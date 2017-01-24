10 ошибок, из-за которых ваши стрелки выглядят не так, как хотелось бы

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Идеальные стрелки в макияже — целое искусство, а работа над ними требует от девушки особых усилий и внимания. AdMe.ru решил разобраться в главных ошибках, которые мы допускаем при рисовании стрелок, и рассказать своим читательницам, как исправить каждую из них.

Плохо наточенный карандаш

Точить карандаш нужно каждый раз перед тем, как вы собираетесь рисовать стрелки на глазах. Острым кончиком карандаша вы гораздо быстрее и без лишних усилий нарисуете желанную ровную линию на веке.

Цветная подводка на нижнем веке

В большинстве случаев с цветным нижним веком взгляд выглядит гораздо суровее, что совсем не добавляет ему обаяния. Поэтому специалисты рекомендуют наносить цветную подводку на нижнее веко, только если вы собираетесь на особые тематические вечеринки.

Асимметричные стрелки

С ошибкой, когда одна стрелка получается толще другой, наверняка сталкивалась каждая девушка. Потом, как правило, мы начинаем «подгонять» стрелки под один размер, и в итоге процесс напоминает замкнутый круг. В этом случае совет только один: тренируйтесь рисовать симметричные стрелки как можно чаще, и однажды вы точно добьетесь желаемого результата.

Жидкая подводка на нижнем веке

Если вы будете использовать это средство на нижнем веке, из-за своей консистенции такая подводка быстро стечет и размажется под глазами. Поэтому рекомендуем запомнить еще одно золотое правило: жидкая подводка — только для верхнего века, а для нижнего — карандаш.

Нестойкий лайнер

Как мы уже писали выше, жидкая подводка имеет свойство быстро размазываться, особенно если на глаза попала влага. Для того чтобы избежать этого, носите с собой ватные палочки, с которыми вы сможете быстро поправить любую небрежность в макияже, или отдавайте предпочтение только водостойким подводкам.

Зазор между стрелкой и ресничным краем

Эта мелкая деталь способна испортить даже самые идеально нарисованные стрелки, поэтому всегда прокрашивайте глаза так, чтобы линия плотно прилегала к ресничному краю. И не пожалейте времени и сил, чтобы добиться этого эффекта.

Небрежные уголки стрелок

У красивых стрелок уголки должны быть заостренными, ровными и чуть-чуть вздернутыми вверх. Любые другие вариации будут смотреться не так безупречно и могут испортить любой, даже профессиональный макияж.

Растянутое веко

Если слишком сильно растянуть веко при нанесении подводки, стрелка окажется неровной, когда кожа вернется в свое истинное состояние, и она уже не будет такой идеальной.

Закрашенная слизистая часть нижнего века

Это выглядит красиво только том случае, если у вас огромные глаза. Во всех остальных такой макияж зрительно сделает глаза меньше, поэтому все ведущие визажисты рекомендуют отказаться от этой привычки.

Сильно растушеванная подводка

Разумеется, растушевывать карандаш, которым вы подчеркнули нижнее веко, — это абсолютно нормально, но только в меру! Если вы будете использовать крупную кисть, то легко можете добиться эффекта синяков под глазами.