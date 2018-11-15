10 незаменимых хитростей, которые помогут распрощаться с жирными волосами раз и навсегда

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Проблема жирных волос способна испортить настроение любой девушке. Ухищрения с укладкой, частое мытье, батарея средств по уходу на все случаи жизни — ничего не помогает. Засаленные пряди делают облик неухоженным и вызывают желание избегать общественных мест, а заодно и зеркал.

AdMe.ru понимает всю боль обладательниц часто пачкающихся волос, поэтому подготовил советы, которые помогут улучшить состояние вашей прически.

Мойте голову не на ночь, а с утра

Себум наиболее активно вырабатывается в ночные часы. Поэтому попробуйте мыть голову утром или до обеда. Нехитрая смена режима поможет дольше сохранить волосы свежими и чистыми. А настроение — приподнятым.

Грамотно выбирайте и применяйте средства по уходу

Обладательницам жирных волос особенно важно подобрать правильные средства для ухода за шевелюрой. Откажитесь от кремообразных текстур в пользу более легких. Кондиционеры рекомендуется наносить только на длину и кончики, не касаясь корней и прикорневой зоны. Смывать такие средства нужно дольше, чем шампунь: если бальзам останется на волосах, те станут липкими, а очень скоро снова испачкаются. Именно поэтому некоторые даже рекомендуют наносить на волосы кондиционер до шампуня. Тщательно выбирайте кондиционер под свой тип волос, в противном случае он утяжелит волосы.

Дважды промывайте голову шампунем

Чтобы волосы становились жирными не со скоростью света, промывайте их шампунем дважды. Все просто: при первом нанесении шампунь смоет грязь с волос и очистит их. Второй подход поможет средству эффективнее воздействовать на кожу головы и волосы. Таким образом состав средства проявит себя по максимуму.

Уделите внимание питанию

Ни для кого не секрет, что питание влияет на самочувствие. Это справедливо и в отношении волос. Обилие жирного, сладкого, мучного, а также углеводов и острой пищи сказывается на облике не лучшим образом. Улучшить положение помогут продукты, богатые клетчаткой и белками. Для кожи головы и волос полезны витамины группы B и пища с содержанием цинка: добавьте в рацион больше мяса, рыбы, моркови, яиц, черного хлеба.

Наносите меньше шампуня

Многие из нас привыкли наносить шампунь щедрой рукой, забывая, что нынешние средства зачастую прекрасно пенятся. Шампунь распределяется неравномерно, потому что мы наносим его прямо на волосы. Лучше сперва вспенить его и в таком состоянии наносить на кожу головы и волосы. По факту длинным волосам достаточно 2 ч. л. шампуня, а для коротких причесок хватит и нескольких капель.

Не прикасайтесь к волосам слишком часто

Накручивать локон на пальчик — умилительная привычка, которая свела с ума не одного мужчину. Однако не стоит тянуть руки к прическе чересчур часто: на кончиках пальцев содержится кожный жир, который при контакте переходит и на волосы. Итог: они пачкаются в несколько раз быстрее.

Регулярно мойте расческу

На расческе накапливаются грязь, остатки лака, мусса и прочих средств для укладки, частички пыли. Не у самых чистоплотных — еще и волосы. Разумеется, при очередном расчесывании весь этот букет оказывается на вашей шевелюре. Поэтому возьмите за правило очищать расческу и устраивать ей водные процедуры как минимум раз в неделю.

Используйте соляной скраб для кожи головы

Соляной скраб головы поможет удалить ороговевшие частички с кожи головы и будет регулировать деятельность сальных желез, нормализуя ее. Вам понадобится: 1/4 ст. л. соли;

1 ст. л. овсяных хлопьев;

немного воды. Перемешайте ингредиенты и нанесите пасту на влажную кожу головы перед мытьем, тщательно массируйте 5 минут. Повторяйте процедуру 1 раз в 7–14 дней. Такое соляное скрабирование позволяет коже головы дышать и, следовательно, правильно функционировать.

Детская присыпка вместо сухого шампуня

Преимущества сухого шампуня уже оценили многие девушки. Однако его можно сделать и самостоятельно. Просто держите под рукой детскую присыпку. Этот простой ингредиент не только удаляет жир с волос, но и добавляет им объем. Если у вас темные волосы, не забудьте нанести немного бронзатора на корни. Некоторые даже рекомендуют наносить смесь не по мере загрязнения волос, а сразу после мытья головы, предупреждая излишнюю активность сальных желез.

Подберите график мытья головы в зависимости от климата и типа волос

Климатические условия — весомый и зачастую недооцененный фактор, влияющий на состояние организма в целом и волос в частности. Так, мыть голову ежедневно допустимо, если вы живете во влажном климате, а ваши волосы тонкие. То же касается температур: в жарком климате сальные железы работают более активно. Соответственно, появляется необходимость мыть их чаще. Живете в сухом и более прохладном месте? Оптимальный интервал между мытьем головы — от 2 до 4 дней в зависимости от типа волос. Это же относится и к сезону: зимой волосы пачкаются реже, а летом — чаще.

Если ни один из представленных советов не помогает, возможно, проблема глубже, чем кажется. В этом случае есть смысл посетить трихолога. А как вы решаете проблему жирных волос? Поделитесь действенным рецептом в комментариях.