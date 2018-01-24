10 очень простых, но странных привычек, которые помогут прожить в 2 раза дольше

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Если вы заботитесь о своем здоровье, но не хотите лишать себя прелестей жизни, то ученые нашли для вас выход. Существует множество необычных и даже приятных способов, как чувствовать себя здоровее, счастливее и жить дольше. AdMe.ru расскажет про 10 самых интересных из них. Выбирайте любой.

1. Выпивать 1 бокал вина каждый день

Употребление алкоголя не лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья, но эксперты из Гарварда выяснили, что 1 бокал вина (особенно красного) в день предотвращает риск возникновения сердечного приступа, диабета, атеросклероза и ряда других болезней. Согласно исследованию, до 22–32 г алкоголя ежедневно положительно влияют на здоровье в целом. Так, оказалось, что у любителей пропустить по бокальчику в день на 30 % реже возникают проблемы с сердцем, памятью и высоким холестерином. И вообще, в среднем живут они на 5 лет дольше непьющих. Но гарвардцы предупреждают, что все это работает, если не превышать указанное количество (22–32 г). Все хорошо в меру.

2. Лучшее время для сна — с 22:00 до 06:00

Именно это время считают лучшим для отдыха китайские медики. Они разработали целую систему, в которой объясняется, в какое время какой орган восстанавливается. И почему лучше спать с 22:00 до 06:00, чтобы прожить дольше. Так, с 21:00 до 23:00 иммунная система борется с вирусами и выводит токсины из организма. С 23:00 до 01:00 активно восстанавливается печень. С 03:00 до 05:00 очищаются легкие, поэтому мы можем слегка кашлять в это время. Кишечник запускается и очищается ближе к утру, с 05:00 до 07:00.

3. Игнорировать общественное мнение

А вот американские ученые утверждают, что вы проживете дольше, если буквально наплюете на мнение окружающих. Дело в том, что когда мы думаем о реакции окружающих, то мы более сдержанны, менее спонтанны и чаще нервничаем. Все это приводит к тому, что человек становится менее счастливым. А несчастный человек, как утверждают ученые, живет меньше.

4. Принимать солнечные ванны

Зачем? Потому что солнечный свет — лучший источник витамина D. Он снижает риск диабета и помогает бороться с депрессией, которая часто является причиной заболеваний. Кроме того, в большом исследовании 2016 года биохимики выяснили, что женщины, которые принимали солнечные ванны больше 1 часа в день, были на 67 % меньше подвержены риску развития любого вида рака, чем те, кто проводил на солнце меньше времени.

5. Реже чистить зубы

Если вы слишком часто принимаете душ, то остановитесь. Врачи из клиники Cranley в Лондоне говорят, что горячая вода и неподходящее мыло лишают нашу кожу защитного слоя из жиров. В результате покров становится сухим и хуже защищает организм. Поэтому стоит принимать душ реже и осторожнее. Похожие вещи говорят стоматологи: слишком частая чистка зубов и использование ополаскивателя вредят эмали. Особенно если чистить сразу после еды, потому что большинство продуктов размягчают эмаль и так ее легче повредить.

6. Есть помидоры

Американские ученые из Университета Тафтса в Бостоне проводили исследование, которое заняло у них 11 лет. Они сравнивали рационы и состояние здоровья 5 000 участников и пришли к выводу, что, включив в свою еду томаты, можно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний аж на 26 %. Как считают специалисты, все из-за ликопина — антиоксиданта, содержащегося в помидорах и придающего им красный цвет. Поэтому добавьте немного томатов в ваш утренний сэндвич.

7. Избавиться от будильника

Особенно если он звонит громко. А также от чайника со свистком, таймера, сигнализации, хлопушек и прочих резких нарушителей тишины. Согласно японским исследованиям, внезапный громкий звук повышает риск сердечного приступа, в особенности у людей с высоким кровяным давлением. Кроме того, подобные резкие звуки негативно влияют на нервную систему.

8. Есть хлебные корки

Есть хлебные корочки советуют немецкие биохимики из Мюнстерского университета. Во время выпечки в хлебе образуются антиоксиданты, которые препятствуют развитию рака толстой кишки и очищают организм. Вот что говорит руководитель исследования профессор Томас Хофманн: «Изучая свойства хлеба, мы заметили, что хлебная корка содержит в 8 раз больше антиоксидантов, чем вся остальная буханка. Поэтому именно корка дает гораздо больше пользы здоровью, чем мякиш».

9. Не прикасаться к сигаретам

Дышать табачным дымом вредно, это знают все. Но Центр по контролю и профилактике заболеваний говорит, что опасно не только находиться рядом с зажженной сигаретой, но и вообще прикасаться к ним. Почему? Потому что во время роста побеги табака активно поглощают радиоактивные элементы, такие как радий, полоний-210 и свинец-210, из удобрений, которые используют в сельском хозяйстве. После сбора и высушивания листьев табака эти элементы так и остаются внутри растения и пусть даже в микродозах, но попадают в организм через обычное прикосновение к сигаретам.

10. Заниматься танцами

По мнению ученых из Франции, лучший способ жить дольше — это выучить танец. Причем, как они выяснили, самый полезный для долголетия танец — это сальса. Он укрепляет кости, легкие, кровеносную систему и помогает справиться с астмой. Но также хорошо подходит любой другой активный и веселый танец. Главное — это двигаться и быть в приподнятом настроении. Танцуйте!