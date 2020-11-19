10 полезных привычек, которым следуют миллионеры. И мы можем

Жизнь каждого человека уникальна. Некоторые становятся всемирно известными изобретателями, деятелями культуры и предпринимателями, а кто-то проживает свой век, так и не сумев обрести себя. Может показаться, что причина этого кроется в банальной неудачливости, но дело не только в ней. Многие богатые люди знают наверняка: если хочешь добиться успеха, не стоит недооценивать силу полезных ежедневных ритуалов.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие привычки и качества помогают состоятельным людям сохранить свой финансовый статус и не спугнуть расположение капризной фортуны.

Они дисциплинированны

Без надлежащей дисциплины стать богатым человеком, пожалуй, можно, лишь выиграв в лотерею или получив наследство от богатого родственника. Те, кто вынужден пробивать дорогу в жизни исключительно собственными усилиями, отличаются железным характером и силой воли, которые они формируют за счет следования однажды установленным правилам и ежедневного преодоления самих себя. Например, Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, ежедневно просыпается в 5 утра, чтобы позаниматься спортом перед началом работы, а Джек Дорси, основатель и владелец социальной сети Twitter, каждый день принимает ледяную ванну. Бизнесмен так объясняет причину, по которой привычка была сформирована: «Утренние погружения в холодную воду дают мне понять, что, если я в силах заставить себя выполнить такой, хотя и маленький, но невероятно болезненный ритуал, мне по плечу почти все».

Они верят в успех

В одном из интервью Джим Керри, известный американский актер канадского происхождения, рассказал, что еще до периода славы выписал себе чек на $ 10 млн. Помимо этого, он в красках представил себе, будто уже стал знаменитостью и пользуется вниманием со стороны именитых режиссеров, хотя в действительности был работником на заводе. Сейчас Джим Керри является одним из самых высокооплачиваемых актеров в Голливуде, а его состояние оценивают приблизительно в $ 180 млн. Конечно, одни только мысли о хорошем не ведут к светлому будущему, однако ими не стоит пренебрегать. По мнению ученых, позитивное мышление помогает уменьшить тревожность и способствует укреплению иммунитета. В дополнение к этому оптимистично настроенным людям гораздо проще справляться с возникающими проблемами и достигать финансового благополучия.

У них есть несколько источников дохода

Американский писатель Томас Корли в течение 5 лет изучал привычки 177 миллионеров, которым удалось самостоятельно добиться финансового успеха. Он обнаружил, что у таких людей есть особенные ежедневные ритуалы. Один из них заключается в том, что они не полагаются только на один источник дохода. Согласно результатам проведенного Корли опроса, 65 % миллионеров имели минимум 3 источника заработка, сформированных еще до того, как они заработали свой первый миллион. В качестве примеров дополнительного денежного потока автор приводит сдачу недвижимости в аренду, капиталовложения в ценные бумаги и частичное владение дополнительным бизнесом.

У них есть наставники

Крис Хоган, еще один автор, написавший книгу о главных факторах успеха миллионеров, объясняет, что достичь много можно, только если на вашем пути есть достойный учитель. Вместе со своей командой он исследовал паттерны поведения, которыми в работе руководствуются 10 тыс. американских миллионеров. Оказалось, 86 % из них регулярно получают советы от наставников. «Ментор — это человек, который уже выполнил все, что ты только планируешь сделать», — пишет Хоган, указывая на необходимость во избежание ошибок просить совета у тех, кто находится на том же профессиональном пути, но начал его раньше и уже на много шагов впереди вас.

Не боятся быть белой вороной

Состоятельные люди на собственном опыте знают, что в умении быть не такими, как все, заключается рецепт успеха. Именно аутсайдеры меняют наш мир в лучшую сторону за счет уникальных идей и смелости заявлять о них окружающим. Один из самых известных бизнесменов ХХ века Генри Форд долгое время был одним из тех чудаков, на которых показывают пальцем. Мало кто верил, что ему удастся изобрести что-то стоящее, но вера в собственную мечту помогала ему не обращать внимания на косые взгляды. Уже создав свой первый автомобиль, изобретатель двинулся на нем по улицам Детройта. Устройство производило много шума и пугало всех лошадей в округе, а полицейские, хотя в то время еще не было никаких предписаний относительно темпа езды, предъявляли ему различные обвинения. Несмотря на осуждение жителей города, Форд продолжил испытывать свое устройство на практике, выясняя все его недостатки и преимущества. Сейчас он известен как создатель первых дешевых автомобилей, польза от которых для простых людей оказалась колоссальной.

