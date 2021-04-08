10 неочевидных вещей в детской, которые могут нести скрытую угрозу для малыша

Порой сложно распознать угрозу, которую несут в себе обычные бытовые предметы, когда они находятся в детской комнате. Ведь все взрослые любят лежать на подушках, не задумываясь, пользуются освежителями воздуха и укрываются одеялами на ночь. Между тем даже эти перечисленные привычные для всех вещи не так безобидны для малышей, и ими список не ограничивается.

AdMe.ru изучил, с какими предметами в присутствии детей нужно обращаться с осторожностью, какие не стоит оставлять в кроватке, а с какими и вовсе на некоторое время необходимо распрощаться.

10. Подушка

Взрослые не понаслышке знают о неприятных ощущениях в шее, когда лежишь без подушки. На основании своего опыта молодые родители могут думать, что для младенцев подголовник так же важен. Но специалисты считают, что для здорового и безопасного сна малышу до года (а лучше до полутора лет) нужна лишь твердая плоская поверхность в виде хорошего матраса и чистая простыня. Причин тому несколько, и главная заключается в том, что маленький ребенок может ненароком уткнуться во сне лицом в рыхлую поверхность. А став взрослее, он захочет использовать ее как ступеньку, чтобы выбраться из кроватки. Ну и наконец неправильный наполнитель (перо или пух) может быть источником мощных аллергенов.

9. Увлажнитель воздуха

Сам по себе увлажнитель крайне полезная вещь для детской, так как влажный воздух положительно влияет как на дыхание, так и на кожу. Однако при неправильном использовании этот прибор может стать источником проблем. Самая распространенная — появление сырости и плесени. Чтобы этого не произошло, в пару к увлажнителю педиатры рекомендуют обязательно купить прибор, который измеряет влажность, — гигрометр. Либо же приобрести устройство со встроенным гигростатом, который поможет отслеживать уровень влажности. Считается, что оптимальный показатель — 50 %.

8. Магниты

Яркие магнитные буковки и прочие подобные игрушки неизменно притягивают внимание детей, но являются источником серьезной опасности, особенно если магниты внутри них плохо закреплены. Без должного присмотра ребенок может запросто проглотить эти мелкие элементы. А при большом скоплении в пищеварительной системе они могут сблизиться с достаточной силой и нанести ущерб здоровью. Чтобы не подвергать малыша неоправданному риску, никогда не оставляйте его наедине с такими изделиями. Внимательно следите за ним во время игры и не покупайте магниты слишком большими наборами, так как в таком случае будет сложно вовремя заметить пропажу.

7. Бортики для кроватки

Несмотря на популярность бортиков для детских кроваток и убежденность молодых родителей в том, что с их помощью они защищают детей от травм и ушибов, специалисты и педиатрические сообщества заявляют о небезопасности данного товара. Младенец может запутаться в них, прижаться лицом, как к подушке. Незакрепленный бортик может упасть и накрыть его. Кроме того, толстые бортики могут перекрыть поток воздуха в кроватку и вызвать перегрев малыша. Американская академия педиатрии уверяет, что в них нет никакой необходимости.

6. Проводная видео- или радионяня

Опасность открытых и доступных розеток всем давно очевидна. Однако стоит уделить внимание всем изделиям с проводами. Так, не стоит класть в кроватку или прикреплять к ней видео- или радионяню. Дело в том, что ребенок может случайно обмотаться проводом. Кроме того, младенцы любят жевать предметы. Поэтому лучше купить беспроводной прибор либо установить его в недоступном для малыша месте. Провод в таком случае, конечно же, должен быть вне зоны досягаемости, чтобы чадо не могло потянуть за него.

5. Одеяла и покрывала

Одеяло входит в список запретов по тем же причинам, что и бортики с подушками: использование его может привести к недостатку воздуха и возможному перегреву организма малыша. Проще всего запомнить, что в кроватке вообще не должно быть ничего лишнего до 18 месяцев, чтобы снизить до минимума любые риски и обеспечить безопасность сна младенца. При этом правильное пеленание в одеяло до 2-х месяцев не запрещается и действительно способствует крепкому сну беспокойного ребенка. В остальных же случаях, если вы переживаете, не замерзнет ли он, имейте в виду, что лучшей альтернативой одеялу для этого возраста считаются всевозможные спальные комбинезоны.

4. Игрушки на батарейках

Батарейки — это химически активное инородное тело, которое при проглатывании способно вызвать ожог пищевода и дыхательных путей из-за окисления и привести к опасным осложнениям. Неприятных последствий также не избежать, если батарейки помещаются в нос или уши. В связи с этими рисками батарейки ни в коем случае не должны попадать в детские руки, а значит, стоит уделять внимание не только тому, где они хранятся, но и тому, насколько хорошо они закреплены в игрушках и прочих бытовых предметах, с которыми возится ребенок.

3. Неустойчивая мебель

Мебель в детской комнате обязательно должна быть закреплена во избежание несчастных случаев. Речь идет не только о крупных предметах вроде шкафов и комодов, на которые ребенок захочет забраться, но и о напольных зеркалах, а также телевизорах и прочей технике, которые он может на себя свалить. Чтобы сократить риски, лучше отдавать предпочтение низкой мебели с прочным широким основанием, использовать всевозможные крепления к стене. А также следить за своими действиями, например не провоцировать ребенка забраться на высоту, положив туда его любимую игрушку или другой привлекательный предмет.

2. Освежители воздуха и ароматические свечи

Ни для кого не секрет, что ароматические свечи и освежители воздуха содержат химические вещества. При недостаточной циркуляции воздуха они могут вызвать раздражение дыхательных путей даже у взрослых, особенно предрасположенных к аллергии и астме. Тем более следует избегать использования подобных продуктов в детской и в спальне новорожденного. Помните, что его легкие все еще развиваются и воздействие таких раздражителей явно не пойдет на пользу ни дыхательной системе, ни нежной коже, на которой могут осесть частички вещества. Умеренность в данном вопросе — лучший выход. В случаях, когда примириться с неприятным запахом возможности нет, как минимум вынесите ребенка из комнаты и обеспечьте приток свежего воздуха.

1. Мягкие игрушки с длинным мехом

Помимо того, что крупные мягкие игрушки не стоит оставлять в кроватке по тем же причинам, что и подушки, нужно учитывать следующие нюансы при покупке ребенку плюшевого друга: глаза и нос в идеале должны быть прошиты нитками. Пуговицы очень легко оторвать и проглотить, и малыш наверняка займется этим в первую очередь;

мех должен быть стойко окрашен или не окрашен вообще;

обратите внимание на конструкцию и швы: все должно быть прошито очень прочно, чтобы набивка не вылезла наружу и не попала ребенку в рот;

то же самое касается и материала, из которого изготовлена игрушка. Несмотря на обворожительность какого-нибудь длинношерстного льва, лучше воздержаться от его покупки до определенного возраста. Кроме того, что за ним будет сложно ухаживать, ворс рано или поздно начнет выпадать и обязательно окажется в глазах, носу или во рту малыша. Для большей безопасности лучше приобретать специализированные игрушки небольшого размера, предназначенные именно для младенцев.