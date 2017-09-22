10 ошибок в хранении, которые намного сокращают жизнь вашей одежде

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Каждый из нас встречается с необходимостью хранения одежды, но не каждый задумывается о том, как делать это правильно. Порой из-за этого мы случайно портим дорогие и любимые вещи. Сегодня AdMe.ru расскажет вам об ошибках, которые не стоит совершать, если вы хотите сохранить презентабельный вид вашего гардероба.

1. Неправильный уход за сезонной одеждой

Перед сезонным хранением одежды обязательно сдавайте верхнюю одежду в химчистку. Ни в коем случае не убирайте нечищенные вещи в шкаф, ведь из-за этого ваши шубы могут потускнеть и лишиться своего первозданного вида, а кожаные вещи — потерять эластичность и блеск. Также перед хранением нужно обработать вещи специальными средствами от насекомых.

2. Вакуумная упаковка для всех вещей

Сейчас очень популярны вакуумные пакеты, но для натуральной кожи и меха такой способ хранения неприемлем, так как без доступа воздуха изделие «задохнется», приобретет неприятный запах, лицевые детали слипнутся, ворсинки меха получат заломы и повреждения.

3. Неправильно подобранные плечики

Никогда не экономьте на плечиках. Если в вашем шкафу их всего 5, а вещей в 10 раз больше, то это явный непорядок: нужно немедленно бежать в магазин и докупать недостающие вешалки. Также недопустимо, чтобы несколько вещей висели друг на друге: когда на одних плечиках висит по 5–7 комплектов, одежда мнется и не «дышит». Выбирайте вешалки по размеру одежды, чтобы впоследствии на рукавах не образовывались пузыри.

Вешалки должны соответствовать весу и типу одежды: не вешайте тяжелые шубы и пальто на маленькие и тоненькие плечики, а платье из нежной ткани — на старую деревянную вешалку, за поверхность которой цепляется ткань.

4. Неправильное хранение свитеров и трикотажа

Трикотажные и шерстяные вещи нельзя хранить на вешалках — так они вытягиваются и теряют форму. Для хранения мягких пушистых свитеров лучше всего подойдут подвесные полки из ткани с узкими делениями. Шерстяной свитер идеально себя чувствует в сложенном состоянии на отдельной полочке. Тяжелая стопка вещей сверху образует на нем заломы.

5. Хранение длинных платьев на плечиках

Длинные платья и юбки, которые достают своим подолом до пола шкафа, лучше повесить на перекладину: так они будут меньше мяться, и вам не придется лишний раз их гладить.

6. Неправильное хранение брюк

Кроме традиционной перекладины для вешалок, современные гардеробы часто оборудованы выдвижными перекладинами. Но шерсть и трикотаж вытягиваются в месте перегиба, а если использовать вешалку с прищепками, то на мягкой ткани могут остаться отметины. Поэтому наилучшим способом длительного хранения брюк остается вешалка, зажимающая брючины снизу по всей ширине.

7. Складывание бюстгальтеров пополам

Складывая бюстгальтеры подобным образом, вы рискуете испортить фасон вещи, которой доверена такая важная миссия — поддерживать грудь и подчеркивать ее красоту. Лучше поставить или положить бюстгальтеры друг на друга таким образом, чтобы правая и левая чашки лифчика встали в соответствующие чашки лифчика под ним.

8. Использование полки вместо вешалки и наоборот

Платья из деликатных тканей, блузки и рубашки нужно вешать на плечики, соответствующие их размеру, а трикотажные и шерстяные вещи лучше сложить на полку, чтобы они не растягивались.

9. Хранение сразу нескольких комплектов одежды на непредназначенных для этого плечиках

Пожалуй, вешать сразу несколько вещей на одну вешалку — это худшая идея, которая может возникнуть. Вы не сэкономите пространство в шкафу, но зато помнете одежду, висящую снизу. Несколько вещей на одни плечики можно вешать только в том случае, если плечики многоуровневые.

10. Незастегнутые пуговицы и молнии

Повесив одежду на плечики, не забудьте застегнуть молнии и пуговицы. Так ваша вещь с меньшей вероятностью помнется и сохранит свою форму.