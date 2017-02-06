10 полезных приложений, о существовании которых вы не подозревали
AdMe.ru сделал обзор полезных приложений, которые вы не найдете в списке «Популярное» во всевозможных чартах, но тем не менее они действительно достойны внимания и места в вашем телефоне.
Трудно поверить, но настали такие времена, когда можно просто сфотографировать всю свою одежду, загрузить ее в приложение, и оно будет генерировать «луки» на каждый день, учитывая ваш собственный стиль, мероприятие и погоду. Кроме того, в Cluise можно составить статистику, что у вас в излишке, а чего действительно не хватает, а также поделиться образом и получить отзывы и лайки от других пользователей.
Оголодали? / Что поесть?
«Эх, вот бы можно было просто перечислить продукты из холодильника и тут же получить гениальный рецепт!» — наверняка хоть раз так думала каждая хозяйка. А ведь это уже давно не мечта. На рынке приложений есть множество программ подобного типа, мы выбрали одного из первых представителей — «Оголодали?» Но имейте в виду, что если у вас есть только майонез, лук и корица — конечно же, приложение рецепт вкусного блюда из этого не придумает, а предложит сходить вам в магазин.
Это приложение, во-первых, избавит вас от десятка карт в кошельке, а во-вторых, позволит скачать дисконтные карты самых популярных магазинов и использовать их при каждой покупке.
В двух словах, Wi-Fi Map Pro — это большое сообщество людей, которые делятся точками Wi-Fi и паролями по всему миру. Подключаться к точкам следует через настройки телефона. Увидели пароль в приложении, скопировали, зашли в настройки Wi-Fi на телефоне, вставили пароль и наслаждайтесь интернетом!
Многообещающее приложение Fyuse позволяет создавать «глубокие» фотографии с эффектом параллакса. Камера фиксирует изображение с 4 точек, чтобы создать настоящий 3D-снимок. Если все проходит гладко, вы сможете наслаждаться объемной фотографией с нескольких ракурсов в удобном для вас темпе. Необычно, правда?
Чем ниже зарядка у телефона, тем более тревожное состояние у его обладателя. Уменьшить риск остаться без связи может приложение iBattery, которое отключает выбранные приложения и интернет при блокировке экрана. В итоге смартфон может прожить без подзарядки до нескольких дней.
Приложение RPG In Real Life представляет собой игру для поддержания мотивации в саморазвитии. Персонаж, которого нужно развивать и зарабатывать очки, — это вы сами. Очки можно получать, выполняя определенные задания, начиная от спорта и изучения наук и заканчивая покупкой одежды. Но стоит отметить, что эффективность данного приложения зависит исключительно от вашей честности с самим собой.
App in the Air — очень удобная штука для авиаперелетов. Она напоминает о рейсах, задержках, начале онлайн-регистрации на рейс, помогает сориентироваться в незнакомом аэропорту, подсказывает, где можно поесть, поспать, подключиться к Wi-Fi и подобное. Еще приложение умеет отслеживать очередь на стойках и пишет, сколько займут регистрация и паспортный контроль. Отличный помощник путешественника.
Приложение помогает контролировать расходы и дисциплинирует в финансовом отношении. Подводит статистику по всем категориям расходов, устанавливает лимиты. Не будьте транжирой, распоряжайтесь деньгами с умом!
Порой бывает интересно узнать: а что я делал год назад в этот день? А два года назад? А три? Timehop объединяет ваши старые фотографии и сообщения с вашего телефона, Facebook, Instagram, Twitter и Foursquare и предлагает посмотреть сегодняшнюю дату на протяжении разных лет. Выделите минутку для ностальгии!