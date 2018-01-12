10 ошибок при оказании первой помощи, которые могут нанести вред

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Навыки оказания первой помощи — умение, необходимое каждому человеку. Однако при недостатке знаний обо всех необходимых мероприятиях по спасению жизни пострадавшему можно нанести еще больший вред. AdMe.ru на основе памятки МЧС составил для вас список типичных ошибок, которые совершают люди при оказании первой домедицинской помощи.

В первую очередь

Убедитесь, что вам не угрожает опасность.

Проверьте, есть ли у пострадавшего пульс, дыхание, реагируют ли его зрачки на свет (они должны сузиться). Внимание! При отсутствии признаков жизни немедленно начинайте сердечно-легочную реанимацию.

1. При сильном кровотечении

Главная ошибка: сразу же накладывать жгут. При сильном кровотечении первоочередная задача — остановить его как можно быстрее. Поэтому первое, что надо сделать, пережать артерию, которая находится ближе всего к ране, а затем, удерживая сосуд сдавленным, наложить на рану давящую повязку из стерильных салфеток или, если рана очень глубокая, «набить» ее стерильными салфетками или бинтами и прибинтовать получившийся тампон. Жгут на рану накладывается только в исключительных случаях. Его накладывают на мягкую подкладку, например на одежду пострадавшего, выше раны и максимально близко к ней. Важно! Через час после того, как жгут был наложен, нужно зажать рукой артерию и ослабить его на 10–15 минут, а затем снова затянуть, но не более чем на полчаса.

2. При носовом кровотечении

Главная ошибка: запрокидывать голову назад. Посадите человека, слегка нагните его голову вперед, чтобы дать крови стечь, и зажмите нос двумя пальцами чуть выше ноздрей примерно на 10 минут, но не больше. Затем скажите ему, чтобы он сплевывал кровь, иначе при попадании в желудок она может вызвать тошноту. Важно! Вставлять ватные тампоны в нос нужно, только если кровотечение не прекратилось через 15 минут. В этом же случае пострадавшего нужно немедленно показать врачу.

3. При переохлаждении

Главные ошибки: растирать снегом, использовать масло или вазелин, резко повышать температуру кожных покровов. В первую очередь нужно перенести пострадавшего в теплое помещение и укутать отмороженные участки тела. Затем при необходимости нужно переодеть пострадавшего в сухую одежду и укутать в теплые одеяла. Кроме того, нужно дать ему горячие сладкие напитки и горячую пищу. Важно! Ни в коем случае нельзя давать пострадавшему алкоголь. Спиртосодержащие напитки расширяют сосуды и еще больше увеличивают теплопотери.

4. При остановке сердца

Главная ошибка: производить одинаковые манипуляции с людьми разных возрастов. Взрослым людям непрямой массаж сердца производят двумя руками, при этом в грудь пострадавшего упираются основанием ладони, а большой палец направляют в сторону ног или головы. Подросткам те же процедуры проводят полной ладонью одной руки. И наконец, для проведения закрытого массажа сердца у младенцев и маленьких детей используют подушечки среднего и указательного пальца. Важно! Проводить непрямой массаж сердца можно, только расположив человека на прямой и твердой поверхности.

5. При ожоге

Главные ошибки: стараться удалить остатки одежды с места ожога, прокалывать пузыри. Чтобы помочь горящему человеку, необходимо в первую очередь сделать так, чтобы он лег на землю, и погасить пламя, накинув на него свою одежду (только в том случае, если она сделана из негорящего материала), а затем немедленно вызвать медиков. При небольшом ожоге без значительного повреждения тканей необходимо орошать пострадавшие участки водой не более 20 минут. Затем на ожог нужно наложить стерильную повязку, а поверх нее лед или другой холодный предмет и обратиться за помощью. Важно! При значительном ожоге обязательно дайте пострадавшему попить подсоленной или минеральной воды.

6. При попадании в дыхательные пути инородных предметов

Главная ошибка: пытаться применить прием Геймлиха на человеке без сознания. Если человек подавился чем-то и потерял сознание, то нужно положить его на спину и сесть ему на бедра. Затем поставить ладони на реберные дуги и 3 раза надавить с усилием. После этого переверните пострадавшего на бок и удалите посторонний предмет изо рта пальцами, обернутыми тканью. Если инородным предметом подавился маленький ребенок, его нужно положить на предплечье левой руки (или правой, если вы левша) головой вниз и трижды хлопнуть его по спине, а затем, взяв за ноги, перевернуть вниз головой. Важно! Если вы делаете прием Геймлиха беременной женщине, надавливать нужно на нижние отделы грудной клетки.

7. При вывихе

Главная ошибка: пытаться вправить вывих. Определить, какое именно повреждение получил пострадавший, можно только с помощью рентгена. Поэтому единственное, что необходимо сделать, это обездвижить место повреждения, не разгибая и не сгибая поврежденную конечность. Для этого можно использовать любые плоские узкие предметы, которые приматываются таким образом, чтобы обездвижить не только место повреждения, но и расположенные выше и ниже его суставы. Шина приматывается бинтами по всей длине, исключая поврежденное место. Если под рукой нет никаких подходящих предметов, руку приматывают к туловищу, а ногу — к другой ноге. Важно! Бинты нужно заматывать не слишком туго, чтобы не нарушить кровообращение конечности.

8. При отравлении

Главная ошибка: недостаточное количество воды. Чтобы промыть желудок, необходимо дать пострадавшему выпить от 2,5 до 5 литров воды комнатной температуры, при этом через каждые 0,3–0,5 литра нужно вызывать рвоту, надавливая пальцами на основание языка. Повторять процедуру нужно до тех пор, пока вода не станет абсолютно чистой. Важно! Не проводить промывание желудка человеку без сознания.

9. При укусе змеи

Главная ошибка: отсасывать яд из места укуса. В первую очередь пострадавшего нужно уложить, чтобы уменьшить скорость распространения яда, а затем обездвижить пострадавшую конечность: если укус пришелся на ногу, то зафиксировать ее, примотав к другой ноге, а если на руку — то к туловищу. Если человек находится без сознания, необходимо провести сердечно-легочную реанимацию. Важно! Применение жгута для предотвращения распространения яда неэффективно и к тому же может вызвать отмирание тканей.

10. При болях в нижней части живота

Главная ошибка: принимать обезболивающие или спазмолитики. Нередко при болях внизу живота нам советуют выпить какое-либо обезболивающее или спазмолитическое средства. Однако врачи категорически не рекомендуют этого делать: убрав болевые ощущения, человек может «прозевать» такие смертельно опасные заболевания, как острый аппендицит, кишечная непроходимость или прободение язвы. Важно! В случае острой боли необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Помните, что в любой экстренной ситуации необходимо в первую очередь обратиться за помощью к медикам или спасателям. Кроме того, мы рекомендуем вам пройти курсы оказания первой помощи, ведь однажды это может спасти чью-то жизнь.