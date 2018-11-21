10 неожиданных вещей, которые приближают старение так же быстро, как вредные привычки

1

3

4.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У кого-то морщины появляются в 50, а у кого-то — в 25 лет. Дело не только в генетике, на которую сейчас многие ссылаются, но и в образе жизни, который ведет человек. Особенно, конечно, это касается представительниц прекрасного пола.

AdMe.ru надеется, что собранный список запрещенных действий поможет вам отдалить появление морщин и других не очень приятных, но естественных изменений кожи.

1. Есть много сладкого

При переваривании молекулы сахара образуют вещество фруктозамин, которое разрушает волокна эластана и коллагена. В итоге кожа истончается, становится сухой и морщинистой. Что делать? Заменять сладости более полезными и чуть менее сладкими продуктами: фруктами, творогом, различными кашами.

2. Загорать без солнцезащитного крема

Есть даже такой термин — «фотостарение», который обозначает процесс длительного воздействия солнечных лучей на незащищенную кожу. Что происходит: клеточное обновление замедляется, на коже появляются красные точки и звездочки. Также меняются пигментация и структура коллагеновых и эластановых волокон, и в результате кожа становится дряблой. Что делать? Обязательно использовать крем с защитой от ультрафиолета.

Прикрывать лицо как самую незащищенную зону с помощью головного убора.

3. Наносить макияж, оттягивая при этом кожу

Неправильное нанесение косметики травмирует кожу и нарушает процесс ее естественного восстановления. Действует это примерно так же, как гравитация и активная мимика (а это 2 главные причины возникновения ранних морщин). Что делать? Освоить технику безопасного макияжа, главное правило которой — ни в коем случае не оттягивать кожу.

4. Игнорировать массаж

Для этого не нужны ни специалист, ни особые средства. Достаточно массировать кончиками пальцев лицо во время умывания или нанесения крема. Это расслабит мышцы и улучшит кровообращение. Что делать? Легкими массирующими движениями втирайте крем. Можно делать это и без косметических средств, используя простую воду. Важный момент: видимые результаты появятся спустя 2–3 недели регулярного массажа.

5. Пить через соломинку

Здесь все просто: когда мы пьем через соломинку, то вытягиваем губы в форме буквы «о», что не очень хорошо. Действует так же, как очень активная мимика. Морщины появятся, соответственно, вокруг губ. Что делать? Ничего страшного, если раз в месяц вы любите выпить колы из банки через трубочку. А вот если это ежедневная привычка, то пора остановиться.

6. Резко худеть

Наша кожа очень эластичная, но не может приспосабливаться к резким изменениям. Если вы худеете очень быстро (скажем, быстрее чем на 2 кг в неделю), вскоре появятся и проблемы: кожные покровы провиснут, потеряют упругость и покроются сеткой глубоких и не очень морщин. Что делать? Худеть медленно, чтобы кожа успевала за вами. Оптимальной будет потеря 1–2 кг в неделю.

7. Пить очень много кофе

Кофе опасен по 2 причинам. Во-первых, это мочегонный напиток, который выкачивает воду из организма. Во-вторых, он повышает уровень кортизола — гормона, который замедляет деление клеток и мешает строительству коллагеновых волокон. Что делать? Сократить количество кружек с напитком до 1–2 в день, а после каждой чашки кофе выпивать по стакану простой воды, чтобы восполнить запас жидкости.

8. Игнорировать осанку

Особенно касается тех, у кого сидячая работа. Речь идет не только о спине: за рабочим столом мы часто наклоняем голову вперед, нагибая шею, и остаемся в таком положении долгие часы. Шейные позвонки в такой позиции частично перекрывают ток крови, вследствие чего кожа не получает достаточно кислорода. Что делать? Следить за прямым положением головы и шеи. Если потратите на такой самоконтроль пару недель, то выработаете привычку держать определенную позу.

9. Исключить из рациона жиры

Первый признак недостатка жиров в организме — иссушенная пигментированная кожа. Дело в том, что именно жиры обеспечивают проникновение в кровь витаминов А, Е, D, F и K, без которых наши кожные покровы быстро придут в негодность. Что делать? Употреблять в сутки не менее 100 г жиров с омегой-3 и омегой-6. Игнорировать все диеты, которые предполагают исключение жиров из рациона.

10. Наращивать ресницы

Ресницы создают дополнительный вес и увеличивают силу естественной гравитации. Сходить к мастеру один раз в год — нормально, а вот если вы любительница перманентного наращивания, то готовьтесь к возможному появлению ранних морщин. Что делать? Не увлекаться наращиванием и прибегать к нему как можно реже.