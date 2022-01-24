10+ неожиданных вещей, которые нельзя стирать в машинке. Но многие этого не знают

Стиральная машина — одно из лучших изобретений человечества, ведь она экономит огромное количество нашего времени. Особенно современные модели с функцией сушки и даже глажения белья. Вот только мы не всегда правильно пользуемся этим агрегатом. Оказывается, даже обычные джинсы могут безнадежно испортить технику.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие вещи не стоит опрометчиво бросать в стиральную машину.

Вещи с расстегнутой молнией и застегнутыми пуговицами

Конечно, стирать в машинке джинсы, рубашки и другую одежду, где есть пуговицы и молнии, можно. Но важно это делать правильно. Застегивайте молнии до упора, чтобы они не зацепились за деликатную одежду или не поцарапали внутреннюю часть стиральной машины. И расстегните все пуговицы, иначе петли могут порваться, а пуговицы — повредиться.

Кружевные изделия

Кружево — материал слишком тонкий и хрупкий, и машинная стирка может испортить его. Деликатные изделия из него лучше стирать вручную, желательно в холодной воде. Не стоит сильно тереть и отжимать одежду с кружевами, чтобы не повредить ее. Если вы все же решились постирать такую вещь в машинке, используйте сетчатый мешочек.

Вещи с блестящим декором

Любые изделия с блестками, стразами и пайетками нельзя отправлять в стиральную машину. «Пришитые украшения могут легко порваться, а если они приклеены, то горячая вода может растворить клей», — говорит вице-президент клининговой компании The Cleaning Authority Линн Штапф.

Бюстгальтеры

Крючки и косточки бюстгальтера в барабане стиральной машины могут зацепиться за другую одежду и разорвать ее в клочья. Более того, они могут зацепиться и за сам барабан, тогда вам не избежать дорогостоящей починки техники. Лучше всего эту деталь нижнего белья стирать вручную. Для этого достаточно просто набрать в таз воды, налить туда мыла, взбить пену и оставить бюстгальтер отмокать. Затем сполоснуть его и повесить сушиться.

Купальники

При стирке в машинке эластичный материал купальника может повредиться из-за нагрева и отжима. Поэтому лучше стирать такие вещи вручную в теплой воде.

Одежда, покрытая шерстью домашних животных

Если пушистый котик поспал на вашей худи, не стоит сразу отправлять ее в стиральную машину. Мокрая шерсть образует комки, которые прилипают к барабану, к другой одежде и повышают риск засора сливной трубы. Лучше сначала почистить вещь от волос с помощью специального валика.

Детские носочки и другие мелкие предметы гардероба

Крошечные детские носки теряются с завидной регулярностью и порой исчезают бесследно. Откроем страшную тайну: зачастую они застревают в шлангах и сливных отверстиях стиральной машины, а это может привести к потопу. Чтобы привести в порядок эти и другие мелкие предметы одежды, можно использовать специальные сетчатые мешочки для стирки в машинке или постирать их вручную.

Одеяла

Многие одеяла и пледы предназначены только для сухой чистки, поэтому всегда сначала проверяйте бирку, на которой указаны рекомендации по уходу. Если вы постираете одеяло в стиральной машине, оно может потерять мягкость или сесть. Кроме того, эти вещи довольно большие по размеру, поэтому могут привести к поломке машинки. Можно сходить в химчистку или прачечную, где есть агрегаты с возможностью загрузки белья больше 10 кг.

Подушки с эффектом памяти

Такие подушки изготавливаются из специальной пены, которую машинная стирка может разрушить. Некоторые подушки делают из измельченной пены, и их можно стирать в машинке, но только если это указано в рекомендации по уходу. Специалисты рекомендует чистить такие постельные принадлежности один или два раза в год, просто обрабатывая загрязненные участки. Если на этикетке вещи указано, что ее можно стирать вручную, поместите ее в большую емкость, наполненную водой и гипоаллергенным моющим средством без отдушек. После стирки и тщательного ополаскивания осторожно отожмите подушку, так, чтобы не повредить ее форму, и высушите ее на воздухе в хорошо проветриваемом помещении.

Одежда с пятнами от горючих материалов

Если вы пролили на одежду бензин или другой горючий материал, стирать ее надо очень аккуратно. Сначала обработайте пятно пятновыводителем на основе растворителя, а затем отправьте изделие в машинку, только не кладите туда другие вещи. Сушить в машинке такую одежду не стоит, потому что остатки горючего материала в совокупности с горячим воздухом могут спровоцировать пожар.

Коврики с резиновой основой

Когда изделие, часть которого сделана из резины, попадает в стиральную машину, начинает разрушаться клей, скрепляющий разные слои материала, в результате чего резина либо рассыпается, либо плавится. И хотя некоторые вещи с резиновой основой, такие как коврики для ванной и прихожей, могут выдерживать цикл деликатной стирки, ни при каких обстоятельствах их нельзя сушить в сушилке.

Галстуки

Галстуки, как правило, делают из тонких материалов, таких как шелк или шерсть. Если их стирать в машинке, ткань может сесть и потерять цвет. Лучший способ привести в порядок галстук — просто отнести в химчистку.

Мягкие игрушки

Специалисты рекомендуют стирать мягкие игрушки именно в машинке: так они гораздо лучше очищаются от грязи и пылевых клещей. Но это касается не всех плюшевых зверей. Если у игрушки есть вклеенные или вшитые глаза и нос, в машину ее отправлять нельзя. Кроме того, не каждый наполнитель можно стирать в барабане. Изучите этикетку перед тем, как решите почистить игрушку.