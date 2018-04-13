10 привычных подарков, которые могут обидеть иностранца

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В каждом уголке мира есть свои традиции и суеверия, которые связаны с подарками. Вы знаете, какие игрушки нельзя дарить детям в Малайзии? Или почему шляпы и обувь не дарят в Китае? В этой статье мы расскажем, как не попасть впросак, если вы искренне хотите порадовать иностранца совершенно обычными вещами.

Мы в AdMe.ru узнали, какие вещи точно не стоит дарить в разных странах и с чем нужно быть особо внимательными, когда вы отправляетесь в гости к человеку из другой страны.

1. Шляпы и обувь

Больше всего странных ограничений на подарки можно найти в Китае. Здесь нельзя дарить людям шляпы, особенно зеленые. Так как фраза «носить зеленую шляпу» в китайском языке означает, что жена изменяет мужу. Не лучшей идеей для подарка в Поднебесной будет и обувь. Это слово на китайском созвучно со словом «зло». Особенно опасно преподносить подобные вещи вашей второй половинке, так как согласно примете она может просто уйти от вас в вашем же подарке и больше не вернуться.

2. Цвет упаковки

Не преподносите подарок, завернутый в синюю упаковку, в Гонконге. Наряду с белым синий считается цветом траура. По этой же причине в Бразилии не стоит использовать фиолетовую упаковку, а в Японии — красную.

3. Цветы

В большинстве европейских стран принято дарить нечетное количество цветов, кроме 13 штук, так как считается, что это число приносит неудачу. Однако в Австрии несчастливым числом в букетах является только 12, в Италии — 17, а в Японии — 4 и 9.

4. Игрушки

На сайте Министерства иностранных дел Малайзии опубликован список вещей, которые нельзя дарить гражданам этой страны. Под запрет попадают даже игрушечные собаки и свиньи. Это связано с тем, что в данной стране живет большое количество мусульман. Как известно, собаки и свиньи в исламе рассматриваются как нечистые животные, поэтому не стоит дарить любые подарки, связанные с ними.

5. Острые предметы

Во многих странах мира не рекомендуют дарить острые предметы: ножи, ножницы и даже зонтики. В соответствии с приметами такие подарки «разрезают» отношения между людьми, а слово «зонт» на китайском вообще созвучно со словом «расставание».

6. Цветы по случаю

Во всем мире цветы — это обычный подарок, который подойдет к любому случаю, но в Египте букеты принято дарить исключительно на свадьбу или в знак внимания заболевшему человеку.

7. Деньги

Если вы хотите просто подарить деньги, то в Индии необходимо давать нечетную сумму. Например, вместо $ 150 долларов лучше дать $ 151. Считается, что это принесет больше удачи и вам, и получателю.

8. Письма и открытки

Если у вас есть друзья в Южной Корее, то не подписывайте им открытку и не пишите письма красными чернилами, так как это символизирует прекращение отношений.

9. Сувениры

На Сицилии существует поверье, что вы никогда не должны дарить сувенир в виде кошки тому, кто обручен, так как это может навредить здоровью человека.

10. Духи

В некоторых европейских странах считается, что парфюмерия в качестве подарка может ослабить отношения с любимым человеком, потому что запахи духов не являются постоянными и испаряются с течением времени, точно так же могут угаснуть и ваши чувства друг к другу.

Конечно, жители не всех стран верят в подобные приметы относительно подарков, однако если вы действительно хотите порадовать вашего иностранного друга, то стоит заранее изучить культурные особенности страны, в которой он живет. В любом случае главное не подарок, а внимание.

А какие подарки вы обычно преподносите людям из других стран?