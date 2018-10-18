10 неожиданных уловок уличных мошенников, на которые можно легко попасться

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Улица — идеальное место для совершения грабежа: вокруг много шума и потенциальную жертву легко отвлечь. Поэтому многие приемы уличных мошенников основаны на эффекте внезапности. А иногда они готовы разыграть перед вами целый спектакль, чтобы завладеть вашими деньгами.

AdMe.ru собрал самые популярные приемы современных уличных мошенников, а также выяснил, что нужно сделать, чтобы не дать им себя оставить без рубля в кармане.

Потерянный кошелек

Самая распространенная схема. Вы идете по улице и замечаете у себя под ногами чей-то кошелек, полный денег. Человек, волшебным образом оказавшийся рядом с вами, предлагает поделить находку пополам. Его уговорам, как правило, сложно что-то противопоставить, поэтому тот забирает половину денег и убегает. В скором времени находится «владелец» кошелька, который требует возместить ему всю сумму. Естественно, он и тот переговорщик работают в связке. Что делать? Как бы силен ни был соблазн, не поддавайтесь на уговоры, а лучше всего сразу отнесите находку в ближайшее отделение полиции. Там уже разберутся, кто настоящий хозяин кошелька и есть ли он вообще.

Разбитый телефон

Вы идете по улице, вдруг навстречу вам из-за угла вылетает человек. Естественно, вы сбиваете его с ног, после чего он показывает вам разбитый телефон, заявляя, что вы его разбили. Такой вид мошенничества применяется к тем, кто отвлечется во время движения или просто зазевается. Что делать? Не теряйте бдительности и концентрации, особенно в многолюдных местах, чтобы среагировать вовремя. Если же такое приключилось, переходите в наступление — предлагайте сразу же отправиться в полицию. Пыл у мошенника быстро улетучится.

Вещь в залог

Некоторые мошенники до сих пор используют и такую схему: просят телефон, чтобы позвонить, и для верности оставляют в залог свой телефон. Потом отходят от жертвы, потому что «здесь плохо ловит», и благополучно убегают с телефоном жертвы, в руках у которой остается пластиковая игрушка, похожая на настоящий аппарат. Что делать? Совсем отказываться давать позвонить не стоит — возможно, действительно это спасет чью-то жизнь. Но смотрите внимательно, кто просит ваш аппарат и как при этом человек себя ведет. Если предлагает залог — сначала приглядитесь к нему, не муляж ли это, и лишь затем доверяйте свой телефон.

Масло на парковке

Вы приехали на машине к супермаркету, остановились на парковке. Возвращаясь с покупками, обнаруживаете на асфальте под капотом машины масляное пятно. Первая мысль — потекло масло. В такой ситуации водитель обычно кладет покупки и кошелек в машину, а сам открывает капот и ищет неполадки. В это время мошенники крадут деньги из машины. Что делать? Не оставляйте ценных вещей в автомобиле, даже если планируете выйти на несколько секунд. Также закрывайте его на ключ.

Неосторожность у банкомата

У банкомата может произойти такая ситуация. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком. Что делать? Сразу после снятия наличности прячьте деньги в надежное место (внутренний карман, сумочку с замком и т. д.). А до того как будете подходить к банкомату, внимательно осмотритесь вокруг — не наблюдает ли за вами кто-либо.

А у вас тут пятнышко!

На улице к вам подходит доброжелательно настроенный человек и показывает, что у вас на одежде пятнышко. Такой внезапный приступ взаимопомощи на улице вызывает, как правило, ступор на несколько секунд. А за это короткое время «доброжелатель» успевает обшарить ваши карманы и скрыться. Когда поймете, что что-то пропало, уже будет поздно. Что делать? Не носите в открытых карманах ценные предметы — мобильный телефон, бумажник, документы и т. д. Как минимум они могут выпасть по дороге.

Привет, давно не виделись!

Вы идете по улице, вдруг навстречу идет незнакомый человек, радостно приветствует, крепко обнимает и прикрепляет к одежде цветок. Пока вы сбиты с толку и пытаетесь понять, кто это и что вообще происходит, мошенник исчезает вместе с вашим кошельком. Что делать? Не позволяйте вступать с собой в близкий контакт незнакомым людям на улице. Сохраняйте бдительность и осознанность.

Помельче не разменяете?

На улице к вам подходит незнакомец и просит разменять крупную купюру помельче, потому что паркомат не принимает такие деньги. Вы с чистым сердцем выполняете его просьбу и в конце концов обнаруживаете у себя в руках склеенную из двух частей — подлинной и фальшивой — купюру. А мошенника и след простыл. Что делать? Внимательно рассматривайте деньги, которые вы получаете от посторонних людей. На них должны быть все степени защиты, а также единый рисунок.

Женщина с ребенком на руках

На улице к вам подходит женщина с младенцем и внезапно кладет его (обычно это кукла) прямо вам в руки. Когда вы его подхватываете и пытаетесь понять, что происходит, ее сообщники шарят у вас по карманам или сумке. Что делать? Избегать всех женщин с грудными детьми не нужно, а вот хранить ценные вещи в труднодоступных для воров местах стоит.

Кольцо невесты

На улице вам встречается плачущая милая девушка. Она спрашивает, не находили ли вы ее золотое обручальное кольцо, потерянное где-то поблизости. За него красавица обещает крупное вознаграждение и оставляет свой телефон, на всякий случай, если вдруг кольцо найдется. Конечно же, совсем скоро вы словно по мановению волшебной палочки сталкиваетесь с незнакомцем, который пару минут назад нашел дорогущее, по его словам, золотое кольцо. Причем нашел его там, где вы встретили бедную «невесту». Становится понятно, что кольцо принадлежит ей, и вы решаете выкупить его, чтобы передать «потерпевшей», оставить себе или продать. Расставшись с кругленькой суммой, вы несете кольцо к ювелиру и просите оценить находку, а тот говорит, что этот кусок меди стоит чуть меньше, чем ничего. Что делать? Либо сразу же звоните «невесте», что кольцо нашлось, либо вообще ничего не покупайте с рук даже с самыми благими намерениями. Выйдет себе дороже.

А с какими уловками уличных воришек приходилось сталкиваться вам или вашим близким? Поделитесь опытом с нашими читателями, чтобы все смогли себя обезопасить от таких неприятных сюрпризов.