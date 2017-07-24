10 повседневных занятий, которые могут навредить позвоночнику

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Позвоночник — основа нашего тела, на нем в буквальном смысле все держится. Важно следить за его состоянием, причем в любом возрасте. Внимательное и бережное отношение к спине сохранит здоровье на всю жизнь. AdMe.ru собрал повседневные занятия, во время которых мы, как оказалось, можем причинить вред своему позвоночнику.

1. Чистим зубы

Когда мы стоим, нагрузка на позвоночник гораздо сильнее, чем во время долгой прогулки. Если вам приходится стоять подолгу каждый день, ищите способы смягчить пагубное воздействие на свой позвоночник. Как избежать Во время чистки зубов необходимо опираться на зеркало или шкафчик свободной рукой.

2. Моем посуду

При мытье посуды мы обычно стоим в полусогнутом состоянии, постоянно напрягая руки. Так межпозвоночные диски грудного отдела быстро перетираются, от чего возникает боль между лопатками. Как избежать Моя посуду, подставьте под колено табурет или стул — это снизит давление.

3. Меняем колесо машины

С данной проблемой сталкивался каждый второй автомобилист. Спина после этого занятия может болеть полдня. Как избежать Не нагибайтесь к колесу, присядьте. Окажитесь взглядом на уровне крыла и спокойно меняйте шину.

4. Несем пакеты из супермаркета

Несмотря на угнетающую реальность, в которой супермаркеты зарабатывают несколько миллионов в год на продаже пакетов, никогда не скупитесь на второй пакет. Эти 5 рублей спасут ваш позвоночник от лишней нагрузки. Как избежать Для начала помните, что поднимать тяжести необходимо на согнутых коленях. Тяжестью для женщин считается вес свыше 2 кг, а для мужчин — свыше 5 кг.

Всегда помните, что нести сумки с продуктами можно, только равномерно распределив их в обеих руках.

5. Моем полы

Если не каждый день, то минимум раз в неделю мы наводим чистоту и нещадно вредим позвоночнику. Напряжение ног, спины, активные движения руками, поднятие тяжестей (ведро с водой). Даже звучит небезопасно. Как избежать Не мойте пол руками и тряпкой — используйте швабру или щетку для пола.

6. Шнуруем кроссовки

Все, что мы делаем в согнутом положении, вредит нашим межпозвоночным дискам. При постоянных нагрузках питательные вещества покидают позвоночник, и он становится приплюснутым. Из-за этого возникают давящие и колющие боли в той или иной области. Восполняются полезные вещества только при комфортном положении тела, например когда мы спим. Поэтому в течение дня важно следить за ощущениями в спине и не подвергать ее испытаниям. Как избежать Рекомендуется шнуровать ботинки в положении сидя, ногу следует подтянуть к себе, а не полусидя на полу или тем более стоя в наклоне.

7. Носим рюкзак

Рюкзак — популярный аксессуар не только у школьников. Со словами: «Не в руках же нести!» — зачастую мы набиваем его до отказа. Такой вес и неправильное ношение плохо влияют на позвоночник. Как избежать Недаром у рюкзака есть две лямки. Используйте обе для равномерного распределения нагрузки.

Отдавайте предпочтение рюкзакам с широкими и мягкими лямками — они лучше амортизируют и снижают нагрузку на шею и позвоночник.

8. Достаем тяжести сверху

Когда мы тянемся вверх за чем-либо, наш позвоночник растягивается. А теперь представьте, что происходит с дисками, когда в этом состоянии на них резко обрушивается вес чемодана, пускай даже пустого. Это как кинуть кирпич на надутый шарик. Нет, диски, конечно, не лопнут, но если регулярно повторять это действие, то последствия могут быть очень негативными. Как избежать Если вам необходимо снять что-то тяжелое сверху, используйте табурет или стул, чтобы сократить растяжение позвоночника до минимума. В идеале груз должен находиться на уровне груди.