10 обычных продуктов, которые быстро и эффективно снимают отеки

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Нередко бывает, что вечером мы ложимся спать в прекрасной форме, а утром на нас в зеркале смотрит кто-то опухший. В таких случаях хочется побыстрее вернуть себе здоровый и привлекательный вид, особенно если предстоит важное свидание. AdMe.ru нашел продукты, которые помогут быстро и качественно решить эту проблему.

1. Яблоки

Всего 2–4 яблока в день помогут справиться с проблемой отеков. Приятным бонусом будет улучшение пищеварения, снижение аппетита и защита от различных болезней. Яблоки можно есть как в сыром, так и в печеном виде. А еще яблочные разгрузочные дни 1–2 раза в неделю быстро избавят от лишних килограммов.

2. Петрушка

Петрушка выделяется среди прочей зелени не только кучерявой «шевелюрой», но и отличными мочегонными свойствами. Салат из нее на завтрак или ужин эффективно уберет отеки. Важно знать, что петрушка не теряет полезных свойств даже при замораживании, высушивании и последующем длительном хранении. А еще она содержит минимум калорий и много белка, что незаменимо во время диеты.

3. Ягоды

Черешня, малина, земляника, вишня — эти ягоды, благодаря высокому содержанию калия и магния, качественно выводят из организма лишнюю жидкость. Если употреблять их в свежем виде и при этом хотя бы минимально соблюдать принципы здорового образа жизни (поменьше соли, побольше двигаться), то отеки быстро перестанут беспокоить.

4. Гречка

Не самый вкусный вариант, но порция несоленой гречневой каши на ужин обеспечит вам свежий вид на утро. Так что оно того стоит!

5. Курага

Курага отлично избавляет организм от всего лишнего, в том числе и от воды. Компот из нее способен справиться с отеками буквально за несколько часов. А еще очень вкусно и полезно заменять курагой различные сладости к чаю — это приятно скажется и на здоровье, и на фигуре.

6. Клюква

Клюква хороша и в свежем виде, и в сушеном. Очень полезно пить морс из нее без сахара и каких-либо добавок: он отлично снимает отеки. Также клюква выводит из организма различные вредные вещества, а вместо них вы получаете кучу витаминов. Рекомендуется всем, в том числе беременным женщинам и детям от 3 лет.

7. Огурцы

Обычный свежий огурец приносит огромную пользу и организму в целом, и внешности в частности. Этот овощ оказывает мочегонное действие, а свежевыжатый огуречный сок натощак отлично избавляет от отеков. Огурец также чудесно подходит для ухода за кожей: маски из него дарят лицу свежесть и тонус.

8. Арбуз

Арбуз не зря является всеобщим любимцем. В нем не так уж много витаминов, зато он качественно промывает организм, унося с собой все токсины, вредные вещества и, конечно, отеки. Но не стоит увлекаться арбузом слишком сильно: специалисты рекомендуют употреблять небольшими порциями не более 2,5 кг мякоти в день.

9. Баклажаны

Баклажан — прекрасный помощник в борьбе с отеками. Он выводит из организма соли, которые чаще всего и являются причиной задержки жидкости. Конечно, избавляться от отеков нужно не жареными баклажанами, а тушеными или печеными. Важно знать, что перезрелые баклажаны лучше не употреблять в пищу, так как в них содержится алкалоид соланин, которым можно запросто отравиться.

10. Болгарский перец

Болгарский перец вкусен, красив и содержит много калия, благодаря чему успешно выводит из организма лишнюю жидкость. Особенно полезным считается красный плод, так как в нем содержится вещество ликопин, которое предупреждает образование злокачественных опухолей. Для избавления от отеков перец лучше всего есть сырым, хотя и при тепловой обработке его состав не становится намного хуже.

Если включить продукты из этого списка в свой рацион, то можно не только единоразово убрать отеки, но и не допустить их появления в дальнейшем. А значит, страшилки в зеркале нам больше не грозят.