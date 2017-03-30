10 хитростей, которые дадут вещам вторую жизнь

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Бывает, на нашей одежде появляется какой-то дефект — вроде незначительный, но портящий всю картину. А выбрасывать жалко. AdMe.ru собрал советы, которые помогут спасти любимые вещи.

Одежда, пропитавшаяся потом

Чтобы удалить досадные пятна и запах на одежде в области подмышек, смочите их холодной или теплой водой . В отдельной емкости смешайте воду с содой в пропорции 1 к 3 . Смешивайте до полного растворения продукта в воде до консистенции пасты.

. В отдельной емкости смешайте . Смешивайте до полного растворения продукта в воде до консистенции пасты. Нанесите толстый слой пасты на всю площадь пятна. Тщательно вотрите пасту в одежду с помощью зубной щетки или щеточки для ногтей . Оставьте пастообразный состав на вещи на один час, а при особом загрязнении — на всю ночь.

. Оставьте пастообразный состав на вещи на один час, а при особом загрязнении — на всю ночь. Постирайте в максимально теплой воде, допустимой для данной ткани. Повторите действия в случае необходимости, сильно въевшиеся пятна могут не исчезнуть после первого раза.

Следы от тональной основы

Бороться с ними непросто, однако есть 2 наиболее действенных метода: Крем для бритья Просто нанесите крем на пятно и затем положите испачканный предмет одежды в стиральную машину. Средство для мытья посуды Сделайте смесь из теплой воды и средства для мытья посуды. Опустите тряпочку в полученный раствор и, немного отжав ее, протрите пятно. ​​​​​​​

Заедающая молния

Вот как можно решить эту проблему: Смазать молнию графитом Для того, чтобы смазать дорожки, натрите зубья молнии графитом или порисуйте на них. Заштрихуйте карандашом все зубья молнии или только то место, где она застревает. Затем подергайте собачку вверх-вниз, пока она гладко не пойдет по зубьям. Если графит не справится, воспользоваться мылом Возьмите небольшую емкость и налейте в нее немного моющего средства, в другую такую же емкость налейте немного воды, а еще возьмите несколько ватных шариков. Опустите ватный шарик в моющее средство, а затем в емкость с водой, чтобы разбавить его. Пропитайте шарик раствором и обмажьте им зубья застежки. Отставьте шарик и попробуйте аккуратно расстегнуть молнию хоть на миллиметр. Когда бегунок снова застрянет, верните его обратно. Повторяйте процесс, пока бегунок не освободится.

Катышки

Избавиться от них можно несколькими способами: Лезвием вручную Держите ткань натянутой. Возьмите лезвие — осторожно, за один край, если это одноразовая бритва или бритвенный станок, проводите легко «против шерсти» под небольшим углом. Перемещайте лезвие осторожно, в направлении переплетения вниз ткани, счищая катышки. Будьте аккуратны, чтобы не повредить ткань. Липкой лентой Размотайте часть липкой ленты и закрепите край ее рулона. Удаляя катышки, натягивайте одежду. Застежкой-липучкой Приложите полосу застежки-липучки, повернув крючками вниз, по направлению катышков на ткани. Потяните эту застежку к себе прямо с ткани. Маленькие крючки застежки-липучки могут привести к повреждению очень деликатных тканей, поэтому использовать этот метод нужно осторожно. Пластмассовым гребешком Положите ткань на ровную поверхность и натяните ее, как и в других методах по удалению. Вставьте пластмассовый гребешок сверху вниз по ткани в направлении переплетения. Продолжайте расчесывать, пока не удалите все катышки. Электробритва Вы можете использовать как электробритву, разработанную специально для чистки одежды, которую иногда называют электробритва для удаления катышков, так и электробритву, которую мужчины используют для бритья. Перемещайте ее осторожно вдоль поверхности ткани, проводя ее в том же направлении, что и переплетения. Не следует надавливать на бритву слишком сильно.

Пятна от дезодоранта

Потрите пятно от дезодоранта использованной салфеткой для смягчения ткани . Она быстро удалит пятно.

. Она быстро удалит пятно. Если это не подействует, то есть еще один способ — пятновыводитель . Потрите им пятно на одежде: начните сверху и удаляйте пятно, двигаясь к его низу. Можно добавить немного воды, если пятно застарелое.

. Потрите им пятно на одежде: начните сверху и удаляйте пятно, двигаясь к его низу. Можно добавить немного воды, если пятно застарелое. Если эта проблема постоянная, то, возможно, стоит перейти на прозрачный дезодорант, который будет оставлять меньше следов.

