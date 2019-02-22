10 неудобных истин об экологии, которые пора понять каждому жителю планеты Земля

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Научные достижения появляются быстрее, чем успевают укрепиться в головах масс, из-за чего любая тема начинает обрастать мифами и байками. Не избежала этой участи и экология. При всем желании сделать свою жизнь более «чистой», люди часто упускают детали или вовсе неправильно трактуют то или иное популярное убеждение. Сегодня мы выбрали несколько общеизвестных фактов об окружающей среде, обратную сторону которых многие наверняка не знали.

AdMe.ru считает, что вовсе не обязательно возглавлять ряды «зеленых» для того, чтобы уважать окружающую среду и быть сторонником устойчивого развития. Достаточно самому осознанно подходить к выбору качества собственной жизни и жизни своих близких.

1. Мы думаем: отказ от мяса сокращает углеродные выбросы

С тем, что производство мясной пищи оставляет гораздо больший углеродный след в атмосфере, чем производство растительной, не поспоришь. Так что логично, что вегетарианство имеет хороший экологический потенциал. Однако изготовление некоторых молочных продуктов еще более «углеродоемкое», чем мяса. Если вы ограничили себя в животных продуктах, но при этом налегаете на молочные, с экологической точки зрения разница практически нулевая. Самый эффективный способ позаботиться о планете посредством рациона — стать веганом. Ну или хотя бы честно попытаться.

2. Мы думаем: нельзя часто кипятить воду

Углеродный след от вашей чашки чая или кофе определяет не только количество кипяченой воды, но и то, какого вида чайник вы используете. Электрочайники быстрее нагревают воду, однако необходимое им электричество вырабатывает почти в 3 раза больше парникового газа на каждую единицу тепла, чем сжигание газа в домашних условиях. Если хотите проявить заботу о матушке-природе, пользуйтесь чайником для газовой плиты.

3. Мы думаем: использовать экологичные моющие средства безопасно

Экологичные моющие средства в самом деле содержат быстроразлагаемые, малотоксичные, растительные ингредиенты, которые заменяют жесткие синтетические. Однако наиболее существенное влияние на изменение климата оказывает в первую очередь не состав порошка или геля, а нагревание воды. Если вы подберете экологичное средство, эффективное при низкотемпературной стирке, — чудесно, в противном случае лучше будет отдать предпочтение более мощному порошку, чем повышать температурный режим.

4. Мы думаем: покупая местные товары, мы защищаем экологию

Грузоперевозки — один из факторов, негативно влияющих на экологическое состояние окружающей среды, и тем сильнее, чем дальше расстояние. Поэтому покупать местные продукты и прочие товары, аналогичные привозным, кажется экологически разумным. Увы, «местный» не всегда означает «лучший» во всех смыслах. От региона зависит не только непосредственное качество товара, но его экологическая ценность. Так, исследование показало, что цветы, выращенные в удаленной, но солнечной Кении, оставляют меньший углеродный след, чем те, которые выращиваются в отапливаемых голландских теплицах. Длительность транспортировки имеет значение, однако это не единственный фактор, который стоит учитывать при выборе товара.

5. Мы думаем: многоразовые подгузники идут на пользу нашей планете

Одноразовые подгузники забивают и без того переполненные свалки, а их производство требует внушительного количества нефти. Тем не менее Агентство по охране окружающей среды считает, что именно многоразовые подгузники опаснее в условиях глобального потепления. Думаем, вы уже догадались, что речь снова идет о большом количестве высокотемпературной стирки, к которой часто также добавляются сушка, а затем и пропаривание утюгом. Стоит все же отдать предпочтение одноразовым подгузникам либо отказаться от машинной сушки и глажки тканевых.

6. Мы думаем: каждую использованную вещь перерабатывают в идентичную

Мы используем что-то, затем выбрасываем, это утилизируется и снова возрождается в виде новой аналогичной вещи. Все просто и... совершенно нереально. Так, одна-единственная бутылка — это не только пластик в чистом виде. Это еще и этикетка, клей, остатки красителей, наполнителей и слюны. При переработке смесь всех этих составляющих дает куда более низкий по качеству материал, который годится только для чего-то менее претензионного, например пластикового коврика. Или дешевых салфеток, если речь идет об утилизации бумаги. Как ни крути, но для создания новой вещи все еще требуются нетронутые природные материалы.

7. Мы думаем: солнечные панели — идеальное решение энергетического кризиса

Кажется, что солнечная энергия самая экологичная из всех, ведь она природна и легко возобновляема. Это верно, однако ложкой дегтя в данном случае является ее пагубное влияние на фауну и флору, когда речь идет о масштабных полях размещения. Птицы буквально сгорают заживо, пролетая над батареями, а токсичные фотоэлементы, содержащиеся в панелях, отравляют жизнь других животных и растений. К тому же их производство сложно назвать чистым: оно сопровождается настолько мощным выбросом углерода, что это практически обесценивает дальнейшее «экологичное» использование батарей.

8. Мы думаем: глобальное потепление отменяет зиму

Некоторые считают, что если суровые зимы до сих пор случаются, значит глобальное потепление просто миф или оно сильно преувеличено СМИ. Данное заблуждение вызвано, во-первых, непониманием природных процессов, а во-вторых, неудачно подобранным термином. Все больше ученых сейчас стараются использовать выражение «изменение климата», чтобы не вызывать путаницы. Повышение температуры, даже незначительное, вовсе не означает, что у вас под окном в скором времени можно будет высаживать пальмы. Гораздо более реальное последствие — увеличение испарения мирового океана, что приведет к увеличению воды в атмосфере, которая может обрушиться на нас в виде того же снега, еще более обильного, чем когда-либо. А таяние льдов в Арктике и изменение в формировании воздушных потоков напрямую связано с ужесточением морозов.

9. Мы думаем: биотопливо решит проблемы загрязнения атмосферы

Несмотря на многообещающую приставку «био-», растительное топливо далеко не так безопасно и полезно для окружающей среды. Например, выращивание сои или кукурузы разрушает почву, загрязняет грунтовые воды, требует большого количества пестицидов, удобрений и энергозатратного процесса сбора и обработки. Эти технические недостатки практически аннулируют его климатическую пользу и инновационность.

10. Мы думаем: устойчивое развитие заставит нас снизить планку качества жизни

Это вовсе не так, уверен Пол Хокен (Paul Hawken), американский эколог и активист. Взвешенный подход к собственной жизни и жизни планеты позволит достичь значительно более высоких показателей производительности ресурсов и, следовательно, сделает нас более процветающими, накормленными, одетыми и защищенными. Устойчивое развитие не просто повысит качество нашей жизни, оно также имеет и все шансы стать мощным экономическим двигателем.

Заключение: мы думаем, что, если будем продолжать в том же духе, нас ждет экологический апокалипсис