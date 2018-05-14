10 популярных напитков, которые только вредят фигуре. Но их можно легко заменить

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Популярные коктейли в своем большинстве содержат алкоголь и до кучи калорий. Поэтому они никак не сочетаются с диетой и стройной фигурой. А отдохнуть-то хочется. Что делать? Заменить их можно более легкими и такими же вкусными напитками, которые не содержат излишек сахара и не сведут на нет все занятия в тренажерном зале.

AdMe.ru подобрал 10 замен популярным коктейлям, при употреблении которых вам не будет стыдно.

1. Long Island (424 ккал) — Cosmopolitan (100 ккaл)

Хуже. Популярный напиток «Лонг-Айленд» содержит водку, джин, ром, текилу, трипл-сек и кока-колу. Поэтому стандартный стакан такого напитка (420 мл) содержит целых 424 ккaл. Лучше. Коктейль «Космополитен» содержит меньше алкоголя и немного клюквенного сока. «Космополитен» такой же вкусный, и его порция (250 мл) включает меньше 100 ккaл.

2. Pina Colada (З00 ккaл) — Fuzzy Navel (120 ккaл)

Хуже. Всем известный карибский коктейль «Пина колада» содержит много кокоса и ананаса, поэтому зачастую в 230 мл напитка почти 300 ккaл. Лучше. Коктейль под названием Fuzzу Navel («Пушистый пупок») содержит персиковый шнапс и апельсиновый сок, что делает его отличной заменой, и всего-то 120 ккaл.

3. Mojito (242 ккaл) — Martini (70 ккaл)

Хуже. Мохито — один из популярнейших курортных коктейлей, но из-за сахарного сиропа 250 мл мохито может содержать больше 240 ккaл. Лучше. Заменить его можно не менее популярным мартини. В 250 мл классического мартини содержится всего 70 ккaл.

4. Gin & Tonic (170 ккaл) — Gin & Slimline Tonic (70 ккaл)

Хуже. «Джин-тоник» — фаворит на пляжах, курортах и в клубах по всему миру. Но в нем много сахара. В 210 мл напитка содержится около 170 ккaл. Лучше. Slimline Tonic — другая марка тоника, которая менее калорийна. Поэтому напиток под названием «Идеальный джин-тоник» (Gin & Slimline Tonic) выглядит так же, но в при этом в тех же 210 мл содержится всего 70 ккaл.

5. «Ром-кола» (210 ккaл) — «Диетическая ром-кола» (115 ккaл)

Хуже. «Ром-кола» — самый популярный напиток на многих вечеринках. Вот только в 280 мл содержится целых 210 ккaл. Лучше. Чтобы тот же напиток содержал меньше калорий, достаточно заменить обычную колу на диетическую. Итого: 115 ккaл.

6. «Белый русский» (208 ккaл) — «Дайкири» (140 ккaл)

Хуже. «Белый русский» — еще один коктейль, который стал невероятно популярным после выхода одного фильма. Этот коктейль пил «Чувак» (главный герой в фильме «Большой Лебовски»). Но в 100 мл «Белого русского» содержится больше 208 ккaл. Лучше. Идеальной заменой будет «Дайкири». Освежающий напиток из манго, рома и сока лайма. И всего-то 140 ккaл в той же порции.

7. Белое вино (160 ккaл) — шампанское (89 ккaл)

Хуже. Конечно, вина бывают разные и калорийность зависит от сорта винограда и дополнительного сахара. Но в среднем бокал 175 мл содержит около 160 ккaл. Лучше. Шампанское можно считать «диетическим» газированным напитком. В одной порции 120 мл содержится менее 89 ккaл.

8. «Водка-тоник» (175 ккaл) — «Лайм-сода» в индийском стиле (106 ккaл)

Хуже. «Джин-тоник» — это газировка, которая содержит много сахара и имеет высокую калорийность. В 280 мл содержится 175 ккaл. Лучше. Идеальной заменой будет «Лайм-сода» в индийском стиле, которая не содержит излишков сахара имеет всего 106 ккaл в тех же объемах.

9. Margarita (280 ккaл) — Moscow Mule (120 ккaл)

Хуже. «Маргарита» — еще один модный коктейль, который в своих 230 мл содержит 280 ккaл. Кстати, для сравнения: кусок пиццы весом 100 г имеет меньше 253 ккaл. Лучше. Отличной заменой будет коктейль под названием «Московский мул». Он содержит всего 120 ккaл в 170 мл.

10. Темное пиво (220 ккaл) — белковое пиво (92 ккaл)

Хуже. Сортов пива тысячи, и у каждого своя калорийность, но одним из лидеров по тяжести будет темное пиво. В 0,5 л содержится 220 ккaл. Но его можно легко заменить. Лучше. Сейчас становятся популярны белковые сорта пива, которые имеют очень низкую калорийность. Однако их не везде удается найти. Поэтому если выбирать из того, что есть, то наименее калорийным будет безалкогольное пиво (0,2 л — 50 ккaл), затем светлое пиво (0,5 л — 170 ккaл).