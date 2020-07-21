10 обыденных мелочей, которые день за днем методично разрушают вашу квартиру

Каждый человек знает, что оставлять белье в стиральной машине нежелательно, а тарелку после гречки лучше мыть сразу. Однако порой даже самые опытные хозяйки при наведении порядка совершают одни и те же ошибки. Дело в том, что они пользуются хорошо знакомыми всем приемами, которые хоть и кажутся правильными, но на деле могут быть даже опасны.

Мы в AdMe.ru составили целый список бытовых привычек, которые могут навредить здоровью домочадцев и свести на нет любые усилия по поддержанию чистоты в доме.

Подметать пол

Для многих из нас подмести пол веником — это быстрый способ навести дома порядок. Однако на самом деле работу метелкой едва ли можно назвать эффективной. Такая уборка не устраняет и десятой доли загрязнений. Часть пыли поднимается в воздух и оседает на предметах мебели, другая же часть в виде мелких абразивных частиц въедается в покрытие, отчего пол выглядит как будто запыленным. Гораздо лучше не подметать пол, а пылесосить. Уборка будет более тщательной, да и квартира останется чистой намного дольше.

Предпочитать пластиковую разделочную доску деревянной

Существует миф, будто бы пластиковые разделочные доски более гигиеничны, чем деревянные. Однако все совсем не так. Несмотря на то что пористая древесина действительно хорошо впитывает бактерии, она же является для них губительной, агрессивной средой. В то время как пластиковые доски безопасны лишь до того момента, пока на них не появятся первые царапины. Синтетический материал служит прекрасной средой для размножения бактерий, и даже тщательная дезинфекция не сможет справиться с ними до конца.

Мыть разделочную доску средством для мытья посуды

Средство для мытья посуды эффективно удаляет остатки продуктов с разделочной доски. Но в царапинах и порезах содержатся также невидимые глазу микроскопические остатки пищи, которые, впитав в себя мыльный раствор, потом переносятся на любые другие продукты, которые будут приготовлены на этой доске. Дезинфицировать разделочные доски лучше с помощью перекиси водорода.

Выливать в раковину кофейную гущу и воду после варки макарон / риса

Кофейная гуща, вылитая в раковину, нередко становится причиной засоров канализации. Все дело в особой консистенции, благодаря которой кофейная гуща прилипает к жировым отложениям в трубах и формирует там своеобразный тромб. То же самое можно сказать и о воде, оставшейся после варки риса или макарон. Клейкая жидкость быстро оседает на внутренних стенках труб, а вот растворяется довольно медленно, отчего и возникает риск засорения.

Застилать кровать сразу после пробуждения

Новость, которая, вероятно, обрадует тех, для кого заправить утром кровать — то еще испытание. Дело в том, что в любой постели живут пылевые клещи — микроскопические организмы, которые питаются омертвевшими клетками человеческой кожи. Идеальными условиями для их жизнедеятельности являются тепло и влага. Заправив кровать сразу после пробуждения, человек создает для пылевых клещей райскую атмосферу. Впоследствии это может вызвать серьезные аллергические реакции, в том числе бронхиальную астму, аллергический ринит и конъюнктивит. После сна лучше оставлять одеяло откинутым, чтобы постель могла просохнуть.

Постоянно держать шторы открытыми

Пункт, на который в первую очередь следует обратить внимание людям, жилье которых находится на солнечной стороне. Если вы хотите, чтобы мебель и паркет как можно дольше не теряли привлекательный вид, обязательно закрывайте шторы или жалюзи в жаркое время суток. Из-за обилия ультрафиолетовых лучей мебель и деревянный пол могут быстро потускнеть и выцвести.

Держать в ванной махровые полотенца

Махровые полотенца, висящие в ванной на крючке, могут стать настоящим рассадником грибка и бактерий. Влага, тепло и кислород являются для них идеальной питательной средой. Поэтому, чтобы не навредить своей коже, менять полотенца следует каждые 2 дня. И не забывайте их тщательно просушивать. Гигиеничнее и вовсе заменить их бумажными.

После уборки сразу же возвращать туалетный ершик в держатель

Если после использования сразу же вернуть ершик в стакан-подставку, то микробы из туалета попадут в держатель, где будут активно размножаться. Чтобы этого не случилось, после уборки санузла рекомендуется на некоторое время оставить ерш зажатым между самим унитазом и опущенным сиденьем, чтобы с него стекла лишняя влага.

Смывать чайную заварку в унитаз

Выбрасывать заварку в унитаз крайне нежелательно. Если это делать регулярно, то из-за содержащегося в чае танина поверхность унитаза окрасится в темно-коричневый цвет. Вернуть туалету первоначальную белизну будет не так уж просто.

Распылять чистящее средство прямо на поверхность

Распыление чистящего средства прямо на поверхность мебели и стекла способствует тому, что на ней образуется незаметная глазу тоненькая пленка раствора. Это может привести к тому, что пыль и грязь будут прилипать еще сильнее. Правильнее наносить спрей на тряпочку или губку.