10 опасных мифов о гриппе, о которых стоит забыть раз и навсегда

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Осень и зима рано или поздно заставляют нас попрощаться с теплом и согревающим солнцем до весны и вместе с тем приносят с собой массу простудных заболеваний, осаждающих наши и без того ослабленные организмы, в том числе и ненавистный грипп. Мы сразу же начинаем бороться с неприятными симптомами, но зачастую так лишь усугубляем болезнь. AdMe.ru представляет ТОП самых нелепых мифов о гриппе, верить в которые опасно для здоровья.

Миф № 10: Маска нужна только больному

Миф: Марлевую повязку должен носить только тот, кто уже заболел, чтобы не заразить других. Реальность: Дело в том, что не все люди, являющиеся носителями вируса гриппа и имеющие сиптомы заболевания, следуют рекомендациям и носят маски. Поэтому, чтобы обезопасить себя наверняка, здоровый человек тоже должен использовать марлевую повязку.

Миф № 9: Грипп распространяет только тот, у кого проявлены симптомы

Миф: Внешне здоровый человек не может быть переносчиком вируса и заразить других людей. Реальность: Около 30 % людей являются носителями вируса, даже не подозревая об этом. Поэтому в период особой активности гриппа стоит свести к минимуму близкие контакты с окружающими, тщательно соблюдать правила личной гигиены и принимать противовирусные препараты.

Миф № 8: Внешние факторы могут негативно сказываться на состоянии здоровья

Миф: Гриппом можно заболеть, если надеть прохладную одежду. Или не надеть шапку. Или съесть мороженое. Все эти и подобные им вещи могут отрицательно повлиять на состояние здоровья. Реальность: Заболеть гриппом можно только в случае подверженности организма вирусам, а внешние обстоятельства не могут ухудшить положение, если это не так.

Миф № 7: Здоровому человеку вакцина не нужна

Миф: Заражению чаще подвержены маленькие дети и пожилые люди с хроническими заболеваниями, а для людей с крепким иммунитетом такая процедура бесполезна. Реальность: Прививка не может на 100 % обезопасить от инфицирования вирусом гриппа, однако без нее вероятность заболеть в период эпидемии значительно выше. Более того, делать прививку можно только полностью здоровому человеку.

Миф № 6: Прививка — это все, что нужно для борьбы с гриппом

Миф: После вакцинации можно ни о чем не беспокоиться, ведь организм защищен на 100 %. Реальность: До и после получения заветной прививки нужно стараться избегать прямого контакта с зараженными, не пренебрегать элементарными правилами гигиены и как можно чаще мыть руки, а также принимать противовирусные препараты. Так вы сможете обезопасить организм куда лучше.

Миф № 5: Грипп не опасен

Миф: Если принимать лекарства, то ничего страшного не случится. Не стоит обращать на бушующий вирус гриппа слишком много внимания. Реальность: По своим симптомам грипп похож на сильную простуду: насморк, покраснение и боль в горле, кашель, головная боль. Однако грипп может протекать и в куда более острых формах. Более того, он может привести к тяжелым осложнениям. Нередки случаи срочной госпитализации больных, а также летального исхода.

Миф № 4: Куриный бульон может стать эффективным лекарством от гриппа

Миф: Куриный бульон обязательно нужно принимать больному, чтобы как можно быстрее поправиться без таблеток и прочих препаратов. Реальность: Теплый бульон благоприятно влияет на воспаленное горло, но не содержит тех элементов, которые могут ускорить выздоровление. Его можно употреблять в профилактических целях, но ни в коем случае не как единственное лекарство.

Миф № 3: Прививка от гриппа заражает гриппом

Миф: После процедуры вакцинации человек начинает чувствовать острое недомогание, и его состояние только ухудшается. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем решиться на такой шаг. Реальность: Вирус, содержащийся в прививке, уже мертв и не может навредить, а изредка появляющиеся головная боль, насморк и боль в горле не опасны и быстро проходят.

Миф № 2: При гриппе нужно принимать антибиотики

Миф: Антибиотики помогут побороть вирус гриппа, поэтому больной должен как можно скорее начать их употреблять. Реальность: В данном случае антибиотики абсолютно не действуют. Они способны уничтожить бактерии, поэтому их необходимо принимать, если грипп осложнен вторичными бактериальными инфекциями. В противном случае употребление таких препаратов может отрицательно сказаться на состоянии организма.

Миф № 1: Прививка от гриппа — одна и на всю жизнь

Миф: Прививаться каждый год заново не нужно, ведь одного раза вполне достаточно, чтобы защитить организм навсегда. Реальность: Каждый год вирус гриппа мутирует и уже не реагирует на старую вакцину, поэтому процедуру вакцинации нужно систематически повторять.