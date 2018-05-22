10 неочевидных признаков того, что за вашим домом наблюдают грабители

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В среднем в год на 100 тыс. человек приходится 901 кража. Чтобы не пополнить печальную статистику, люди стараются обеспечить своему дому безопасность: кто-то выбирает сигнализации, а кто-то доверяет крепким дверям со сложными замками. Но даже самые бдительные не всегда замечают, что грабители уже положили глаз на их дом и выжидают подходящий момент. Обращайте внимание на мелочи, которые могут быть связаны с ограблением, даже если на первый взгляд они кажутся незначительными.

AdMe.ru подготовил для вас список сигналов, которые должны вас насторожить. Надеемся, вам никогда не придется столкнуться с ограблением, но все же лучше быть начеку.

1. Пропажа мусора

Грабителей привлекают не только деньги и драгоценности. Люди часто выбрасывают в мусор ненужные бумаги, которые содержат важную информацию: Ф.И.О., дату рождения, место работы, номер паспорта и другие данные. Они-то и нужны грабителям, чтобы использовать в своих целях. Так что возьмите за правило всегда рвать на мелкие кусочки любые бумаги с личной информацией, перед тем как выбросить. И если заметите, что кто-то копался в вашем мусоре, будьте бдительны: не всегда это бездомный в поисках еды.

2. Пропажа собаки

Собаки, охраняющие квартиру или дом, — препятствие для воров. Поэтому они могут попытаться избавиться от «сторожа», выпустив или выманив его на улицу, когда хозяев нет дома. Через пару дней воры вернутся, не боясь быть искусанными. Конечно, пропавшая собака не всегда сигнализирует о готовящейся краже, но и совсем исключать такой вариант не стоит.

3. Пустой бензобак

Чтобы хозяева квартиры не вернулись с работы раньше, воры могут слить бензин, чтобы таким образом задержать владельца на пути домой. В худшем случае вы можете даже не успеть доехать до заправки, а значит, вернетесь домой еще позже. Поэтому если вы уверены, что еще вчера вечером бензобак был полон, а сегодня уже пора снова заехать на заправку, попросите кого-нибудь присмотреть за домом до вашего прихода.

4. Новый уборщик

Если вы пользуетесь услугами клининговых компаний и к вам всегда приходит один и тот же сотрудник, вас должно насторожить появление нового лица. Особенно если вас об этом не предупреждали. Это может быть вор, который хочет осмотреть квартиру на наличие ценностей. Поэтому позвоните в компанию и узнайте, почему произошла замена и была ли она вообще.

5. Разбитое окно

Некоторые преступники кидают камни в окна домов или машин, чтобы проверить, есть ли дома хозяева и не сработает ли сигнализация. Если никто из хозяев или соседей не вышел проверить, что случилось, и не приехала полиция, это поможет ворам вычислить время для кражи. Если вы дома и кто-то разбил окно, сразу же позвоните в полицию.

6. Проблемы со светом

Если вы живете в частном доме и во дворе у вас установлены фонари с датчиками движения, сразу же проверяйте их в случае неисправности. Немного выкрученные, но не перегоревшие лампочки — сигнал того, что кто-то хочет проникнуть в ваш дом, оставшись незамеченным.

7. Реклама и наклейки

С помощью рекламных флаеров и простых наклеек воры помечают дома и квартиры, в которые легко попасть. Конечно, иногда флаер — это просто флаер, но на всякий случай лучше сразу же от них избавляться. Если вы уезжаете в отпуск, попросите соседей убирать не только такие буклеты, но и вашу почту. Куча бумаг в почтовом ящике — верный признак того, что хозяев нет дома, а это дает зеленый свет грабителям.

8. Странные пометки

Стирайте любые подозрительные значки, которые появляются на дверях квартиры или дома, на садовых фонарях и вообще рядом с вашим жилищем. Это еще один способ преступников отметить дома, в которые легко пробраться или где нет хозяев.

9. Звонки с неизвестных номеров

Чтобы узнать, в какое время хозяев нет дома, воры могут звонить на домашний телефон и сбрасывать звонок. Если на вызов отвечают маленькие дети, преступники могут попытаться выведать у них какую-то информацию. Объясните детям, что нельзя ничего рассказывать незнакомым людям, и не закрывайте глаза на повторяющиеся сброшенные звонки — лучше заблаговременно обратиться в полицию.

10. Сломанный замок

Неисправности замка, царапины на двери — это признаки того, что в ваш дом уже пытались проникнуть. В таком случае ни в коем случае не медлите, обратитесь в полицию, смените замки на более надежные и задумайтесь о сигнализации.

Помните: если вы вернулись домой и застали преступников, не пытайтесь их спугнуть или задержать самостоятельно. Ваша жизнь ценнее любого имущества. Постарайтесь незаметно выйти из квартиры или дома и позвоните в полицию.