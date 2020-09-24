10+ ошибок в ведении быта, которые вредят не только дому, но и нашему здоровью

Согласно исследованию, женщины тратят на домашнюю работу в 3 раза больше времени, чем мужчины. Хозяйка, как правило, готовит еду, ухаживает за близкими и, конечно же, делает уборку. Чистый дом радует глаз, но ровно до того момента, пока не выясняется, что в процессе уборки и заботы о своем жилище мы совершаем ошибки, которые могут навредить не только предметам вокруг нас, но и нам самим.

Мы в AdMe.ru очень любим порядок, но переживаем за своих читателей, поэтому рекомендуем прочитать об ошибках в ведении быта, которые не приносят пользы никому, даже если со стороны все выглядит иначе.

Щетка вместо пылесоса

Конечно, смести грязь с пола веником или щеткой гораздо проще, чем каждый раз доставать пылесос или затевать влажную уборку. Но дело в том, что сухой веник не собирает пыль и грязь, а просто поднимает ее в воздух и разносит по всему помещению. Использовать щетку можно в том случае, если нужно быстро собрать в кучу рассыпавшуюся, к примеру, крупу. Во всех других случаях лучше использовать влажную уборку или уборку с пылесосом. Как правило, современные швабры в использовании гораздо удобнее, чем старые, веревочные. Поэтому быстро протереть пол от пыли стало проще, чем раньше.

Сливать в раковину и унитаз жир

Все знают, что в унитаз нельзя бросать предметы женской гигиены, полотенца и прочие вещи. Но немногие в курсе, что в трубы не должны попадать и другие, менее заметные предметы, например жир. Он без проблем смывается горячей водой и мылом с раковины и сливается в трубу. Однако, дойдя до холодного участка трубы, он просто-напросто оседает на ее стенках, наслаивается и приводит к засору, а также к неприятному запаху. Чтобы не использовать химию и не вызывать сантехника, постарайтесь, чтобы в вашу трубу попадало как можно меньше «неправильных» вредных предметов. А остатки жира, например, можно складывать в водонепроницаемый пакет и выбрасывать в мусорное ведро.

Игнорирование увлажнителя

Из-за высокой влажности в квартире могут отсыревать обои и образовываться плесень. Также от слишком влажного воздуха страдают ковры, паркет и ламинат: при уровне влажности более 55 % пол сыреет, может набухнуть и деформироваться, начать скрипеть. Но немногие знают, что недостаток влаги также вреден для организма и может способствовать развитию различных заболеваний — от аллергии и сухости глаз до бронхита. Чтобы позаботиться о своем здоровье, не обязательно покупать увлажнитель. Ориентируйтесь на самоощущение и чаще увлажняйте воздух — для этого подойдет обычный пульверизатор.

Мыть унитазы и раковины без перчаток

Для унитазов и раковин мы привыкли использовать сильную химию — различные дезинфицирующие и антибактериальные средства. Но мало кто из хозяек применяет данные продукты, используя средства защиты — перчатки и маску. При попадании на кожу активные вещества вызывают раздражение, вплоть до химического ожога. Вдыхать пары также опасно: сами производители рекомендуют использовать подобные средства только в проветриваемых помещениях.

Сажать большие деревья рядом с домом

Приятно, когда под окном цветут розы или благоухает яркий куст. Однако специалисты не рекомендуют сажать возле дома большие деревья и кустарники: их корневая система может разрушать фундамент, а постоянный полив вряд ли хорошо скажется на отделке дома. Чтобы избежать проблем в будущем, удостоверьтесь, что посадки возле дома соответствуют нормам: от внешних стен строений до ствола дерева должно быть не менее 5 м, кустарника — не менее 2,5 м. Проблемы с фундаментом могут привести к разрушению дома, а это точно не прибавит здоровья его хозяевам.

Постоянно держать окна незашторенными

С одной стороны, тем, у кого окна выходят на солнечную сторону, повезло: у них квартире больше света. С другой стороны, желание пустить в квартиру солнечные лучи может сыграть с вами злую шутку. Стекло практически полностью задерживает ультрафиолетовые лучи типа B, но пропускает лучи типа А. Именно эти лучи вызывают фотостарение кожи и заставляют мебель выгорать. Опасна и другая крайность — держать шторы все время закрытыми. По мнению ученых, солнечные лучи убивают некоторые бактерии, а также, что немаловажно, дарят нам хорошее настроение.

Слишком часто мыть ковер

Чистое ковровое покрытие — гордость любой хозяйки. Сколько сил и времени тратится на отмывание пятен и уборку ковра, страшно представить. Но дело в том, что слишком частое мытье может навредить ковру, особенно сделанному из искусственных материалов и недорогому. От излишней влажности ковер начинает сыреть, клей — портиться, краска — расползаться, из-за чего покрытие быстро приходит в негодность. Чтобы продлить срок службы ковра, не мочите его слишком часто и очищайте поверхность правильно: пылесосьте ковер около 2 раз в неделю и сдавайте в химчистку по крайней мере 1 раз в год.

Держать дверцу стиральной машины закрытой

Чаще всего в ванной комнате, где установлена стиральная машина, не так много места, поэтому многие хозяева держат дверцу машинки закрытой. При закрытой дверце вода изнутри в барабане не будет высыхать, а повышенная влажность — отличное место для размножения бактерий и плесени. Специалисты рекомендуют держать дверцу приоткрытой все время, пока машинка не стирает.

Использовать перекись водорода, которая неправильно хранилась

В интернете полно рецептов, где перекись водорода используется как универсальное средство для очистки всего дома, начиная от плиты и заканчивая стенами. Но дело в том, что перекись водорода становится бесполезной, если хранится неправильно: она способна разлагаться под воздействием света. Проще всего купить бутылочку из непрозрачного пластика или хранить средство в темном прохладном месте: только тогда оно сохраняет свои антисептические свойства. Во всех других случаях для очистки поверхностей лучше использовать специальные продукты.

Слишком много растений в спальне

Спальня — самое уютное место в доме. Но когда этого уюта в комнате не хватает, мы идем на различные хитрости: покупаем побольше цветов, безделушек и сувениров, надеясь, что сильный аромат и яркие детали изменят наше восприятие и в комнате будет приятнее находиться. Действительно, растения улучшают микроклимат в доме и создают уют, но только не во время цветения. Сильный запах цветущих растений и выделяемый углекислый газ могут спровоцировать головные боли и попросту раздражать. Если неприятных ощущений от цветов нет — отлично, однако, если их аромат влияет на ваш сон, цветы лучше перенести в другое место.

Обилие сувениров в доме

Многие знают: чем больше в доме вещей, тем больше уборки. Все статуэтки и сувениры — отличные «магниты» для пыли. Оседая на дорогих сердцу вещах, бытовая пыль может вызвать аллергические реакции. Также на самочувствие влияет уровень шума. Например, достаточно громкие звуки издает большой аквариум. Тут хозяевам придется выбирать: смотреть на рыбок и терпеть гул очистителя или поставить аквариум в той комнате, где шум от него не будет мешать вашему отдыху.