10 нюансов, из-за которых мы проваливаем онлайн-собеседования и выглядим дилетантами

В ХХI веке устроиться на работу, казалось бы, проще простого: для того чтобы получить новый профессиональный опыт, достаточно зайти в интернет. Однако на пути у соискателя могут возникнуть неожиданные трудности, а впечатление потенциального работодателя о претенденте на должность очень легко испортить.

Мы в AdMe.ru насчитали 10 причин, из-за которых шансы провалиться на онлайн-собеседовании многократно возрастают. Да и в наше время никому не помешает знать, как себя вести на видеоконференциях.

1. Плохая связь

«Встречают по одежке, а провожают по уму» — эта старинная пословица вполне применима к современным онлайн-собеседованиям, где роль одежки выполняет качество связи. Рябь на экране и невозможность услышать собеседника вряд ли кому-либо понравятся, а значит, о решении технических вопросов стоит позаботиться еще до проведения важного мероприятия.

2. Неподготовленное рабочее место

Бардак на рабочем месте никогда не характеризовал кого-либо положительно, и уж вряд ли он сумеет помочь произвести хорошее впечатление на потенциального работодателя. Пыль на столе, разбросанные книги, грязная посуда — от всего этого стоит избавиться еще до созвона. При подготовке к онлайн-интервью важно уделить внимание качеству используемой гарнитуры: микрофон и наушники должны быть идеально настроены. Неправильно работающие устройства могут все испортить.

3. Неправильное освещение

Порой залогом успешно проведенного собеседования становятся сущие пустяки — свет и фон. Полумрак, неправильно выбранный источник освещения и неудачный бэкграунд могут испортить впечатление даже о самом крутом профессионале. До начала онлайн-интервью убедитесь в том, что вы сидите лицом к источнику света и лампа обладает рассеивающим эффектом. Если такой поблизости нет, можно использовать абажур или накинуть на светильник тонкую ткань. Если свет слишком резкий, поднесите лампу поближе к себе: чем ближе источник света находится к предмету, тем мягче от него будут тени.

4. Неухоженный внешний вид

О том, что для участия в рабочих интервью необходимо приводить себя в порядок, знают многие. Но это правило часто игнорируется при проведении онлайн-собеседований: некоторые соискатели позволяют себе появиться на важном мероприятии в домашней, заляпанной кетчупом одежде или в деловом пиджаке поверх пижамных шорт. Чтобы избежать конфузов, а заодно и создать рабочий настрой, стоит сменить домашний наряд на офисный костюм хотя бы на время проведения интервью.

5. Странные ник и аватар

Не стоит выдавать свои увлечения и хобби, выбирая неоднозначный никнейм или аватар. Чтобы заработать парочку дополнительных баллов в личном рейтинге работодателя, лучше предпочесть забавным псевдонимам более нейтральные варианты.

6. Неуверенность в себе

Неуверенные в своих силах люди могут компенсировать этот недостаток с помощью одного очень простого приема. Ответственные мероприятия лучше проводить стоя. Психологи утверждают, что в такой позиции организм мобилизуется, человек говорит увереннее и громче и ведет себя более собранно.

7. Неправильно установленная камера

Положительное впечатление может сформировать и правильный ракурс. Для этого во время проведения собеседования нужно установить камеру на уровне глаз так, чтобы лицо находилось в центре кадра. Ни в коем случае не надо ставить ноутбук на колени: такой ракурс может стать поводом для создания застольных шуток в кругу потенциальных работодателей.

8. Использование для собеседования устаревших платформ

Чтобы прослыть «своим» в продвинутой компании, не стоит отказываться от предложения работодателя использовать для собеседования незнакомую программу. В функционале современных платформ Zoom, Skype или Hangouts легко разобраться самостоятельно или при помощи видео на YouTube. Уверенное пользование этими системами может помочь заработать парочку дополнительных баллов в глазах рекрутера.

9. Опоздание

Собеседование в онлайн-формате по уровню важности ничем не отличается от традиционного мероприятия, проводимого вживую. Если вы понимаете, что по каким-то причинам опаздываете к началу интервью, нужно предупредить об этом своего потенциального работодателя.

10. Проведение интервью в неправильном месте

Созвон из дома иногда оказывается не самым удачным вариантом: домочадцы, дети или даже соседи не всегда могут пойти на уступки и предоставить идеальную тишину на некоторое время. Попытка поговорить из кафе тоже не лучший выход: сегодня сложно найти предприятие общепита, в котором не включают музыкальное сопровождение и нет большого количества посетителей. Спасением в такой ситуации может стать небольшое арендованное помещение (например, комната в коворкинге) или просто тихая улица, где в хорошую погоду можно вполне удачно провести видеоконференцию.