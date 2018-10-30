Эксперт по этикету рассказала, каким простым правилам нужно следовать, чтобы выглядеть как принцесса

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Супруги наследников британского трона, Кэтрин и Меган, покорили весь мир своим обаянием. Неудивительно, что появилось множество курсов королевского этикета, где учат сидеть, держаться на публике, встречать гостей, пользоваться приборами так же, как герцогини. Мика Майер, британский специалист по этикету, которая работала с членами королевской семьи, рассказала о том, какие правила надо соблюдать, чтобы выглядеть как истинная леди.

AdMe.ru изучил советы Мики Майер и готов поделиться со своими читателями теми из них, которые стоит взять на вооружение.

1. Правильно сидеть — целое искусство

Истинную принцессу (равно как и герцогиню) видно по тому, как она сидит. Сидеть, положив ногу на ногу, женщинам — членам королевской семьи запрещено по протоколу. Тем не менее эта поза иногда используется на неофициальных мероприятиях и не в присутствии королевы Елизаветы II. Главное — чтобы нога, которая оказывается сверху, не болталась свободно в воздухе, а была плотно прижата к другой ноге.

Мика Майер убеждена, что научиться правильно сидеть должны не только герцогини и принцессы, но и каждая воспитанная женщина. Существуют 2 основные позы: поза герцогини и «кембриджский крест». В первом случае необходимо сесть ровно и не облокачиваться на спинку кресла, подбородок должен быть параллелен полу, ноги нужно наклонить в одну сторону, при этом колени и лодыжки держать вместе. Чтобы сесть в позе «кембриджский крест», необходимо скрестить ноги, поставив одну ногу за другую и слегка наклонив колени. Дополнительный бонус: обе позы визуально удлиняют ноги.

2. Держите клатч обеими руками

На мероприятиях герцогиня держит клатч обеими руками. Если необходимо освободить руку для рукопожатия, то она держит его одной рукой. В случае если ей надо сесть, она не кладет его на стол или землю, а размещает между своей спиной и спинкой стула, в редком случае может положить на колени. Также венценосные особы никогда не берут клатч под мышку.

3. Готовьтесь ко встрече с гостями заранее

Если у вас запланирована вечеринка, то не заставляйте своих гостей ждать. Установите и украсьте банкетный стол за день до события и попытайтесь все, что можно, приготовить загодя.

4. Оговаривайте, во сколько закончится ваша вечеринка

Если вы хотите устроить вечеринку, как герцогиня Кембриджская, то важно разослать приглашения, пусть даже по электронной почте. Мика Майер рассказала, что Кейт Миддлтон использует веб-сайт, с помощью которого отправляет своим гостям элегантные онлайн-приглашения и открытки. Еще один важный момент: в приглашениях всегда указано время окончания мероприятия, чтобы дорогие гости не злоупотребляли гостеприимством и понимали, что вы не готовы гулять ночь напролет.

5. Приветствуйте своих гостей поцелуем и рукопожатием

Друзей и близких знакомых члены королевской семьи приветствуют поцелуем в щеку, прикасаясь сначала к правой щеке, а затем к левой. На официальных приемах и с незнакомыми людьми они здороваются уверенным рукопожатием. А при посещении других стран герцогини следуют местным традициям (например, приветствуют соприкосновением носом к носу новозеландских маори).

6. Представьте друг другу как можно больше людей настолько быстро, насколько это возможно

Ваша задача как хозяйки — поговорить с каждым из ваших гостей и убедиться, что они чувствуют себя комфортно. Помогите гостям найти общие точки соприкосновения. Все представления должны быть сделаны до начала обеда.

7. Откусите 3 кусочка, потом остановитесь

Герцогини всегда кладут приборы, попробовав блюдо 3, максимум 4 раза за подход. Также всем членам королевской семьи запрещено начинать обед до Елизаветы II. Кроме того, необходимо следить за тем, с какой скоростью ест королева, потому что как только она закончит трапезу, все остальные тоже должны отложить приборы. Это правило работает как на государственных банкетах, так и во время частных чаепитий.

8. Правильно держите чашки с кофе и с чаем

Этикет предписывает по-разному держать чашки с чаем и кофе. Чашку с чаем держат, сжимая большой и указательный пальцы вместе, а средний палец кладут под ручку (как на фото). Если же речь идет о кофе, то указательный палец надо пропустить через ручку чашки.

9. Содержите уборную в идеальном порядке

Не оглашайте вслух, если вам необходимо отлучиться в дамскую комнату. Просто извинитесь, вставая из-за стола, и положите салфетку возле своей тарелки. Содержите уборную в идеальном порядке: там всегда должны быть мыло, крем для рук, а также несколько свежих полотенец, чтобы ими могли воспользоваться ваши гости. А вот держать в туалетной комнате материалы для чтения и ароматические свечи негигиенично. И не забывайте, что рулон туалетной бумаги должен быть размещен на кронштейне так, чтобы конец бумаги был сверху рулона, а не внизу.

10. Будьте добры к окружающим

Наличие этикета, как у герцогини, означает быть добрыми, заботливыми, уважительными и любезными к окружающим. «Думайте в первую очередь о других и сейте добро вокруг себя, как конфетти», — говорит Мика Майер.

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