10 неожиданных способов вывести из организма токсины и сиять здоровьем

39

32

30.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наш мир наполнен огромным количеством вредных веществ, делающих нас уязвимыми. Токсины встречаются в еде, воздухе и даже в наших любимых гаджетах. Пестициды, ртуть и уран — все они отрицательно сказываются на нашем здоровье. Очищая организм от подобных загрязнений, мы можем предотвратить развитие ряда серьезных заболеваний.

AdMe.ru нашел 10 способов избавления от токсинов, благодаря чему вы снова станете здоровыми.

10. Используйте активированный уголь

Активированный уголь получают из сгоревшей древесины, камня или даже кокосовой скорлупы. В таком веществе нет кислорода, что делает его отличным абсорбентом. Уголь выводит из организма токсины, тяжелые металлы и яды. Рекомендуется выпивать по 1 таблетке перед едой или принятием алкоголя.

9. Пейте много воды

Вода естественным образом вымывает вредные вещества: чем больше вы пьете, тем быстрее организм выведет токсины через мочевой канал. Вот действенный напиток на водной основе, способствующий очищению: просто добавьте 2 ст. л. яблочного уксуса к 4 л воды и хорошенько встряхните. Принимайте каждое утро. Если у вас есть проблемы с желудком, не забудьте проконсультироваться с врачом перед применением.

8. Избегайте рафинированного сахара

Рафинированный сахар и искусственные подсластители блокируют природный метаболизм и заставляют организм накапливать в крови слишком много глюкозы. Это провоцирует набор веса, а также увеличивает вероятность развития диабета и болезней сердца. Попробуйте заменить их органическим коричневым сахаром, кленовым сиропом и другими полезными подсластителями.

7. Ешьте органическую пищу

Органические овощи, фрукты и мясо не содержат таких токсинов, как пестициды или антибиотики. Придерживаясь органического питания, вы улучшаете метаболизм и помогаете пищеварительной системе справляться с токсичными элементами. Обработанная пища никогда не даст вам столько питательных веществ, как органическая. Попробуйте выращивать свои собственные овощи или покупайте их у местных фермеров.

6. Очищайте воздух от токсинов

Токсичные вещества могут проникать в дом через открытые окна. Так что очистка воздуха — это отличный способ не допустить попадания отравляющих веществ в организм. Приобретите мойку воздуха, не забывайте регулярно протирать мебель и проводить влажную уборку полов.

5. Пейте зеленый чай вместо утреннего кофе

Кофе, особенно нефильтрованный, содержит кафестол, молекулу дитерпеноида, который может повысить уровень холестерина. Старайтесь не накапливать опасный холестерин и отдайте предпочтение зеленому чаю или любым травяным напиткам.

4. Голодайте время от времени

Мы едим, едим и снова едим. И большая часть из того, что потребляем, состоит из обработанных продуктов и рафинированного сахара. Голодание в течение 1–2 дней помогает очистить тело от вредных веществ, а также подготовит его к более здоровому рациону за счет снижения аппетита.

3. Ходите в сауну или спортзал

Потоотделение — естественный способ очистки организма от токсинов. Чем больше вы потеете, тем чище становитесь. Сауна — отличный способ поправить здоровье подобным образом. Тем не менее проконсультируйтесь с врачом перед процедурой, поскольку высокотемпературное воздействие не рекомендуется при некоторых заболеваниях. Другим гарантированным способом пропотеть является, конечно, тренировка. Выбирайте любую и упражняйтесь изо всех сил. Главное — не забудьте после принять душ, чтобы смыть с кожи загрязнения.

2. Отдайте предпочтение продуктам с пробиотиками

Ваша пищеварительная система и то, насколько хорошо она работает, — ключевой момент в очищении организма. Чтобы облегчить работу желудка и кишечника, употребляйте пробиотики в качестве добавок или ешьте содержащие их продукты. К примеру, особенно богаты ими кефир и йогурт без наполнителей. Ешьте их по крайней мере 1 раз в день, и ваша пищеварительная система будет вам благодарна.

1. Научитесь готовить очищающие смузи

Изменение пищевых привычек напрямую связано с эффективностью очищения организма. Употребление сырой клетчатки в больших количествах улучшает пищеварение, а значит естественным образом очищает организм. Готовьте смузи с фруктами, овощами или пробиотическими продуктами, такими как кефир или йогурт. Вы можете придумывать сочетания самостоятельно; главное — чтобы ингредиенты не подвергались обработке (только не забудьте вымыть их перед употреблением).

Бонус: очищение ионизированной водой

Очищение ионизированной водой — альтернативный способ избавления от токсинов. Косметические салоны предлагают попробовать его после педикюра. Вы также можете приобрести подобный прибор для домашнего пользования.

Мы познакомили вас с 10 способами очистки тела от токсинов. Расскажите, какой из них ваш любимый и как часто вы им пользуетесь?