Следы от помады



Здесь есть несколько вариантов удаления:

Средство для мытья посуды

Промокните пятно помады чистым полотенцем или салфеткой, чтобы удалить лишнюю краску, если ткань можно стирать в машине. Распылите на пятно немного воды. Аккуратно вотрите в пятно каплю средства для мытья посуды со свойствами удаления жира и оставьте на 10-15 минут. Втирайте средство для мытья посуды в пятно губной помады махровым полотенцем, работая круговыми движениями из края в центр. Промокните насухо чистой частью полотенца.

Спирт

Положите окрашенную ткань, которую можно стирать, пятном вниз на твердую поверхность. Аккуратно промокните спиртом с изнаночной стороны, используя ватный тампон или ватную палочку. Нанесите на обратную сторону пятна холодную воду. Насухо промокните изнаночную сторону ткани чистой частью полотенца, чтобы удалить пятно.

Окрашивание при стирке

Чтобы отстирать окрасившуюся одежду, во-первых, разделите цветные вещи на те, которые линяют, и на те, которые не линяют. Стиральная машина должна быть наполнена горячей водой. Добавьте отбеливатель. Загрузите белье в машину на полный цикл стирки, чтобы избавиться от следов отбеливателя. Если после стирки белье осталось окрашенным, то повторите вновь вышеуказанные действия. Лучше всего сушить вещи естественным путем.

Уход за замшей

Здесь следует обратить внимание на несколько моментов: Обрабатывайте изделия из замши защитным спреем , который поможет отталкивать грязь и будет препятствовать окрашиванию.

, который поможет отталкивать грязь и будет препятствовать окрашиванию. Замша требует контакта с воздухом , поэтому стоит хранить замшевую обувь не в пластиковых коробках, а в хлопчатобумажных наволочках — это будет способствовать циркуляции воздуха, а также защитит сапоги от скопления пыли.

, поэтому стоит хранить замшевую обувь не в пластиковых коробках, а в хлопчатобумажных наволочках — это будет способствовать циркуляции воздуха, а также защитит сапоги от скопления пыли. В случае если на сапоги прольется какая-то жидкость , пропитайте испачканные области чистой сухой тканью и сразу же нанесите слой муки или талька. Оставьте продукт на ночь для воздействия, а затем аккуратно удалите высохший порошок щеткой для замши.

, пропитайте испачканные области чистой сухой тканью и сразу же нанесите слой муки или талька. Оставьте продукт на ночь для воздействия, а затем аккуратно удалите высохший порошок щеткой для замши. Храните обувь в прохладном сухом месте и не оставляйте ее под воздействием прямого солнечного света, когда вы ее не носите.

и не оставляйте ее под воздействием прямого солнечного света, когда вы ее не носите. Выводите засохшие пятна с помощью небольшого количества уксуса и чистого полотенца. Или же используйте обычный бесцветный ластик .

с помощью небольшого количества уксуса и чистого полотенца. Или же используйте обычный бесцветный . Не мойте замшевые изделия водой. Жидкость влияет как на цвет, так и на фактуру замши.

Разводы от воды на коже

Потрите разводы чистой влажной тканью. Нанесите несколько капель жидкого мыла, смешанного с водой, на мягкую ткань. Еще раз потрите область пятна мягкой тканью, пока оно полностью не исчезнет. Используйте сухую чистую ткань, чтобы вытереть остатки мыла или лишнюю влагу. Позвольте вещи высохнуть самостоятельно в течение 30 минут. Не используйте фен для ускорения этого процесса. При недостатке времени вы можете просушить сумку вентилятором —холодный воздух оказывает менее разрушительное действие на кожу, чем горячий.

Полинявшая белая одежда

Для начала стоит предварительно обработать одежду одним из следующих методов: Замочите одежду в растворе пищевой соды на 8 часов: 4 л теплой воды смешайте с 250 мл соды (1 стакан) до полного растворения.

на 8 часов: 4 л теплой воды смешайте с 250 мл соды (1 стакан) до полного растворения. Растворите пять таблеток аспирина по 325 мг в каждой в 8 литрах горячей воды. Замочите белую одежду в этом растворе и оставьте на 8 часов. Затем при стирке для улучшения результата можно налить в машину 250 мл уксуса или соды (это альтернатива отбеливателю и пятновыводителю). Стирать белую одежду стоит отдельно от цветной. Оптимальная температура — 50 градусов.

Реанимация засохшей ручки

Если у вас есть засохшая ручка, попробуйте несколько секунд подержать кончик стержня над зажигалкой. Особенно полезно помнить об этом трюке, если вам срочно нужно что-то подписать, а в сумке только непишущая ручка.