрического предмета чем-то, что не проводит ток: руками в резиновых перчатках, деревянной или пластиковой палкой (например, рукояткой метлы).

Если опасности нет, не трогайте пострадавшего и позвоните в скорую.

Если есть опасность повторного удара током, оттащите пострадавшего от источника питания как минимум на 10 метров.

3. При термическом ожоге

Многие почему-то уверены, что ожог первым делом нужно помазать кремом или даже сливочным маслом. Врачи категорически не рекомендуют данный метод, потому что таким образом можно занести инфекцию.

После термического ожога главное — быстро охладить кожу. Для этого можно использовать прохладную воду или холодные предметы.

Если появились волдыри, их ни в коем случае нельзя вскрывать.

Если волдырь все-таки сорван, воду использовать нельзя, чтобы не занести инфекцию. В таком случае накройте ожог стерильной марлей и обратитесь к врачу.

Хорошо иметь дома специальную пену от ожогов, продающуюся в любой аптеке. Такие препараты не только снимают боль, но и помогают восстановить эпителий.

4. При порезе и артериальном кровотечении

При повреждении артерии кровь ярко-алая и вытекает пульсирующими струями. При сильном артериальном кровотечении нужно как можно быстрее пережать пальцами артерию выше раны, а затем, подложив на это место марлю или полотенце, наложить жгут.

Сделать записку с указанием времени наложения жгута (при комнатной температуре держать жгут можно не более часа, притом каждые полчаса его необходимо немного ослаблять, а затем затягивать снова).

Позвонить в скорую.

На саму рану наложить стерильную повязку.

5. При порезе и венозном кровотечении

Кровь при таком повреждении темного цвета. Она густая и вытекает без пульсации. Если повреждение не сильное, достаточно наложить на место пореза давящую повязку.

Если кровотечение сильное, после наложения повязки нужно немедленно позвонить в скорую.

6. При ушибах

При ушибе достаточно охладить пострадавший участок тела (например, подержать на нем пакет со льдом в течение 15–20 минут). Если место ушиба начало отекать, можно перемотать его эластичным бинтом. В данном случае нужно обратиться в травмпункт.

7. Сотрясение мозга

При подозрении на сотрясение мозга порядок действий должен быть следующим: Лучше вызвать скорую.

До приезда врачей пострадавшего оставляют в полусидячем положении, ослабляют брючный ремень.

Если пострадавшего мучает жажда, ему дают немного сладкого чая или воды.

Нельзя давать от головной боли аспирин. Главное, не перегибайте палку с заботой: не нужно постоянно пытаться уложить больного поудобнее или перевести в другую комнату. Он должен оставаться максимально неподвижным и расслабленным.

8. При носовом кровотечении

При носовом кровотечении не рекомендуется запрокидывать голову. Для того чтобы кровь перестала течь, нужно пальцем зажать пострадавшую ноздрю на 10–15 минут.

Стоит отметить, что многие из нас привыкли при носовом кровотечении затыкать пострадавшую ноздрю ватой. Этот метод действительно работает, но голову запрокидывать все равно не нужно. Если кровотечение продолжается в течение получаса, следует обратиться за медицинской помощью.

9. Непрямой массаж сердца

Делать непрямой массаж сердца нужно, если у пострадавшего пропал пульс. При этом в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь и проводить массаж до тех пор, пока она не приедет. Даже если у пострадавшего не появился пульс, непрямой массаж сердца с искусственным дыханием помогают снабжать органы человека кислородом, необходимым для жизнеспособности. Разместите ладони крестообразно на нижней трети грудной клетки пострадавшего.

Начинайте толчки со скоростью 1 раз в секунду.

Не сгибайте локти, при массаже должна работать масса вашего тела. При массаже сердца необходимо делать искусственное дыхание. При нем пострадавшему зажимают нос и вдувают воздух через рот. Если реанимацию проводят два человека, соотношение толчков и вдохов должно быть 5:1 соответственно.

Если реанимацию проводит один человек, соотношение должно быть 15:2 (2 вдоха делаются подряд).

10. Если укусил клещ

Если вы обнаружили впившегося в вашу кожу клеща, не поливайте его маслом. При таком подходе насекомое может задохнуться, и его нельзя будет сдать на анализ, чтобы убедиться, что укушенный не инфицирован.