Стремятся получать обратную связь

Успешные люди необычны во всем: им приходится не только оказываться впереди планеты всей, но и сочетать в себе совершенно разные качества. Непоколебимая уверенность в собственных идеях так же важна, как и способность прислушиваться к мнению других. С ее помощью можно увидеть себя со стороны и избавиться от несущих вред собственному имиджу или бизнесу моделей поведения. В одном из интервью бывший глава Всемирного банка Джим Ён Ким сказал: «Узнавать, что о тебе думают люди, с которыми ты работаешь, всегда ужасно неприятно. Неважно, насколько хорошего ты о себе мнения, у людей вокруг есть тысячи мыслей о том, что тебе стоит в себе поменять. Для меня как для лидера невероятно важно обладать сдержанностью и продолжать получать обратную связь, чтобы становиться лучшей версией себя».

Проявляют настойчивость

Настойчивость является связующим компонентом всех действий, предпринимаемых на пути к достижению цели. Умение не отказываться от желаемого, вопреки преградам и трудностям, выделяет действительно успешного человека на фоне тех, которые пытаются казаться таковыми. Первый роман о Гарри Поттере — мальчике, который для многих стал настоящим другом, хоть он и живет на бумажных страницах, — могли никогда не опубликовать. Джоан Роулинг в течение целого года получала отказы от издательств. Если бы не терпеливость и напористость автора, ее произведения так и остались бы неизвестными, а она сама не превратилась бы в одну из самых богатых писательниц на планете.

Застилают постель

Ренделл Белл в течение 25 лет общался с мультимиллионерами по всей планете, желая понять, в чем кроется причина их процветания, а позже написал об этом в своей книге. Об одной из привычек, обнаруженной им у преуспевающих людей, будет приятно узнать всем чистюлям. Как выяснилось, у того, кто застилает постель по утрам, больше шансов однажды проснуться преуспевающим толстосумом. «‎Те, кто не пренебрегает домашними обязанностями и старается поддерживать порядок, склонны зарабатывать больше», — делится автор.

Идут на риск

Состоятельные люди пробуют новое и не боятся плачевных результатов. Будучи оптимистами по натуре, они высоко оценивают свои шансы на успех в новом деле, даже если никто из окружающих не разделяет их позицию. Джефф Безос, основатель интернет-компании Amazon, находится на первой строчке в списке богатейших людей мира. Бизнесмен с самого детства любил мастерить хитроумные устройства, а повзрослев, окончил Принстонский университет со степенями по электроинженерии и компьютерным наукам. Сейчас у него нет времени на создание собственных поделок, но он охотно поощряет чужие оригинальные инициативы. Так, предприниматель вложил $ 42 млн личных средств в строительство механических часов, которые должны проработать минимум 10 тыс. лет. Неясно, прослужит ли устройство так долго. С полной уверенностью можно заявлять лишь о том, что жажды рисковать капиталом ради экстраординарной идеи Безосу точно не занимать.

Проявляют трудолюбие

Некоторые стремятся обрести богатство, ассоциируя его с безоблачной жизнью. Состоятельные люди, по их мнению, могут позволить себе яхты, дорогие машины, роскошные дома и бесконечные путешествия. Такое представление, к сожалению, очень далеко от правды. В действительности финансовый успех таких людей объясняется изрядным трудолюбием: они работают намного больше, чем принято считать. По данным опроса, проведенного журналом Forbes среди миллиардеров, большинство из них тратят на работу не менее 60 часов в неделю. Илон Маск, выдающийся инженер и предприниматель, уверен, что нельзя изменить мир, работая всего 40 часов в неделю. В одном из интервью он даже признался, что, желая сохранить компанию Tesla на плаву, однажды провел на заводе 120 часов, ни разу его не покинув.