10 домашних хитростей из сети, которые изменят вашу жизнь. Правда, в худшую сторону

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Маленькие хитрости, которые могут облегчить ведение домашнего хозяйства, прочно вошли в нашу жизнь. Поэтому видео с лайфхаками набирают миллионы просмотров. Кто бы мог подумать, что с помощью зубной нити или обычной соли можно творить чудеса? Однако не все лайфхаки одинаково полезны. Необдуманное использование советов из сети иногда заставляет нас просто тратить время впустую, а иногда наносит реальный вред здоровью.

Мы в AdMe.ru просто обожаем разные хитрости для дома, но только те, что действительно приносят пользу и облегчают жизнь. Поэтому мы составили список популярных советов, которые не работают и даже немножко вредят.

1. Зубная нить для нарезки сыра

Ожидание: некоторые продукты (мягкий сыр или свежий бисквит) ужасно сложно разрезать ножом. Если вы не шеф-повар, конечно. А если применить для этого зубную нить, то нарезка пройдет легко и продукты не раскрошатся. Реальность: предметам гигиены не место на вашей кухне. Большая часть зубных нитей имеет сильный запах мяты, который наверняка впитается в продукты. Было бы очень обидно испортить тонкий аромат сыра неуместным привкусом ментола. Эксперты советуют использовать обычную нить или леску.

2. Соль для очистки утюга

Ожидание: соль очистит подошву утюга от нагара. На лист бумаги нужно насыпать соль и водить по ней горячим утюгом, пока тот не станет чистым. Реальность: крупные кристаллы соли могут поцарапать покрытие утюга. Для того чтобы эффективно очистить его, используйте специальный карандаш. Так вы справитесь с нагаром быстро и без последствий.

3. Контейнер из-под контактных линз для хранения косметики

Ожидание: если вам нужно отправляться в дорогу, а без косметики вы как без рук, то спасением станет контейнер из-под контактных линз. В него нужно положить немного крема и использовать его по мере необходимости. Реальность: этот лайфхак представляет опасность для здоровья. Кремы должны храниться в специальной таре, ведь при воздействии солнечного света и воздуха их компоненты начинают окисляться, появляются колонии болезнетворных бактерий. Такие эксперименты могут привести как минимум к появлению прыщей.

4. Ополаскиватель для полости рта дезинфицирует сантехнику

Ожидание: ополаскиватель для полости рта очищает загрязненную сантехнику и стиральную машину, а еще борется с неприятным запахом. Этому способствуют антибактериальные компоненты, содержащиеся в нем. Реальность: концентрация активных веществ в ополаскивателе весьма невелика, а все для того, чтобы не повредить слизистые оболочки. Для эффективной борьбы с запахом и загрязнениями в стиральной машине количество этих веществ в препарате должно быть на порядок больше. К тому же такой способ неэкономичен, а ополаскиватель для полости рта можно заменить пакетиком лимонной кислоты.

5. Если закончились капсулы для кофе

Ожидание: если в кофеварке закончились капсулы, то их можно заменить с помощью комбинации из нетканой салфетки и молотого кофе. Реальность: пожалуй, один из самых неоднозначных лайфхаков, которые нам встречались. Главный вопрос, который возникает при взгляде на это действо: «Зачем?». Использование кофеварки не по назначению может повредить аппарат. Ну а про кофе с ворсинками мы тактично умолчим — возможно, это часть рецепта.

6. Хрустящая корочка у пиццы и пирогов

Ожидание: чтобы пицца в микроволновке сохранила хрустящую корочку, нужно разогревать ее вместе с небольшим количеством воды (в стакане, разумеется). Реальность: не работает. На выходе получается пицца с мягкими бортиками и стакан теплой воды. Не тот результат, которого мы ожидали. Для разогревания пиццы и пирогов используйте духовку. Возможно, это займет больше времени, зато готовое блюдо вас не разочарует.

7. Чайные пакеты от запаха в кроссовках

Ожидание: чайные пакетики, помещенные в кроссовки, уберут неприятный запах и продезинфицируют обувь. Реальность: спорный метод. В пакетике содержится 4–5 г чая, и, конечно, серьезного антибактериального эффекта они не произведут. Да и с запахом вряд ли справятся. Однако сухой чай — отличный адсорбент, так что может решить проблему сырой обуви.

8. Кукурузный крахмал удалит следы утюга с одежды

Ожидание: если присыпать подпалину от утюга кукурузным крахмалом, а потом прогладить еще раз, то все следы исчезнут. Реальность: не работает. К тому же есть риск поджарить теперь уже кукурузный крахмал на вашей любимой одежде. Лучше нанесите на проблемный участок немного отбеливателя и немедленно постирайте.

9. Автомобильный воск защитит плиту от грязи

Ожидание: для того чтобы раковина, плита и другие кухонные рабочие поверхности не загрязнялись, их нужно покрыть автомобильным воском. Реальность: это опасно. В автомобильном воске содержатся токсичные ингредиенты (например, нефтепродукты), которые могут быть опасны для здоровья. А при нагревании вредные вещества попадают прямиком в органы дыхания. К тому же автомобильный воск — субстанция легковоспламеняющаяся, а следовательно, при неправильном использовании может привести к пожару и ожогам.

10. Газета в холодильнике

Ожидание: газеты защитят полки холодильника от загрязнений и помогут сохранить свежесть продуктов. Реальность: состав типографской краски напоминает рецепт алхимического зелья — смолы, растворители, красители и пигменты. Вы действительно хотите, чтобы она соприкасалась с продуктами? Уверены, что нет. На этот случай есть похожий лайфхак, где вместо газеты используется пищевая пленка или фольга.

А вы когда-нибудь разочаровывались в советах из сети?