Сотрудники почты, таможенники и юристы назвали 10 вещей, которые не стоит покупать на AliExpress

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Примерно 20 млн россиян ежегодно делают покупки на AliExpress. Большинство покупателей сервисом довольны, часть из них — разочарованы. Но есть еще одна категория — те, кто в результате получил проблемы с законом. Оказывается, некоторые товары из популярного интернет-магазина в России находятся под запретом.

Как известно, незнание не освобождает от ответственности. Мы в AdMe.ru изучили законы и составили стоп-лист для шопинга на AliExpress.

1. Поддельные бренды

На AliExpress можно найти огромное количество реплик известных брендов. Суровым языком протокола это называется «контрафакт». Почта не имеет права пересылать подобные вещи. Конечно, опыт тысяч покупателей показывает: получить посылку можно без проблем. Но, если подделку обнаружат, покупатель может получить штраф до 2 500 рублей.

2. Все, что может загореться при пересылке

Перечень запретов на почтовые отправления включает в себя все воспламеняющиеся вещества. Существуют определенные критерии, по которым к ним относят те или иные жидкости. Но вряд ли такая информация будет предоставлена вам продавцом. На практике в списке могут оказаться лаки для волос и ногтей, духи, дезодоранты, антисептик для рук. И, конечно, все виды фейерверков и бенгальских огней. Зажигалки в этот перечень тоже входят — именно поэтому опытные продавцы отправляют их, как правило, без газа.

3. Натуральный мех

Особого подхода требует покупка изделий из натурального меха. Если таможня заподозрит, что шубку или жилет вы берете не для себя, а с целью продажи, то вас ждет конфискация товара и штраф до 4 000 рублей. Дело в том, что в России обязательна маркировка меховых изделий, в противном случае их ввоз считается контрабандой. На обувь, головные уборы и перчатки с отделкой из меха это правило не распространяется.

4. Все, что похоже на оружие

Вряд ли законопослушному покупателю придет в голову искать в интернет-магазинах оружие. Но подарки детям многие заказывают регулярно. Мамы сыновей — в зоне риска. Почта не имеет права пересылать муляжи оружия, а к ним могут причислить игрушечные пистолеты и автоматы. Под этот же запрет могут попасть зажигалки и оборудование для пейнтбола.

5. Подарки охотникам и рыбакам

В преддверии 23 февраля и прочих «мужских» праздников у таможни наступает горячая пора. Предстоит конфисковать все незаконное, что заказано онлайн неосведомленными покупателями. Это могут быть, например, подарки рыбакам — электроудочки и определенные виды сетей. Также в списке запретов — холодное оружие, к которому могут отнести и охотничьи ножи, и традиционные японские мечи, которые иногда дарят коллекционерам.

6. Семена и растения

Семена экзотических цветов на AliExpress тоже лучше не заказывать. Это же относится к живым растениям. Подобные товары должны обязательно проходить фитосанитарный контроль. Провести экспертизу всех посылок из онлайн-магазина невозможно, и, если семена обнаружат — их просто изымут. Также в перечне запретов — удобрения и пестициды.

7. Гаджеты без сертификатов

С осторожностью надо выбирать гаджеты и мобильные телефоны: все средства связи должны пройти сертификацию для использования на территории страны. Если покупки в списке разрешенных моделей не окажется, ее конфискуют. К тому же придется заплатить штраф — до 5 000 рублей.

8. «Шпионские» диктофоны и камеры

Самое суровое наказание ждет потенциальных шпионов. А в их числе может оказаться каждый, кто купит технические средства для негласного получения информации. К ним относится, например, любая записывающая аппаратура, по виду которой не понятно, что у нее такая функция есть. Диктофонов и камер, встроенных в брелоки, ручки, часы, кулоны и игрушки, на AliExpress предостаточно. По российским законам желание пошпионить с их помощью «стоит» до 200 тыс. рублей либо до 4 лет тюремного срока.

9. Товары, при производстве которых пострадали редкие виды растений и животных

Еще один документ, которому должны следовать все участники международной торговли, — конвенция, созданная для сохранения дикой природы. Она включает перечень растений и животных, которые требуют особой защиты. В списке — более 30 тыс. названий, в том числе множество видов кораллов и рептилий. Поэтому на каждую покупку, например из кожи крокодила, должен быть сертификат, подтверждающий, что животное не выловлено в дикой природе и не относится к редким экземплярам.

10. «Неприличные» вещи

Самый двусмысленный запрет мы нашли в тех же почтовых правилах. Он предусматривает ограничения на пересылку «предметов непристойного или безнравственного характера». Что кроется под этой формулировкой, наверное, каждый может определить сам. Одним словом, не стоит слишком уж шокировать работников почты своей покупкой.