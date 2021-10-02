10 ошибок в использовании гаджетов, из-за которых мы день за днем портим технику, сами того не желая

Ноутбуки, телефоны, планшеты, электронные книги и прочие гаджеты существенно облегчают нам жизнь, мы давно к ним привыкли и хорошо знаем, как с ними обращаться. Мы стараемся пользоваться ими максимально долго, ведь эти электронные устройства все еще стоят недешево. Но все же раз за разом многие из нас совершают ошибки, которые способствуют тому, что устройство изнашивается быстрее.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в том, на что именно в использовании гаджетов стоит обратить внимание, и, хорошенько покопавшись в интернете, поняли, какие ошибки укорачивают жизнь нашим электронным девайсам.

Перегрев

Ноутбуки — довольно хрупкие девайсы, и важно помнить, что высокие температуры могут повредить батарею и спровоцировать расширение некоторых внутренних элементов устройства. Например, лучше не оставлять ноутбук в машине в жаркий день. Если другого выхода нет, то стоит убедиться, что он полностью выключен.

Недостаточная чистота рук

Казалось бы, звучит банально, но на самом деле мы далеко не всегда заботимся о том, чтобы руки были чистыми во время работы за компьютером или ноутбуком. Недостаточная чистота рук способствует тому, что грязь и жир накапливаются в корпусе в течение многих лет, и в какой-то момент они точно дадут о себе знать. Пользоваться тачпадом стоит чистыми и сухими пальцами, чтобы продлить срок его службы.

Неправильные прикосновения к крышке

Мы знаем, что открывать и закрывать крышку ноутбука нужно аккуратно. Но этого недостаточно: есть еще одно правило, о котором многие забывают, а некоторые не знают вовсе. Крышку устройства лучше закрывать и открывать, придерживая и сверху, и посередине. Так можно избежать постоянного давления на шарниры, которые соединяют крышку и основание, благодаря чему изнашиваться они будут гораздо медленнее.

Работа на мягких поверхностях

Об этом все знают, но неизменно забывают, а ведь данный аспект крайне важен. Дело в том, что если поместить ноутбук на мягкую поверхность, например на плед или на подушку, то вентиляционные отверстия окажутся заблокированы и отвод тепла не будет происходить должным образом. Перегрев спровоцирует повреждение внутренних компонентов. Если же возникает необходимость воспользоваться гаджетом, скажем, в постели, то необходимо убедиться в том, что циркуляции воздуха ничего не мешает. Используйте специальную подставку или в крайнем случае собственные колени.

Отсутствие чехла

Стоит нам, к примеру, получить небольшую царапину или заработать синяк, как наша кожа тут же начинает работу по восстановлению. К сожалению, поверхность гаджетов подобными свойствами не обладает. И если чехлы для мобильных телефонов давно стали чем-то привычным, то мало кто использует нечто подобное для ноутбуков. А стоило бы: прочный чехол защитит устройство и от пыли, и от мелких повреждений.

Солнечные лучи

Ежедневному «стрессу» подвергаются не только ноутбуки, но и, конечно, мобильные телефоны. И одно из важных правил, которым не стоит пренебрегать, заключается в том, чтобы не оставлять смартфон в тех местах, где на него могут попадать прямые солнечные лучи. Как правило, телефоны изготовлены в основном из двух материалов — металла и стекла, восприимчивых к температуре. Солнце может перегреть сенсорный экран, и он начнет работать некорректно.

Неудачное место для зарядки

Еще один лайфхак, который поможет избежать перегрева, состоит в том, чтобы не заряжать телефон под подушкой, особенно в теплое время года. Когда ваш мобильник присоединен к зарядному устройству, он выделяет больше тепла, чем обычно, а нахождение под подушкой не дает этому теплу рассеиваться. Результатом может оказаться перегрев чувствительных деталей и неправильная работа устройства.

Полная разрядка аккумулятора

Многим кажется, что оставлять телефон на зарядке на всю ночь — плохая идея. На самом деле это не так. Аккумуляторы в наших телефонах плохо переносят полную потерю заряда, и если постоянно разряжать телефон настолько, что его энергии будет не хватать даже на включение дисплея, то срок службы батареи существенно снизится. Поэтому оставить телефон заряжаться на ночь будет намного предпочтительнее для аккумулятора, чем довести его до полной разрядки.

Игнорирование режима полета

Обычно мы пользуемся им только в самолете. Но этот режим будет полезно использовать и в тех ситуациях, когда вы находитесь в месте, где не ловит сотовая связь и нет Wi-Fi. Дело в том, что телефон устроен таким образом, что все равно будет тратить энергию на поиск сетей. Чтобы этого не случалось, стоит воспользоваться режимом полета.

Работа «без отдыха»

Мы хорошо знаем, что ноутбуки лучше не отправлять в спящий режим, а отключать полностью, когда они нам не нужны (например, на ночь). А вот телефоны испытывают намного большую нагрузку: они работают без перерыва месяцами. Поэтому не стоит забывать выключать телефон хотя бы на несколько минут пару раз в неделю, и тогда устройство прослужит вам значительно дольше.