10 полезных приложений, о существовании которых вы не подозревали

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AdMe.ru сделал обзор полезных приложений, которые вы не найдете в списке «Популярное» во всевозможных чартах, но тем не менее они действительно достойны внимания и места в вашем телефоне.

Cluise — виртуальный гардероб iOS и Android

Трудно поверить, но настали такие времена, когда можно просто сфотографировать всю свою одежду, загрузить ее в приложение, и оно будет генерировать «луки» на каждый день, учитывая ваш собственный стиль, мероприятие и погоду. Кроме того, в Cluise можно составить статистику, что у вас в излишке, а чего действительно не хватает, а также поделиться образом и получить отзывы и лайки от других пользователей.

«Эх, вот бы можно было просто перечислить продукты из холодильника и тут же получить гениальный рецепт!» — наверняка хоть раз так думала каждая хозяйка. А ведь это уже давно не мечта. На рынке приложений есть множество программ подобного типа, мы выбрали одного из первых представителей — «Оголодали?» Но имейте в виду, что если у вас есть только майонез, лук и корица — конечно же, приложение рецепт вкусного блюда из этого не придумает, а предложит сходить вам в магазин.

Stocard — дисконтные и скидочные карты магазинов iOS и Android

Это приложение, во-первых, избавит вас от десятка карт в кошельке, а во-вторых, позволит скачать дисконтные карты самых популярных магазинов и использовать их при каждой покупке.

Wi-Fi Map Pro — пароли к Wi-Fi по всему миру iOS и Android

В двух словах, Wi-Fi Map Pro — это большое сообщество людей, которые делятся точками Wi-Fi и паролями по всему миру. Подключаться к точкам следует через настройки телефона. Увидели пароль в приложении, скопировали, зашли в настройки Wi-Fi на телефоне, вставили пароль и наслаждайтесь интернетом!

Fyuse — съемка 3D-фотографий iOS и Android

Многообещающее приложение Fyuse позволяет создавать «глубокие» фотографии с эффектом параллакса. Камера фиксирует изображение с 4 точек, чтобы создать настоящий 3D-снимок. Если все проходит гладко, вы сможете наслаждаться объемной фотографией с нескольких ракурсов в удобном для вас темпе. Необычно, правда?

iBattery — экономия зарядки iOS и Android

Чем ниже зарядка у телефона, тем более тревожное состояние у его обладателя. Уменьшить риск остаться без связи может приложение iBattery, которое отключает выбранные приложения и интернет при блокировке экрана. В итоге смартфон может прожить без подзарядки до нескольких дней.

RPG In Real Life iOS и Android

Приложение RPG In Real Life представляет собой игру для поддержания мотивации в саморазвитии. Персонаж, которого нужно развивать и зарабатывать очки, — это вы сами. Очки можно получать, выполняя определенные задания, начиная от спорта и изучения наук и заканчивая покупкой одежды. Но стоит отметить, что эффективность данного приложения зависит исключительно от вашей честности с самим собой.

App in the Air, или помощник путешественнику iOS и Android

App in the Air — очень удобная штука для авиаперелетов. Она напоминает о рейсах, задержках, начале онлайн-регистрации на рейс, помогает сориентироваться в незнакомом аэропорту, подсказывает, где можно поесть, поспать, подключиться к Wi-Fi и подобное. Еще приложение умеет отслеживать очередь на стойках и пишет, сколько займут регистрация и паспортный контроль. Отличный помощник путешественника.

Транжира iOS и Android

Приложение помогает контролировать расходы и дисциплинирует в финансовом отношении. Подводит статистику по всем категориям расходов, устанавливает лимиты. Не будьте транжирой, распоряжайтесь деньгами с умом!

Timehop — приложение ностальгии iOS и Android